Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii gorjeni cer arestarea omului de afaceri Aurel Popescu, zis “Moroiu”. Barbatul, in varsta de 47 de ani, din Glogova a fost retinut aseara sub acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala. Potrivit politistilor, barbatul, in calitate de administrator si reprezentant legal a doua societati…

- În prezent, ne conectam în conturi online tot timpul – pentru transferarea banilor între conturi bancare, cumparaturi online, verificarea starii vremii sau rezervarea unui taxi. Dar daca deodata nu te mai poți conecta în contul de care ai nevoie, în momentul în…

- Bulgarul care a omorât șase persoane și care era cautat de poliție pentru crimele comise în noaptea de Revelion, s-a sinucis, a anunțat miercuri Parchetul. Criminalul se numea Rosen Anghelov și avea 56 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare și cu un pistol în mâna…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Toyota e-Palette este conceptul electric și autonom al unui vehicul de tip shuttle al carui spațiu interior se poate adapta cu ușurința pentru activitați precum transport de persoane sau de marfuri.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise intr-o explozie si intr-o serie de atacuri aeriene care au avut loc de-a lungul provinciei Idlib, din nordul Siriei, ocupata de rebeli, scrie BBC. Explozia, care...

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. Sambata, 6 ianuarie, in jurul orei 20,30, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a produs un accident…

- Poliția de Frontiera anunța ca in ultimele 24 de ore 58 137 de persoane au traversat frontiera, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, comparativ cu aceeași zi a anului trecut fluxul este in creștere cu 4,21%. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost: PTF Leușeni…

- 1.552 de persoane din 2.287 de subiecti au achitat impozitul de avere pentru anul 2017. Suma colectata este de aproape 29 de mii de lei sau 65,8% din suma totala calculata pentru anul 2017. Termenul limita de achitare a impozitului pe avere a fost data de 25 decembrie, informeaza Serviciul Fiscal de…

- Un accident in care au fost implicate patru persoane, dintre care trei au fost ranite, a avut loc in urma cu puțin timp, in zona orașului timișean Sannicolau Mare. Doua mașini au intrat in coliziune, la ieșirea dinspre localitatea Saravale catre Sanpetru. La fața locului se acționeaza cu un echipaj…

- Doua persoane au sunat la numarul unic 112 pentru a anunta ca au vazut un urs in apropierea Cabanei Postavarul, dar si pe Partia Drumul Rosu. Au fost trimis in zona un echipaj de doi jandarmi montani, pentru a evita ranirea vreunei persoane, avand in vedere faptul ca, pe partie, inca sunt turisti, a…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, marți, dupa ce autocarul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de 150 de metri, in statul sud-american Peru, potrivit cnn.com. Din primele cercetari, se pare ca autocarul, ...

- Șapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident de circulatie extrem de grav, care a avut loc in Timișoara, pe strada Polona. Accidentul s-a produs din cauza unei șoferițe in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Utvin spre Timișoara, și care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe…

- Pompierii SMURD Osica au intervenit in noaptea de Revelion la doua cazuri de persoane ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice. In jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta, ...

- Un politist a fost ucis si alte sase persoane au fost ranite, duminica, in SUA, dupa ce autoritatile au intervenit in cadrul unei dispute domestice intr-un cartier rezidential din Denver (Colorado).

- Este a treia zi la rand de proteste, iar demonstratiile anti-guvernamentale s-au extins in mai multe orase si la ele participa tot mai multi oameni. In unele locuri, manifestatiile au devenit violente.

