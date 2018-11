Stiri pe aceeasi tema

- Parc de distractii, târg de hand made, cinema în aer liber, concerte si zona de food & drinks. Prima editie a Florești Fest va avea loc în perioada 29 august -2 septembrie 2018. Festivalul are rolul de a înlocui clasicul „Zilele Floreștiului”, iar primarul…

- In acest weekend, Cristianul e in sarbatoare, 24, 25 si 26 august fiind declarate zilele orasului. „Zilele Cristianului”, organizate de Primaria localitații au loc in Piațeta Centrala din Cristian in perioada 24-26 august 2018, iar intrarea este libera. Concerte ale unor formați…