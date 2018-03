Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între Postul Paștelui și Saptamâna

- Marea Sarbatoare a Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), ziua fiind cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. In aceasta zi crestinii sarbatoresc intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim, inainte de…

- Sâmbata lui Lazar. Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între

- Romanii din regiunea italiana Toscana marcheaza sambata Centenarul Marii Uniri cu un triplu eveniment cultural-religios reunind vernisarea expozitiei de icoane romanesti si de fotografie "Lumina din lumina", lansarea volumului "Chipul slavei tale celei negraite" si conferinta "Icoana: darul unitatii"…

- Secretarul General al Comisiei Naționale UNESCO in Republica Moldova, Constantin Rusnac, susține ca Orheiul Vechi mai are o șansa de a deveni monument protejat de UNESCO, dar probabilitatea este mica.

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Muzeul Olteniei – Secția de Etnografie, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj și in parteneriat cu Primaria Craiova și Consiliul Local Municipal, verniseaza luni, 19 martie 2018, ora 12.00, la sediul sau din str. Matei Basarab nr. 16, Expoziția ...

- In anul 2017, proclamat de Patriarhia Romana ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și An comemorativ al patriarhului Justinian și al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului, activitatea Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a fost incununata…

- Orasul Elvas domina regiunea Alentejo din sudul Portugaliei insa chiar daca este inscris in Patrimoniul mondial al Unesco acest oras este vizitat de putini turisti, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Pentru a schimba aceasta situatie, al doilea grup hotelier portughez, Vila Gale, va cheltui aproximativ…

- O veste extraordinarAƒ - mai ales pentru strAƒmoE™ii noE™tri: s-a aprobat includerea A®n patrimoniul imaterial cultural al UNESCO a MAƒrAiAYorului - obicei tradiAional pre-creE™tin anterior marilor migraE›ii...! Azi, deE™i isteria de a cumpAƒra E™i oferi mAƒrE›iE™oare pe 1 martie nu pare sAƒ se potoleascAƒ…

- La inceput de primavara, sperantele si urarile puse in martisoare ajung peste tot in lume. Traditia face parte din patrimoniul universal UNESCO, iar romanii de pretutindeni isi trimit martisoare cu dor de-acasa.

- Este primul an in care marțișorul face parte din patrimoniul cultural UNESCO. De ce purtam martisorul? Sau, il mai purtam? Raspunsurile, chiar in legendele si traditia micului talisman si a snurului alb si rosu daruit de 1 martie, purtat altadata intreaga luna si apoi prins de ramurile unui pom fructifer…

- Primul an in care martisorul face parte din Patrimoniul cultural imaterial al umanitatii - UNESCO a fost marcat, miercuri, la Parlament, printr-o expozitie-eveniment intitulata "Martisorul intre vechi si nou". Evenimentul, care are loc in perioada 28 februarie - 9 martie in spatiul salii de plen…

- Schitului „Ostrov” i se mai spune „insula cu minuni” sau „manastirea dintre ape”, fiindca cea mai veche manastire de maici din Romania; gazduieste o icoana facatoare de minuni, despre care se spune ca ocroteste sfantul lacas. Schitul amintit, ctitorie a lui Neagoe Basarab, se afla in centrul orasului…

- Pelerinii aflați duminica la Manastirea „Brancoveanu” de la Sambata de Sus au avut posibilitatea sa se inchine unei vechi icoane a Maicii Domnului. Pelerinii veniți in Duminica Ortodoxiei la Manastirea „Brancoveanu” de la Sambata de Sus, județul Brașov, au avut posibilitatea sa se inchine…

- Romania anului 2018! Incident grav in aceasta dimineata la un azil de batrani din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures. Mai exact, un tavan s-a prabusit peste oamenii aflati intr-o incapere. Bucatile cazute au ranit doua persoane care au fost transportate de urgenta la spital. Momentan se fac verificari…

- Presedintele turc Recep Tayp Erdogan si Papa Francisc au discutat, luni, la Vatican, despre Ierusalim, in timp ce in apropiere aveau loc incidente intre politisti si demonstranti . Este prima vizita facuta de un presedinte turc, la Vatican, in ultimii 59 de ani, scrie Reuters.

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii.Timp de o ora, cei doi au discutat despre Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Praznicul Intampinarii Domnului este sarbatorit in fiecare an de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care comemoreaza momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- Anul 2018 a inceput cum nu se putea mai bine pentru locuitorii din Faurești (jud. Valcea), Goicea (jud. Dolj), Vadastra (jud. Olt) și Copaceni (jud. Ilfov): lucrarile de cadastru au fost finalizate, proprietarii urmand sa primeasca extrasele de carte funciara. In comuna Goicea, din județul Dolj, oamenii…

- Pe Casa Naționala din Nisporeni, una dintre cele mai vechi cladiri din localitate, construita in perioada interbelica, va aparea o placa comemorativa cu numele celui care a contribuit substanțial la construirea ei - generalul Constantin Dragu. A.O. ”Fapta, nu Vorba” a facut un demers catre primaria…

- Covoarele moldovenești sunt un motiv de mandrie! Deja de doi ani acestea au fost incluse in patrimoniul cultural UNESCO. Ana Marjineanu, tese covoare de mai bine de 40 de ani. Pasiunea o are din copilarie si de atunci tot descurca ițe.

