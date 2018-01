Stiri pe aceeasi tema

- Andra a primit anul 2018 cu o noua schimbare de look. Indragita artista a postat o imagine pe pagina ei de Instagram unde apare in toiul petrecerii, inchinand un pahar de șampanie și fiind imbracata cu o haina argintie sclipitoare, scrie spynews.ro Desigur, schimbarea de look apare la nivelul parului,…

- Misterul privind identitatea solistului trupei Carla's Dreams a persistat de-a lungul anilor, in ciuda faptului ca numele acestuia a fost divulgat. Un cantaret cunoscut de la noi a facut publica o fotografie in care sustine ca dezvaluie adevarata fata a lui Carla's Dreams.

- Dupa ce a contribuit din plin la victoria Barcelonei in fața lui Real, 3-0, cu un gol și o pasa de gol, Lionel Messi a plecat in Argentina pentru a sarbatori Craciunul și Revelionul. Starul Barcelonei s-a fotografia impreuna cu familia sa și cu un Moș Craciun, iar pe perete apare un tricoul al catalanilor,…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Nicole Cherry este o artista indragita de milioane de oameni, iar de cand a trecut de varsta majoratului aceasta surprinde cu fiecare aparitie. Vedeta a starnit multe controverse cu fotografia pe care a postat-o ultima data in care apare extrem de sumar imbracata.

- Cantaretul sud-coreean Kim Jong-hyun, decedat luni la Seul la 27 de ani intr-un aparent caz de sinucidere, a lasat un bilet de adio in care marturiseste starea profunda de depresie in care se afla, relateaza marti EFE. Biletul a fost postat marti pe reteaua de socializare Instagram de…

- Mike Shinoda a organizat pentru fanii trupei Linkin Park o auditie live a albumului ‘One More Light Live’, vineri, 15 decembrie, in ziua lansarii LP-ului, insa a parasit foarte devreme ‘petrecerea’, pentru ca nu a mai putut asculta vocea regretatului sau coleg, Chester Bennington. Cantaretul in varsta…

- Ed Sheeran marcheaza luna acesta doi ani de cand a renuntat la a mai folosi un telefon mobil. Starul a luat aceasta decizie in decembrie 2015, noteaza contactmusic.com. Cantaretul in varsta de 26 de ani a scris pe 13 decembrie 2015, pe Instagram, ca va lua o pauza de la telefon, e-mail si social media,…

- A ieșit la iveala povestea din spatele celebrei fotografii in care Simona Halep apare alaturi de celebrul fotbalist Gica Hagi. Una dintre cele mai frumoase imagini in care apare Simona Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin, este cea pe care aceasta a facut-o la varsta de 9 ani, alaturi de celebrul…

- Nu este pentru prima oara cand Chris Brown intra in conflict cu fanii sai. Mai nou, starul, care a fost protagonistul unui scandal uriaș atunci cand și-a batut iubita, pe Rihanna, in 2009, a atras din nou atenția asupra lui intr-un mod negativ. Chris o rasfața pe fetița sa in varsta de 3 ani, Royalty,…

- Sunt frumoase, sunt blonde, sunt mamici și sunt celebre, insa dincolo de aceste aspecte Amalia Enache și Ivanka Trump se pare ca mai au ceva in comun. Prezentatoarea TV, Amalia Enache, a postat pe rețelele de socializare o fotografie, pe data de 22 noiembrie, in care apare intr-o ținuta roșie, ținuta…

- Clipe dramatice pentru Elton John. Cantaretul britanic a pierdut-o azi pe cea mai importanta persoana din viata lui - pe mama sa. Sheila Eileen Dwight a murit in aceasta dimineata. Iar artistul a dat frau liber emotiilor pe pagina sa personala de Instagram. Durerea este cu atat mai mare cu cat cei doi…

- Kim Kardashian a asteptat ca trupul sa-i revina la formele si dimensiunile de odinioara dupa nasterea celor doi copii, iar acum, din nou sigura pe sine, vedeta de 37 de ani a dat de-o parte hainele. De data aceasta la lansarea unei linii de cosmetice care ii poarta numele. Astfel, Kim are…

- Cum arata Oana Roman in urma cu doi ani. Vedetra a postat o imagine emoționanta cu fetița ei, care atunci a vea doar 10 luni. Fotografia a fost realizata chiar de 1 Decembrie. Oana Roman a slabit mult in ultimii doi ani, iar acest lucru se vede clar in cea mai recenta imagine postata de aceasta pe contul…

- In 2016, Selena Gomez a avut cea mai apreciata fotografie de pe Instagram, dar anul acesta a cazut pe locul al treilea dupa Beyonce și Cristiano Ronaldo, scrie libertatea.ro. Citeste si Selena Gomez, probleme dupa TRANSPLANTUL DE RINICHI. Motivul pentru care a fost operata DE DOUA ORI…

- Cele mai apreciate fotografii din 2017 pe Instagram ii au in prim-plan pe Beyonce, Cristiano Ronaldo și Selena Gomez. Postarea prin care Beyonce anunța ca e insarcinata e pe primul loc cu 11,5 milioane de aprecieri, scrie Bilboard. In 2016, Selena Gomez a avut cea mai apreciata fotografie de pe Instagram,…

- Fotografia prin care cantareata americana Beyonce a anuntat ca este insarcinata, parodiata ulterior de mai multi utilizatori, a fost desemnata cea mai apreciata imagine publicata pe Instagram in anul 2017, informeaza nme.com.

