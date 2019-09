FOTO: Îi recunoașteți pe acești indivizi care vă stau în spate la bancomat? O ieseanca a facut greseala de a pastra cardul care i-a fost furat la un loc cu codul PIN. Politistii il cauta acum pe hotul care i-a furat portofelul, deoarece i-a scos toti banii de pe card, aproximativ 900 de lei. Furtul a avut loc pe data de 3 iulie, atunci cand femeia se afla pe bulevardul Stefan cel Mare. Hotul, un tanar de aproximativ 35 de ani, s-a apropiat de ea si i-a bagat mana in geanta, de unde i-a tras afara portofelul. Apoi a mers la un bancomat, d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

