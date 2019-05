Stiri pe aceeasi tema

- Vondrousova a inceput meciul de la Roma la fel de alert si de bine cum a facut-o si in precedenta lor intalnire, din optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, in martie, intalnire pe care a castigat-o atunci jucatoarea ceha de 19 ani, cu 6-2, 3-6, 6-2. Numai ca de data aceasta a avut in fata…

- Eliminata la Madrid Open, Mihaela Buzarnescu redevine a doua romanca, dupa Simona Halep, in Top 30 mondial. In 2019, Buzarnescu ramane cu un singur turneu unde a izbutit sa lege doua victorii la simplu.

- Simona Halep (27 de ani), locul 3 WTA, a fost eliminata de Karolina Pliskova (27 de ani), poziția a 7-a in ierarhia mondiala, in semifinalele turneului de la Miami, dupa un meci intrerupt de doua ori din cauza ploii. Sportiva din Cehia s-a impus cu 7-5, 6-1, iar romanca a pierdut astfel șansa de a reveni…

- Americanca Sloane Stephens, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, duminica, de germana Tatjana Maria, locul 62 WTA, in turul al treilea al Miami Open, relateaza News.ro.Citește și: Simona Halep joaca in optimile de finala in aceasta seara cu Venus Williams: in ultimul lor…

- Japoneza Naomi Osaka, Nr.1 mondial, a fost eliminata sambata in turul 3 al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, in timp ce fosta regina a tenisului feminin Serena...

- Simona Halep 27 de ani, 2 WTA a fost eliminata surprinzator in optimi la Indian Wells de o adversara mai slab clasata in ierarhia mondiala, Marketa Vondrousova 19 ani, 61 WTA .Jucatoarea din Cehia s a impus cu 6 2, 3 6, 6 2.In urma acestui esec, Simona Halep va cadea de luni de pe locul 2 mondial, Petra…

- Sorana Cîrstea (98 WTA) se afla la o victorie distanța de accederea pe tabloul principal de la Indian Wells, dupa ce a trecut de prima runda a calificarilor. Cealalta jucatoare din România prezenta în calificarile turneului de categorie Premier Mandatory, Monica Niculescu, a fost eliminata…

- Simona Halep, locul doi in clasamentul WTA, s a calificat astazi in turul trei al turneului de la Dubai, dupa un debut de succes in competitie.Constanteanca a sustinut partida din turul doi contra canadiencei Eugenie Bouchard, pe care a invins o in doua seturi, scor 7 6, 6 4.Sursa foto: ZIUA de Constanta…