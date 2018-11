Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip bizar arata un inotator in timp ce pare ca merge sub apa și se scufunda intr-un rau care curge sub ocean. Totul este, insa, o iluzie optica, care a starnit dezbateri lungi pe internet.

- Alba Iulia a intrat in Cartea Recordurilor pentru cea mai mare imagine formata din oameni a unei țari. 4.807 de persoane au participat la stabilirea recordului mondial 4.807 de persoane au stabilit, la Alba Iulia, recordul mondial cu cea mai mare harta a unei tari formata din oameni, in interiorul careia…

- Istoria spune cE arabii se foloseau foarte mult de sim:ul vederii pentru a observa constela:iile de pe cer. Ei studiau stelele pe vremea cand nu existau observatoarele astronomice "i dacE reu"eau sE observe Carul Mare cu ochiul liber erau foarte aprecia:i pentru munca lor.

- Racirea brusca a vremii a adus primele ninsori din aceasta toamna. Mai multi turisti, surprinsi de aparitia zapezii pe Transalpina, in cursul noptii trecute, au avut nevoie de ajutor. Salvamontistii gorjeni au intervenit in zona si au gasit patru masini blocate si mai multi oameni care asteptau in interiorul…

- O noua iluzie optica aparuta pe Twitter a imparțit internauții in doua tabere. Imaginea postata de utilizatoarea @rebeccareilly a fost redistribuita de peste 20.ooo de persoane care se intreaba: se vede marea și plaja sau o ușa invechita? Chiar daca disputa a inceput acum aproape doua saptamani, internauții…

- Un psiholog japonez a uimit internetul cu noua sa iluzie optica. Akiyoshi Kitaoka, profesor de psihologie din cadrul Universitatii Ritsumeikan, Japonia a publicat un videoclip in care apare o bucata de hartie cu un model gradient.

- "Yanny și Laurel" au ținut internauții cu urechile ciulite mult timp, in incercarea de a decide ce se aude cu adevarat in inregistrare. Iluzia a fost urmata de altele, iar acum pe internet face furori cea de mai jos.