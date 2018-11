Stiri pe aceeasi tema

- Domul German din Cimitirul Eroilor a fost resfințit, vineri, in cadrul unui ceremonial militar și religios desfașurat in prezența ambasadorului Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, și a oficialitaților locale, civile și militare. Dupa ceremonia religioasa oficiata de un preot catolic, diplomatul…

- Domul German din Cimitirul Eroilor a fost resfintit, vineri, in cadrul unui ceremonial militar si religios desfasurat in prezenta ambasadorului Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, si a oficialitatilor locale, civile si militare.

- Asa cum ne-am obisnuit in ultimul timp, Donald Tom face orice pentru imagine: plateste, “mituieste”, “da/ia spaga” numai sa mai prinda un mandat de primar pentru a-si plati datoriile imprumutate la alegeri. Inca “un joc de glezne” are loc vineri 16.11.2018, prin “resfintirea” Domului german din Cimitirul…

- Eveniment important, vineri, in Cimitirul Eroilor din Bariera Ploiesti. Domul German va fi resfintit in cadrul unui ceremonial militar si religios, care se va desfasura incepand cu ora 11,00. La ceremonie vor participa Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, primarul Municipiului…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a indemnat joi factorii de decizie din tara noastra sa se implice in dezvoltarea sistemului de invatamant dual, ca sansa reala pentru viitorul societatii romanesti. "Este foarte important pentru prosperitatea societatii ca sistemul…

- Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat, vineri, la inaugurarea noului sediu al Institutului Goethe la Bucuresti, ca acesta este "un spatiu profund european", un loc in care poate fi invatata limba germana, o "cheie" catre un orizont mai larg. De altfel, diplomatul a vorbit, la evenimentul…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa fie unit, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar disputele politice interne reprezinta un obstacol in aceasta cale, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea…

- Festivalul de arta digitala debuteaza pe data de 28 septembrie de la ora 18.30 cu un panel de discutii unde va fi prezentata publicului aplicatia de realitate augmentata ARound the city dezvoltata in cadrul unui proiect comun al celor doua institutii. In aceeasi zi, la ora 20.00, va avea loc deschiderea…