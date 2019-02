Stiri pe aceeasi tema

- Campioana olimpica in 2018, la Pyeongchang (Coreea de Sud), Maren Lundby s-a impus in cele doua etape de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile pe care Rasnovul le-a gazduit in acest weekend (25 - 27 ianuarie 2019). Sambata, norvegianca a reusit sarituri de 94, respectiv 95 metri, care…

- Meteorologii au emis, vineri, o atenționare cod galben de ninsori și viscol, valabil pentru Maramureș și alte trei județe din Transilvania. De asemenea, este in vigoare o informare de precipitații mixte, vant și polei in restul țarii, valabila pana sambata dimineața. Pana duminica la 18, in zona montana…

- Vodafone Group mai trebuie sa astepte pana sa poata cumpara UPC Romania, dar si restul operatiunilor Liberty Global din Romania, Germania, Republica Ceha si Ungaria. Comisia Europeana a decis sa investigheze tranzactia pan-europeana de 18,4 miliarde de euro, fiind ingrijorata ca preluarea poate reduce…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Sport pentru Toți, in parteneriat cu Federația Romana de Judo și European Judo Union organizeaza in perioada 7-9 Decembrie 2018, la Sala Polivalenta din București, unul dintre cele mai mari evenimente sportive pe care Romania le-a gazduit in…

- Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei s-ar opune asupra unor noi sancțiuni la adresa Federației Ruse impuse de UE dupa incidentul din satrâmtoarea Kerci, când au fost sechestrați 24 de marinari și trei nave din Ucraina. Cel puțin așa declara Jakub Janda, șeful…

- In contextul apropiatei lansari a celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte finantat prin Programul Transnational Dunarea (estimat a fi lansat oficial la finele anului 2018-inceputul anului 2019), Autoritatea de Management a programului (Ungaria), organizeaza, in cooperare cu cateva dintre Punctele…

- Zeman si Netanyahu au participat la Ierusalim la inaugurarea 'Casei Cehe', o institutie fara statut diplomatic, destinata sa reprezinte agentiile guvernamentale si sa participe la manifestatii culturale. Presedintele ceh, un sustinator fervent al mutarii ambasadei cehe la Ierusalim, a spus…

- Praga se distanteaza astfel de pozitiile statelor europene privind statutul Ierusalimului, una dintre cele mai spinoase chestiuni ale conflictului israeliano-palestinian. Presedintele ceh este un sustinator puternic al recunoasterii Ierusalimului drept capitala a Israelului, insa ultimul cuvant apartine…