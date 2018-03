Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de tenis Roger Federer si Serena Williams au fost desemnati cei mai buni sportivi al anului 2017 la gala premiilor Laureus, care a avut loc marti seara la Monte Carlo. Ceremonia a fost prezentata de actorul Benedict Cumberbatch, iar Federer, prezent la Monte Carlo, a cistigat acest premiu…

- BERLINALA 2018 Premiile celei de-a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin au fost decernate sambata seara, in cadrul unei ceremonii de gala, in prezenta a numeroase vedete. Juriul...

- Tenismanul Roger Federer, nr. 1 ATP, a renuntat sa mai joace saptamana viitoare la turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), la care primise un wild card, dar a promis ca va fi prezent in 2019, relateaza agentia APP. Federer, care a preluat fotoliul de lider mondial dupa succesul de…

- Adrian Mutu, ex-director general al lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul fostei echipe cu FCSB, 2-2, și nu a ezitat sa-l critice pe antrenorul Vasile Miriuța pentru schimbarile tactice facute in finalul partidei, dar și pentru faptul ca a renunțat la Rivaldinho in iarna. Totodata, "Briliantul" i-a facut…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Castigatoare a unui Premiu Oscar, Jennifer Lawrence a fost din nou in centrul atentiei datorita tinutei pe care a ales sa o poarte in cadrul unui eveniment de promovare a noului sau film, "Red Sparrow".

- Unul dintre cei mai importanti creatori de masti populare din Romania, Paul Buta, a ”colorat” si in acest an Carnavalul de la Venetia. Mastile si costumele facute de Paul Buta atrag atentia deoarece infatiseaza personaje comice...

- Crin Antonescu iese la rampa si vine cu explicatii, dupa ce in presa au aparut cateva stenograme controversate, in care omul de afaceri Florian Walter ii explica procurorului Iorga Moraru faptul ca Antonescu s-a retras subit din politica pentru ca era santajat. Ar fi fost vorba, potrivit acestuia,…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Sunt zece posturi de secretar de stat vacante, pentru care organizatiile PSD trebuie sa propuna oameni pana luni. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca organizatia judeteana va merge cu doua sau trei propuneri. Acesta sustin...

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- Imagini uimitoare cu galeria Coreei de Nord au fost surprinse de fotografii si cameramanii prezenti la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cântat…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a mers azi la Sala Polivalenta din Cluj, acolo unde fetele din echipa de Fed Cup a Romaniei se antrenau pentru intalnirea cu Canada din weekend. "Bursucul" le-a facut o vizita in aceasta dupa amiaza fetelor, le-a urmarit și s-a fotografiat apoi alaturi de ele nu inainte…

- Fotbalistul Gabriel Enache și-a botezat baiețelul. Nașa Anamaria Prodan a atras toate privirile, dupa ce a imbracat o salopeta de culoare roșie, foarte eleganta. Impresara a postat o imagine pe contul de socializare, iar fanii au felicitat-o imediat. De asemenea, Lena, soția lui Gabriel, a ales o tinuta…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad are in programul sau expozitional de 11 ani cel mai mare targ de organizari nunți și alte evenimente din vestul țarii, “Petreceri de Vis”. A XI-a ediție a targului a avut loc week-endul trecut la complexul Expo Arad. Fața de edițiile anterioare,…

- DNA a clasat dosarul lui Marian Petrache. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat, din lipsa de probe, dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, era acuzat de luare de mita si santaj. „La data de 9 ianuarie (2018 – n.r.), procurorii din cadrul DNA au dispus solutia…

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…

- Pentru al treilea an la rand ieri seara a avut loc Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului au fost dedicate sportivilor care au obținut performanțe deosebite in 2017. Au fost oferite 10 trofee in prezența a peste 300 de invitați.Caștigatorii…

- Iarna va dura inca sase saptamani in Statele Unite ale Americii, a "anuntat", vineri, marmota Phil din Punxsutawney (o mica localitate din statul Pennsylvania), ale carei previziuni meteorologice se bazeaza, potrivit traditiei, pe analiza propriei umbre, informeaza foxnews.com.

