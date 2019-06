Stiri pe aceeasi tema

- Primarul interimar al Chisinaului, Ruslan Codreanu, anunta ca de luni, 27 mai, sunt lansate procedurile de licitatie pentru selectarea companiei care sa implementeze proiectul privind taxarea electronica in transportul public din Capitala, insa seful adjunct al Directiei transport public si cai de comunicatie,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a lansat, miercuri, o petitie ca raspuns la initiativa Asociatiei Coalitia pentru Economie Digitala, care reprezinta principalele companii de ridesharing si e-hailing din tara. "Transportul rutier de persoane sufera…

- Traficul rutier va fi suspendat partial pe unele strazi din Capitala in perioada 20 mai – 20 iunie 2019.Potrivit reprezentantilor Primariei municipiului Chișinau, circulatia va fi sistata pe strada Mitropolit Gavriil Banulescu - Bodoni, in perimetrul strazii Constantin Tanase

- Chișinaul este un oraș murdar nu pentru ca cei de la Regia Autosalubritate și de la alte servicii nu ar face curațenie, ci pentru ca oamenii, mai ales unii dintre ei, nu o pastreaza. Fotografia facuta și postata pe rețelele de socializare de un internaut demonstreaza cu prisosința acest fapt.

- Pe strada Alexandru cel Bun din Capitala va fi suspendat traficul rutier intre data de 11 si 12 aprilie, de la 08:00 pana la aceeasi ora din ziua urmatoare.Primaria municipiului Chisinau informeaza despre sistarea traficului pe portiunea de strada intr-un comunicat de presa.

- Au furat geanta cu bani si bunuri a unei femei care astepta in statie transportul public, pe strada Voluntarilor. Infractorii sunt doi barbați, cu varstele de 32 ani și 39 de ani, locuitori ai Capitalei, care au fost retinuti de oamenii legii.

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri in zona Pietei Victoriei din Capitala, avand in vedere desfasurarea unui protest organizat de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT), intre orele 6,30 - 15,00, informeaza Agerpres.Citește și: Revolta la Cluj - Peste 100 de angajați ai…

- Infratirea a fost aprobata in sedinta Consiliului Local Iasi din 28 februarie. „Am discutat cu domnul primar din Ashdod despre colaborarea cu municipiul Iasi pe trei directii principale. In primul rand, am decis sa facem un schimb de experienta in ceea ce priveste invatamantul preuniversitar, atat Iasul,…