- O iluzie optica pune pe jar internetul. Pe Reddit a aparut o fotografie in care apar 6 fete si numai…5 perechi de picioare. Sase fete asezate pe o canapea, pentru o fotografie. Dar daca te uiti mai atent la imagine, observi ca se vad numai 5 perechi de picioare. Editorii de la Business Insider au reusit…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. Potrivit IPJ Alba, vineri, 29 decembrie, polițiștii de investigatii criminale…

- Aceasta iluzie a fost propusa pe platforma Reddit de utilizatorul agamiegamer. Imaginea pare obisnuita la prima vedere, un dulap cu mai multe sertare. Dar nu mobila este cea menita sa atraga atentia, ci culoarea ei. Citeste si Tu cate cercuri vezi in imagine? Iluzia optica devenita VIRAL…

- O explozie survenita marți dimineața la un terminal de gaz din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort și ranirea mai multor persoane, au indicat responsabili locali citați de AFP și dpa. Explozia, ale carei cauze nu au fost deocamdata identificate, s-a produs la ora 08.45 (07.45…

- Treisprezece persoane au fost ranite miercuri in ciocniri la Kiev in timpul unei noi incercari a autoritatilor de a-l retine pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit opozant al actualului regim ucrainean, relateaza AFP. Fortele de ordine au lansat un asalt asupra taberei de corturi…

- O trecere de pietoni pe care cand o vezi, ai tendinta sa franezi! Este de fapt o iluzie optica si reprezinta o premiera in Romania. Prima zebra 3D din Romania a fost realizata de elevii Liceului de Arta din Buzau chiar in fața școlii lor. Au vazut zebra 3D intr-un orașel din Islanda și au zis sa aiba…

- Patru persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autoturism, la marginea municipiului Arad. Microbuzul, al carui sofer nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers, a lovit autoturismul si s-a rasturnat pe camp, scrie NEWS.RO.Accidentul…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin.Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane din…

- Mai multe perchezitii domiciliare au loc, la aceasta ora, in judetele Dolj si Gorj, intr-un dosar de trafic de persoane. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, ancheta este instrumentata de DIICOT. Deocamdata, perchezitiile sunt in desfasurare si se va ...

- Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta au finalizat cercetarile specifice in dosarul in care, la data de 14 iunie, au fost efectuate aproape 20 de perchezitii domiciliare in judetul Constanta, la persoane banuite de trafic…

- In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 13 perchezitii, in judetele Brasov si Covasna, la sedii de firma si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala cu materiale de constructii. La data de 7 noiembrie a.c., politistii de investigare…

- Mai multi ieseni sustin ca in autobuzele puse pe trasee special pentru elevi si studenti urca si alte persoane, in special cele in varsta. Oamenii vor sa se ia masuri. Unii propun ca abonamentele gratuite sa fie valabile intr-un anumit interval orar, altii vor ca pensionarii sa platesca totusi pentru…

- Aproximativ 13.000 de persoane au protestat in Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Iași și Brașov fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. UPDATE Protest București — Peste 12.000 de oameni…

- Peste 500 de persoane din 200 de locuințe din satul Traian au fost evacuate preventiv de autoritațile locale impreuna cu jandarmii, fiind conduse mai departe de pașunea unde se afla cisterna cu GPL care prezinta scurgeri de gaze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de…

- Potrivit reprezentantilor IGSU, din primele informatii, ar fi vorba despre trei persoane peste care s-a prabusit un mal de pamant, in timp ce efectuau lucrari la un pod feroviar. La fata locului au fost deplasate doua autospeciale de stingere cu module de descarcerare si o ambulanta SMURD. De asemenea,…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitații buzoiene Poșta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informații, un automobil a lovit un alt automobil care…

- Pe 31 octombrie, polițiștii rutieri au verificat, in trafic, pe raza Sucevei, peste 100 de vehicule destinate transportului public de persoane, fiind aplicate 26 de sancțiuni contravenționale in valoare de 6.960 de lei. Cinci amenzi au fost aplicate pentru ca numarul pasagerilor transportați era peste…

- Polițiștii salajeni au identificat patru tineri, printre care trei minori, ca persoane banuite de comiterea mai multor furturi de acumulatori auto. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. Astfel, miercuri, 1 noiembrie a.c., polițiștii Secțiilor 6 și 7 de Poliție Rurala, impreuna cu polițiștii Postului…

