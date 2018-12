Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, Organizatia Femeilor Liberale a municipiului Buzau l-a adus pe Mos Nicolae pentru cei 20 de copii care frecventeaza Gradinita cu Program Normal nr. 10 de pe strada Transilvaniei. ”Copiii grupei mijlocii si cei ai grupei mari s-au bucurat, si anul acesta, de cadourile oferite de Mos…

- Ziua de Mos Nicolae a dat startul evenimentelor dedicate copiilor de catre Consiliul Judetean Buzau. Joi, 6 decembrie, aproape 1.000 de copii din municipiu au fost invitati la sala de spectacole a institutiei pentru a urmari spectacolul „Fetita cu chibrituri”, adaptata intr-o varianta moderna cu baloane…

- Astazi, la Consiliul Judetean, Mos Nicolae i-a asteptat pe cei mici cu cadouri, dar si cu un spectacol de teatru cu baloane de sapun „Fetita cu chibrituri”. Copilasii au fost extrem de incantati atat de piesa de teatru, cat si de darurile primite de la reprezentantii Consiliului Judetean, trimisii lui…

- Astazi, 1 decembrie, odata cu lasarea intunericului, pe platoul din Piața Dacia a avut loc aprinderea iluminatului festiv, moment ce a coincis cu deschiderea Targului de Craciun organizat de Primarie. Primarul Constantin Toma a urcat pe scena alaturi de prefectul Carmen Ichim, președintele Consiliului…

- Ca in fiecare an, in luna decembrie, reprezentantii Consiliului Judetean continua traditia evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei si sarbatorilor de iarna. Astfel, buzoienii vor avea, si de aceasta data, parte de spectacole de teatru, cadouri pentru copii, festivitate de premiere a olimpicilor,…

- Consiliul Judetean Buzau a primit Premiul de Excelenta pentru investitii in reabilitarea si modernizarea institutiilor de cultura din judetul Buzau, in cadrul Galei Administratie.ro. Distinctia vine in urma proiectelor „Restaurarea, conservarea si modernizarea imobilului situat in Municipiul Buzau,…

- Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzau a primit, saptamana aceasta, vizita partenerilor din Turcia, Grecia si Bulgaria, in cadrul proiectului proiect Erasmus+, „Viva Cuisine”. Proiectul se refera la un stil de viata cat mai sanatos, iar la final, ca produse intelectuale vor rezulta un glosar de…

- Sapte noi nume pe lista cetatenilor de onoare ai judetului Buzau. Este vorba despre scriitorii Dumitru Ion Dinca si Florentin Popescu, istoricul Valeriu Nicolescu, inginerul si publicistul Cristinel Popa, Eugen Sandu (fost director general al S.C. Ductil S.A), publicistii Ionel Stanuta si Gheorghe Petcu.…