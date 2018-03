Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia.In videoclip apar o succesiune…

- Marea Britanie va raspunde "corespunzator si hotarat" daca vor exista dovezi privind implicarea Rusiei in incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, a declarat marti ministrul britanic de Externe, relateaza Reuters si Tass.…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca moralul tricolorilor a crescut dupa victoria de sambata trecuta in fata Rusiei (25-15), insa mentioneaza ca jucatorii trebuie sa ramana concentrati 100% pentru confruntarea cu Belgia, de sambata, 10 martie, din etapa a 4-a din Rugby…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- Rusia și China au cazut de acord sa formeze o echipa pentru proiectele legate de spațiul cosmic și Luna, a anunțat agenția ruseasca spațiala Roscosmos. Potrivit Russia Today, in aceste proiecte, oamenii de știința ruși vor colabora cu cei chinezi, inclusiv la nivel de companii industriale. De asemenea,…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cit si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24. Livrarile de gaz natural din Rusia catre Ucraina ar fi trebui sa…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a obtinut din partea CEV organizarea, la Bucuresti, a Turneului Final Four al Ligii Campionilor, astfel ca este calificata, in premiera, direct in semifinalele competitiei. Pentru celelalte trei locuri se vor bate sase echipe, calificate…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, în discursul despre starea națiunii, ținut cu câteva saptamâni înaintea alegerilor, scrie BBC.

- Rusia si Austria reafirma faptul ca nu exista nicio alternativa pentru Acordul de pace de la Minsk care ar putea functiona in rezolvarea crizei din Ucraina, a declarat presedintele Vladimir Putin, in urma unei discutii avute cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Clubul Rubin Kazan a anuntat, miercuri, ca jucatorul Gabriel Enache a semnat contractul cu gruparea rusa si va purta tricoul cu numarul 26. “Sunt sigur ca aici vor creste ca fotbalist. Am jucat mult timp in Romania. A sosit momentul unei schimbari in cariera. Am acceptat oferta de la Rubin luand…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- "Am primit informatii in aceasta dimineata ca luptele continua in Ghouta de Est. In mod clar situatia din teren nu permite intrarea ajutoarelor medicale sau evacuarile persoanelor ranite grav", a spus Jens Laerke, purtatorul de cuvant al agentiei umanitare din cadrul ONU. Observatorul Sirian…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la acuzațiile conform carora serviciile secrete de la Moscova ar fi incercat sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, acuzații venite de la Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Ambasada Rusiei la București considera ca este vorba de…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- In urmatoarele luni s-ar putea sa urmeze inca careva pași, indreptați spre normalizarea relațiilor dintre Moldova și Rusia. Insa careva schimbari serioase in aceasta direcție sint posibile numai cu participarea unor actori politici serioși, deoarece Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- * Alina Zaghitova, in varsta de 15 ani, a adus, ieri prima medalie de aur delegatiei sportivilor rusi la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, in proba feminina de patinaj artisitic. Zaghitova a fost prima dupa programul scurt, de miercuri, si a doua la cel liber. Cu un total de 239,57 puncte, ea a devansat…

- Alina Zagitova, o adolescenta in varsta de doar 15 ani, este noua regina a patinajului artistic. Sportiva ce concureaza pentru Echipa Sportivilor Olimpici din Rusia a avut o evolutie uimitoare, vineri, si a adus prima medalie de aur a delegatiei ruse.

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU nu au reusit sa ajunga joi la un acord privind impunerea unui armistitiu de 30 de zile in Siria, informeaza AFP. Reuniunea Consiliului a fost convocata de Rusia, dupa mai mult de doua saptamani de negocieri pentru incetarea focului. Anuntul despre impas…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Anastasia Potapova (48 WTA, 16 ani), marea speranța a tenisului din Rusia, a oferit ieri o mostra din potențialul sau, in victoria in fața nemțoaicei Tatjana Maria (49 WTA, 30 de ani), scor 6-2, 6-4. Anastasia Potapova a reușit o lovitura in stilul lui Gael Monfils, dupa un schimb epuizant la scorul…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aproximativ 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania…

- Dennis Man (19 ani) a fost inclus de UEFA pe lista celor mai promitatori 50 de jucatori care merita urmariti in 2018. Mijlocasul FCSB-ului imparte topul cu Sergej Milinkovic-Savic, Justin Kluivert sau Kepa Arrizabalaga. Reprezentantii UEFA au mai notat ca Dennis Man incepe sa justifice clauza imensa…