- In autoturismul care a iesit in decor erau trei persoane incarcerate, respectiv doi barbati in varsta de 31 si 50 de ani si o femeie de 24 de ani, acestea fiind constiente. Cele trei persoane au suferit traumatisme toracice si abdominale, doua fiind in stare grava, a precizat Ciprian Sfreja. La…

- Un taxi a lovit mai multi pietoni, în centrul Londrei, anunta Politia metropolitana, precizând ca incidentul nu este de tip terorist. Incidentul rutier a avut loc miercuri seara în zona Covent Garden din Londra. Potrivit martorilor, un taxi a parasit carosabilul si a…

- Un profesor japonez de psihologie a postat pe Facebook o iluzie optica extraordinara. Imaginea a ajuns rapid virala pe internet. Akiyoshi Kitaoka a pus pe contul de socializare iluzia optica publicata in 2000 intr-un jurnal științific realizat de omul de știința francez Jacques Ninio. Numita „Dispariția…

- Doua persoane au suferit arsuri severe, in urma unui incendiu care a avut loc in orasul Chisineu-Cris. Un barbat a incercat sa aprinda focul in soba si a folosit o substanta usor inflamabila.

- Cinci persoane au ars intr-o masina implicata intr-un grav accident rutier in aceasta dimineata, pe raza localitatii Ilisesti din judetul Suceava. In evenimentul rutier au fost implicate doua vehicule si un camion. Vom reveni cu detalii. (Radio Iasi/ FOTO radioconstanta.ro)

- Dupa cum meteorologii anuntasera deja, ultima zi a saptamanii a adus vreme rea in maoritatea zonelor tarii, in unele cazuri lasand impresia ca iarna s-a instalat in voie, chiar daca abia suntem in octombrie. Si la momentul de fata sunt valabile atentionari de vant puternic, ba chiar si de ninsori, in…

- Moartea mai multor maimute de febra galbena a provocat panica in Sao Paulo, orasul brazilian cu numarul cel mai mare de locuitori, determinand mii de persoane sa mearga sa se vaccineze in cabinetele medicale, informeaza miercuri AFP.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale afinalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata materialele cauzeipenale in privința a 7 persoane. Inculpații sunt invinuiți de comiterea mai multor infracțiuni și anume:pregatirea omorului unei persoane, savirsite…

- "Raiul nu este un loc de basm si nici o gradina fermecata. Raiul este imbratisarea lui Dumnezeu. Iubirea infinita in care intram gratie lui Hristos care a murit pe Cruce pentru noi", a spus Papa Francisc in timpul audientei generale in care a reluat tema sperantei crestine. Potrivit Sfantului parinte,…

- Gasirea celor șase persoane este o adevarata provocare și puțin sunt cei care observa detaliile, iar aceste persoane sunt considerate a fi orientate spre detalii și cu o vedere extrem de buna. Fotografia este o iluzie optica menita sa va pacaleasca. Uitați-va la iluzia optica alb-negru și incercați…

- Iluziile optice sunt preferatele internautilor, insa cea de mai sus da adevarate batai de cap chiar si "specialistilor". Tu reusesti sa gasesti toate cele sase persoane din fotografie?

- Continuând promisiunea #Netliberare, de a face internetul cât mai accesibil tuturor românilor, Telekom Romania lanseaza pentru clientii persoane fizice o adevarata provocare la internet: oricând, oriunde si, de acum înainte, oricât, în reteaua de date mobile…

- Iluziile optice sunt adevarate provocari pentru mintea umana și pot arata cat de isteț ești! Ai curajul sa accepți provocarea unui alt test de perspicacitate? Cu siguranța o sa-ți placa!

- Iluziile optice sunt adevarate provocari pentru mintea umana și pot arata cat de isteț ești! Ai curajul sa accepți provocarea unui alt test de perspicacitate? Cu siguranța o sa-ți placa!