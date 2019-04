Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii și cei din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat doi barbați banuiți de comiterea unor furturi din locuințe. Cei doi au fost interceptați in trafic, in Campia Turzii, la scurt timp de la comiterea unui furt dintr-o locuința din Cluj-Napoca. La data de 4 aprilie, in urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii din Campia Turzii și cei din Cluj-Napoca, doi barbați, de 30 și 37 de ani, din Targu Mureș și Braila, banuiți de furturi din locuințe, au fost identificați și interceptați in trafic, iar ulterior reținuți pentru…