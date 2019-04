Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 13 aprilie 2019, incepand cu ora 11.00, in patru mari orase din tara - Bucuresti, Iasi, Brasov si Timisoara - vor fi organizate, simultan, Marsuri pentru Aer Curat. Sub sloganul „Aerul poluat ucide", evenimentul isi propune sa traga un semnal de alarma asupra calitatii aerului din Romania,…

- Brașovenii sunt chemați sambata, 13 aprilie, la „Marsul pentru aer curat”, sub sloganul „Aerul poluat ucide”. Evenimentul este organizat de Asociatia Crestem Romania Impreuna, impreuna cu partenerii din tara. Marsul va incepe la ora 11.00, in Piata Sfatului, dupa care se va merge pe traseul strada Republicii…

- In perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, s-a realizat o cercetare sociologica privind percepțiile…

- Jazz Radio a trecut din online in FM, insa numai in Brașov și Sibiu, orașe pe care le-a caștigat la concurs in vara lui 2017. Postul de radio continua sa fie disponibil și online, pe jazzfm.ro . Jazz Radio emite din București are studioul pe Calea Victoriei) și se aude pe frecvența 91.9 FM in Brașov.…