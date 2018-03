Stiri pe aceeasi tema

- Rauri de lacrimi pentru cei cinci romani morti in Olanda. Adina Soreanu, soțul ei, Aurel Soreanu, fratele ei, Cosmin Zimbrea, și alți doi romani au avut parte de un sfarșit violent. Ei au murit in urma accidentului infiorator produs luni, in Olanda. Cei doi soți aveau un copil de doar doi anișori, iar…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- 1. Femeia LeuPentru ca ii place sa iasa in evidenta, va face tot posibilul pentru a cuceri si a-si satisface partenerul, acesta fiind felul in care isi arata ea suprematia, felul in care dovedeste ca este cea mai buna, cea mai frumoasa, cea mai pasionala. 2.

- Despre Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, tabloidul Cancan a publicat duminica seara o informație șocanta: "Sageata" ar fi lovit-o pe fosta iubita Oana Marica. Luni seara, Marius Niculae a publicat un mesaj in contul sau de InstaStory in care se apara in fața acuzațiilor venite din partea…

- Harțuita verbat de cateva ori, o tanara și-a propus sa-I pedepseasca pe acei barbați. Ea a inițiat un proiect, folosind un cont de Instagram, prin care a tras un semnal de alarma. Ea s-a fotografiat cu orice barbat care a harțuit-o, apoi a postat imaginile pe Instagramul facut special pestru asta. Proiectul…

- Nicole Scherzinger este intodeauna imbracata pentru a impresiona. Evident, ii reușește de fiecare data. Fosta membra a Pussycat Dolls a avut o apariție spectaculoasa la Paris Fashion Week, amintindu-le tuturor de aparițiile ei incendiare din trecut care au sucit mințile barbaților de pretutindeni.

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- Mihai Cantacuzino, unul dintre cei șase fii ai mai celebrului Constantin, a fost spatar al Țarii Romanești la sfarșitul secolului al XVII-lea. In sensul ca domnitorul se rezema pe el, cumva, adica se baza c-o sa-i care sabia și buzduganul cand el are mainile ocupate cu treburile țarii și, la nevoie,…

- O fetița de nici 10 ani a fost obligata de mama ei sa cerșeasca, la -10 grade, in fața unui magazin din Vaslui, pentru a-i induioșa pe clienții care iși faceau cumparaturile. Un elev a observat-o și i-a facut o poza. Pentru ca i-a fost mila de ea, adolescentul a sunat la poliție și a […] The post O…

- Dupa aproape o luna de cand au pașit la „Ferma Vedetelor”, concurenții au nervii intinși la maximum. Motivele sunt multe, iar printre ele se numara și comportamentul neadecvat și criticat de unii al Ronei Hartner. Actrița face și face și reușește sa instige pe toți cu gesturile sale. In seara aceasta,…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Catalin Țira a intrat in panica, dupa ce iubita lui, Alexandra Mirea, a acuzat serioase probleme de sanatate. ”Prințesa telefoanelor” a ajuns de urgența la spital, iar fotbalistul i-a fost tot timpul alaturi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa ce si-a…

- Un tanar din Craiova a iesit, luni seara, la schi, pe strazile din oras, reușind sa faca senzatie. Imaginile au fost postate imediat pe Facebook, iar olteanul a devenit in cel mai scurt timp vedeta. In același timp, un tramvai deraia in centrul Craiovei și era repus pe șine cu ajutorul unui utilaj…

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…

- Nu, imaginile nu sunt trucate. Sunt cat se poate de reale și s-au petrecut intr-un oraș de la noi din țara. In era vitezei și a tehnologiei, aceste fotografii sunt pentru unii oameni o dovada clara ca romantismul nu a disparut, insa, alții au ras in hohote de felul in care acest barbat a ales […] The…

- De ce inșala barbații, chiar și atunci cand iși iubesc iubita sau soția? Va prezentam cinci motive pentru care barbații calca stramb! Barbații incearca sa afle daca le este mai bine fara iubite. Aceasta aventura le ofera prilejul de a analiza mai in amanunt ce simt pentru partenera. Barbații incearca…

- Fiul cel mare al “Generalului” pare sa se fi saturat de situatia delicata cu care se confrunta la fosta campioana a Romaniei. Atras de petro-dolarii arabilor, Edi Iordanescu isi negociaza plecarea de la Asta Giurgiu.

- Blanca Blanco este o actrita foarte cunoscuta peste hotare, iar aparitiile ei sunt uimitoare. Paparazzii au surprins-o intr-o ipostaza foarte hot, in toiul ierni, iar acest lucru i-a "incins" pe barbati si mai mult.

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- La inceputul noului an, “Tata Puiu” a primit cea mai minunata veste! Ramas somer de lux dupa despartirea de prima selectionata a Romaniei, Anghel Iordanescu trebuie sa faca rost de bani, urgent. Si asta pentru ca in familia „Generalului” se anunta nunta mare. Alex Iordanescu a facut „pasul cel mare”…