- Partia de schi "Cocos" de la periferia municipiului Bistrita, deschisa oficial vinerea trecuta, a atras aproximativ 800 de schiori in doua zile, insa conditiile meteo au facut ca ea sa devina, duminica, impracticabila. Partia este situata pe un deal cu o altitudine maxima de aproximativ…

- Pasiunea lui Justin Trudeau pentru ciorapi este arhicunoscuta. La Forumul Economic Mondial, prim-ministrul canadian a scos in evidenta o pereche de culoare violet continand desene cu ratuste galbene, scrie evz.ro.

- Splendoare in plina iarna in parcul Valea Morilor din Chisinau. Un pui de lebada s-a adapostit pe lac si a reusit sa atraga privirea multor trecatori, care s-au oprit si l-au admirat minute bune.

- Premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild) au fost decernate duminica seara, la Los Angeles. Trofeele celor 13 categorii au fost inmanate de femei, ca raspuns la miscarea #MeToo si initiativa „Time's Up“.

- La 73 de ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial si la peste 60 de ani de la fondarea Comunitatii Economice Europene, precursoarea actualei UE, memoria razboiului persista in constiinta oamenilor. Aceasta tema este utilizata adesea ca argument in dezbateri politice fara nicio legatura…

- A studiat jurnalismul, a devenit model international, apoi nutritionist, iar acum isi incepe cariera de actor. Este povestea lui Petru Paun, un tanar care a atras toate privirile in primul episod al serialului Fructul Oprit, de la Antena 1. Desi joaca un rol de cuceritor, e constient ca nu doar ambalajul…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Actorul si umoristul Manu Payet va fi maestru de ceremonie, dupa ce anul trecut a fost Jerome Commandeur. In 1995, Vanessa Paradis a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale Festivalului de Film de la Cannes cand a cantat faimoasa melodie "Tourbillon de la Vie" din filmul "Jules et Jim" incheind…

- Roger Federer și Maria Șarapova sunt oamenii aleși de oficialii de la Australian Open pentru tragerea la sorți a celor doua tablouri. Tragerea va avea loc joi, de la ora 10:00, și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Simona Halep, numarul 1 WTA, a fost lasata deoparte de oficialii Marelui…

- Like-urile pe facebook – o tendința nu doar a oamenilor simpli, dar și a politicienilor, pentru a strange o audiența cit mai mare pe social media. Daca e sa facem o simpla analiza a like-urilor pe facebook a celor mai influenți politicieni pe arena moldoveneasca, ar arata cam așa: Maia Sandu – 134.176…

- A 75-a editie a galei Globurilor de Aur a fost organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

- O blonda focoasa din televiziune s-a relaxat la piscina si a reusit sa atraga toata atentia asupra sa. Corpul sau tonifiat si picioarele bine conturate au fost privite minute in sir de curiosi.

- Rafael Nadal (liderul ierarhiei ATP) va participa anul viitor la 18 turnee, cu doua mai putin decat in 2017, informeaza Marca. Astfel, ibericul va renunta la competitiile de la Rotterdam (12-18 februarie) si Basel (20-28 octombrie). Cele doua turnee (de categorie „500”) se disputa pe hard indoor, iar…

- Marti, 19 decembrie, de la ora 10.00, la Muzeul Judetean Arges, in Amfiteatru, va avea loc Festivitatea de decernare a Premiilor pentru cercetare stiintifica in domeniul istoriei, ediția a VII-a. In semn de pretuire a celor care desfasoara activitate de cercetare stiintifica, Consiliul Stiintific al…

- Nu putem noi opri un razboi, nu putem sa-l judecam, dar putem sa-i limitam efectele, sa-l facem sa se ascunda in surdina vietii si sa ajutam la construirea unui nou orizont...unul al copiilor care se joaca zgomotos in jurul unei fantani, la umbra unor copaci, intr-un parc, admirati de parinti cu frunti…

- Traian Basescu a participat, din dubla sa calitate, de fost președinte al Romaniei și de actual senator, la ședinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I.Basescu a stat, la prezidiu, alaturi de fostul președinte, Emil Constantinescu, actualul președinte,…

- Laureații premiilor Nobel și-au primit distincțiile. Familia regala suedeza a gazduit balul premiilor Nobel, in Sala Albastra a Primariei din Stockholm. In paralel, la Oslo, a avut loc ceremonia in onoarea laureatului cu Nobel pentru pace – Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare. Familia…