- Johnny Hallyday a postat doua fotografii pe Twitter și Instagram, la cateva zile dupa ce a ieșit din spital unde a fost tratat pentru detresa respiratorie, dar nu a furnizat informații noi privind starea sa de sanatate, relateaza Europe 1 miercuri pe site-ul sau de internet. Cântarețul…

- Fotografia in care apare o asistenta care ii citeste o poveste unei fetite de etnie roma a ajuns virala. Peste 2.500 de utilizatori Facebook au distribuit imaginea pe reteaua de socializare. "La Grigore Alexandrescu, o tanara asistenta ii citeste o poveste unei fetite de 5 ani de etnie roma,…

- Serena Williams a postat pe contul de Instagram o poza in care apare alaturi de fiica ei, Alexis Olympia Ohanian Jr. Serena Williams (36 de ani), fosta lidera WTA, s-a retras din circuit dupa ce a aflat ca va deveni mama. Tenismena a nascut o fetita, la inceputul lunii septembrie, la o clinica privata…

- Fotografia postata, luni, de Serena Williams pe o rețea de socializare a devenit virala. Jucatoarea apare intr-o ipostaza duioasa alaturi de fiica ei, Alexis Olympia Ohanian Jr. Serena a nascut pe 1 septembrie o fetita, care a fost botezata Alexis Olympia. Tenismena de 36 de ani este foarte mandra in…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a publicat miercuri, 8 noiembrie, o fotografie pe pagina sa de Facebook, in care apare presedintele Igor Dodon alaturi de noul primar interimar de Chisinau, Silvia Radu. Democratul a scris ca „Primaria si Presedintia se vor impaca”, asta…

- Rapperul Snoop Dogg apare lânga corpul neînsufletit al lui Donald Trump, într-o varianta a copertei albumului „Make America Crip Again”, lansat la finalul lunii octombrie. Artistul a lansat coperta alternativa publicând-o pe contul sau de Instagram,…

- CHIȘINAU, 3 nov — Sputnik. Tânara din Israel Maria Miri Domark a facut din nou senzație pe Internet. Prima data a șocat lumea câțiva ani în urma, când s-a înrolat în armata israeliana. Fotografia sa cucerise toate rețelele de socializare, internauții…

- Trudeau si-a rupt deschis camasa pentru a dezvalui un tricou cu Superman pentru reporteri. El s-a dinstrat de Halloween alaturi de sotia si copiii sai prin Rideau Hall din Ottawa. Nu este prima data cand Trudeau se distreaza copios de Halloween-ul, in primul an de mandat el s-a…

- O inregistrare video in care apare o creatura cu un aspect ieșit din comun a devenit virala pe rețelele de socializare, iar unele persoane ar putea crede ca este vorba despre un fals. In realitate, insa, viețuitoarea din imagini este o insecta, mai precis o specie de molie, care poarta numele "Creatonotos…

- Cantareața Lady Gaga și-a oficializat relația cu Christian Carino, iubitul și agentul ei, prin intermediul unei fotografii pe care vedeta pop americana a publicat-o pe 21 octombrie pe contul ei de pe rețeaua de socializare Snapchat, informeaza huffingtonpost.fr. Fotografia a fost realizata…

- Mihai Traistariu face ce face si ajunge din nou in situatii rusinoase! Cantaretul si-a dat mesaje rusionase cu o fana care i-a facut o propunere deloc indecenta. Raspunsul lui a facut-o pe femeie sa reactioneze pe aceeasi lungime de unda, iar cuvintele sale par sa-l fi infierbantat pe artist. Replicile…

- Cum ar fi sa mergi pe holurile spitalului si sa dai nas in nas cu un robot care cara diverse chestii? Ei bine, asa ceva se intampla deja intr-o unitate medicala din China, scrie Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0 Fiecare dintre cei opt roboti Noah poate face munca a patru persoane, ceea ce…

- Cântarețul pop britanic Ed Sheeran, 26 de ani, a anunțat pe contul sau de Instagram ca a fost implicat într-un accident de bicicleta, fapt ce i-ar putea compromite concertele viitoare.

- Liderul mondial al tenisului feminin face dezvaluiri fara precedent! Simona Halep si-a indeplinit unul dintre marile ei obiective, sa ajunga in fruntea topului WTA, dar romanca spune ca exista viata si dincolo de tenis. Simona a acordat un altfel de interviu, pentru Virgin Radio, și a vorbit despre…

- Revenita în tara dupa ce a jucat finala de la Beijing, Simona Halep se bucura de câteva zile de vacanta. Marți seara, ea s-a întâlnit cu un grup de prieteni apropiati, între care fostul fotbalist Bogdan Stelea, actrita Irina Antonie, dar și preparatorul…

- Boala mana-gura-picior apare, de regula, primavara și vara, dar și la revenirea copiilor in colectivitate (creșe și gradinițe) și are caraterul unor mici epidemii, dat fiind faptul ca agentul patogen, un virus, este foarte contagios. Boala apare cu precadere la copiii cu varsta cuprinsa intre unu și…