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț zilele trecute la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News.

- Bagheta frantuzeasca este cunoscuta in toata lumea. Presedintele Emmanuel Macron a anuntat ca va spijini toate actiunile care vor fi facute pentru ca acest tip de paine sa intre in patrimoniul UNESCO.

- Presedintele republicii a estimat ca Franta trebuie sa ia exemplul Italiei care si-a inscris deja arta de a face pizza in patrimoniul imaterial al umanitatii. ”Franta este o tara a excelentei in domeniul panificatiei iar traditionalele baghete sunt apreciate si dorite in lumea intreaga. Trebuie deci…

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inscrisa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News. „Franța este o țara de excelența in domeniul painii, pentru ca bagheta este trimisa…

- Bagheta traditionala este unul dintre produsele cu care Hexagonul se mandreste. Astfel, Emmanuel Macron spera ca UNESCO sa o inscrie in patrimoniul mondial al umanitatii, a declarat el vineri la Europe 1.

- Bagheta traditionala este unul dintre produsele cu care Franta se mandreste. Astfel, presedintele Emmanuel Macron spera ca UNESCO sa o inscrie in patrimoniul mondial al umanitatii, a declarat el vineri la Europe 1, potrivit News.ro.

- Romania ascunde multe minuni, de la monumente istorice, situri și cladiri, la indeletniciri, obiceiuri sau ritualuri, rezervații și parcuri naturale sau monumente ale naturii neschimbate de secole și recunoscute in toata lumea pentru valoarea lor.Cateva dintre acestea au fost incluse pana acum pe ...

- Nu multa lume stie ca la Valcea exista o icoana facatoare de minuni pictata pe ambele fete. In plus, in intreaga lume nu mai exista decat trei exemplare asemanatoare si toate in locuri celebre. Timp de doua secole, a fost ferecata in argint, motiv pentru care nu s-a stiut despre existenta icoanei de…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, incepatorul vietii calugaresti de obste din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie Sarbatori religioase greco-catolice: Cuv. Teodosie cel Mare Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Honorata, fc.; Teodosie, calug. Sfantul Cuvios…

- Craciunul pentru crestinii ortodocsi de rit vechi este sarbatorit pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924. Calendarul iulian si gregorian Inainte de Hristos existau…

- La Stoenesti, in judetul Valcea, de aproape doua decenii, familia Niculescu se straduieste nu doar sa reinvie traditii vechi si dragostea pentru portul popular, ci si sa pastreze si sa dezvolte arta tesutului traditional, un mestesug vechi de cand lumea, ...

- Problema cainilor care-si fac veacul in poarta Manastirii Bistrita, judetul Valcea, este veche. Haite de caini sunt vazute in permanenta in curtea ansamblului format din lacasul de cult si doua centre pentru varstnici si copii. Ultimul caz, al batranului muscat de un caine, a scos la iveala tare vechi…

- Bisericile de lemn, unele vechi de aproape 400 de ani, incluse in patrimoniul UNESCO, considerate ca element de identitate si brand pentru judetul Maramures, au nevoie reparatii, dar si de montarea unui paratrasnet pe acoperis pentru a le proteja de un eventual incendiu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES,…

- Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor – care era mai corect, dar nici el perfect – de 365 zile, altul, al romanilor, care era de 355 zile. Insa, ramanea anual o diferenta de timp de zece zile intre aceste doua sisteme, si chiar intre fiecare…

- Dupa alegerea celor doisprezece apostoli, Mantuitorul a luat 70 de apostoli, ca sa-i trimita la propovaduire. Toti acesti ucenici au propovaduit cuvantul lui Hristos, indurand chinuri si prigoniri. Printre ei s-a aflat Sfantul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfantul Apostol Pavel, in epistola sa catre…

- Sfantul Prooroc Maleahi a trait cu patru sute de ani inainte de Hristos si a propovaduit in vremea lui Ezdra, preotul care a avut un rol cheie in reorganizarea comunitatii din Ierusalim dupa exilul babilonian.

- Biserica Evanghelica din comuna Calnic, judetul Alba, parte a ansamblului protejat UNESCO din localitate va fi restaurata printr-un proiect cu finantare europeana in valoare de aproape 4 milioane de lei.

- Guvernul israelian, condus de catre premierul Benjamin Netanyahu, a notificat, vineri, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) in privinta retragerii din aceasta structura, pe fondul conflictului privind statutul orasului Ierusalim, relateaza agentia Tass.