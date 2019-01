Cunoscuta ca o femeie discreta, Corinna, sotia lui Michael Schumacher, a facut un gest neasteptat. Femeia a postat pe retelele de socializare o fotografie in care apare alaturi de cei doi copii pe care ii are cu fostul mare sportiv - Gina-Maria si Mick - in semn de multumire pentru fanii care nu l-au uitat pe sotul sau.