- Donald Trump a luat foc din pricina unei carti, plina de dezvaluiri explozive, care pun intr-o lumina extrem de proasta Administratia sa. Fostului sau consilier, Steve Bannon, i-a spus, de pilda, autorului, ca intilnirea dintre fiul lui Trump si un grup de persoane din Rusia, in timpul campaniei electorale,…

- Nicolae Guta a petrecut Sarbatorile cu familia sa de la Petrosani. Nicolae Guta a petrecut Anul Nou in vila sa din Petrosani, acolo unde locuieste Nicoleta, una din fiicele sale. Ea si-a intampinat tatal alaturi de Ionica, proaspatul ei sot, cei trei pozandu-se apoi langa bradul de Craciun. Daca Nicoleta…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. Creşterea din trimestrul…

- Lotul echipei de fotbal CSM Poli Iasi se va reuni pe 7 ianuarie si va sustine cinci meciuri de verificare in stagiul de pregatire din Antalya, potrivit site-ului oficial al clubului. Iesenii vor efectua vizita medicala pe 8 si 9 ianuarie, iar pe 10 echipa va pleca in cantonamentul din…

- Bradul iluminat, aflat in piata Lenin din cel mai mare oras al insulei Sahalin, a fost distrus de flacari in 10 minute, ramanand intacta doar structura din metal care il sustinea. Pana la sosirea pompierilor, bradul fusese distrus. In ciuda flacarilor care au inspaimantat persoanele prezente la spectacolul…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul soldat cu 13 raniti, miercuri, intr-un supermarket din Sankt Petersburg, in Rusia, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP. "Atacul care a vizat alaltaieri un centru comercial din Sankt Petersburg…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca se asteapta la intensificarea dialogului dintre Alianta Nord-Atlantica si Rusia in anul urmator, atat la nivel politic, cat si la nivel militar, a relatat agentia Dpa, citata de Deutsche Welle.

- La sfarsitul lunii noiembrie, Rusia a lansat o racheta Soyuz 2 care avea misiunea de a duce pe orbita un satelit Metero M, de ultima generatie, si alti 18 sateliti mai mici. Numai ca lansarea a fost un esec, iar rusii au pierdut legatura cu satelitii. Esecul a fost enigma pana zilele trecute, cand s-a…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24.

- Șefii diplomațiilor rusa și americana, Serghei Lavrov și Rex Tillerson, au avut marți, la telefon, o discuție consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanța trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP. „Cele doua parți impartașesc opinia ca programul nord-coreean…

- In ultima perioada, relatiile dintre Moldova si Rusia au devenit tot mai tensionate. Totul a inceput in luna martie, cand președintele Parlamentului, Andrian Candu, și premierul Pavel Filip l-au convocat pe ambasadorul rus la Chișinau, Farit Muhametșin, pentru a-i prezenta o nota

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Organizarea Campionatului Mondial a scos din bugetul federal rus circa 6,7 miliarde de dolari (390 de miliarde de ruble), sustine Corpul de Control Financiar prin vocea Tatianei Golikova, informeaza Mediafax. Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk,…

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.

- Petre Apostol Singura echipa prahoveana de handbal de la nivelul competitiilor de seniori, HC Activ CSO Plopeni, a incheiat anul 2017 cu o infrangere pe teren propriu, intr-un meci contand pentru ultima etapa a turului seriei A din Divizia A feminina. Tinerele handbaliste ale echipei prahovene au intalnit,…

- Slovenia intentioneaza sa vanda in 2019 cele mai mari banci detinute de stat, Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, a anuntat joi ministrul de Finante, Mateja Vranicar Erman, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul vrea să înceapă anul viitor vânzarea majorităţii…

- Ponderea rușilor care sunt convinși in rolul special al poporului rus in istoria lumii a atins apogeul. Un sondaj de opinie realizat de centrul Levada din Rusia a relevat ca aceasta opinie este exprimata de 64% dintre respondenti. In 1992, un sondaj similar a aratat ca aceasta credinta impartaseau doar…

- Gianni Infantino a vorbit despre posibilitatea ca Italia sa ia locul Spaniei la CM 2018. Ce a decis șeful FIFA Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei,…

- Bunurile cumparate de moldoveni din strainatate nu sunt de origine ruseasca, pentru ca Rusia produce multe marfuri contrafacute. Aproape lunar, în principalele surse mass-media, sunt publicate tot felul de date statistice despre geografia remitențelor. Problema remitențelor într-adevar…