- Maria Ilioiu, cunoscuta roșcata de la „Insula Iubirii”, a fost ceruta in casatorie. Aceasta le-a aratat tuturor inelul pe care l-a primit. Maria Ilioiu este in culmea fericirii. Roșcata a primit un imens buchet de trandafiri in care se afla un inel cu diamant. Ispita de la show-ul „insula Iubirii”…

- In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon Insula Iubirii, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. In aceasta seara, de la 20.00,…

- Sistemul judiciar din Romania trece, in aceasta perioada, prin momente decisive Recent, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I numarul 874 a fost publicata Ordonanta de Urgenta numarul 92 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei. Actul normativ stabileste…

- Cati, Mari, Mirela si Hannelore au dat frau liber emotiilor, seara trecuta, pe ”Insula Iubirii”, iar imaginile cu acestea au adus disperare pe insula baietilor. Seara trecuta, pe ”Insula Iubirii”, Razvan le-a povestit tuturor de planul lui de a-i arata lui Cati ca o respecta daca nu face nimic in Thailanda,…

- Ispita Dana si Cati, iubita lui Razvan, sunt aduse fata in fata, la Bonfire. Cati se va confrunta cu doua mari incercari. Imagini intime cu razvan si Dana si declaratii uimitoare ale ispitei vizavi de barbatul cu care a venit in Thailanda.

- In urma speculațiilor care s-au facut pe tema legaturii dintre Raul și Alexandra, lucrurile s-au lamurit, pentru ca ispita, care participa și in noul sezon Insula Iubirii, a raspuns unui fan curios. Totul a pornit de la o fotografie, in care Raul apare alaturi de ispita George. „Super om, Raul! Puștanii…