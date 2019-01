Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost eliberata chiar in ajunul Craciunului din inchisoarea din Costa Rica, unde a fost incarcerata pe 3 octombrie, iar acum se poate bucura de micuța ei, Eva, și pare sa fie foarte fericita alaturi de aceasta, de mama sa, dar și de partenerul ei de viața, Alexandrov Adrian. In prima zi…

- Lorena Balaci a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj tulburator. Prin intermediul unei aplicații ce aparține rețelei de socializare, Lorena Balaci a aflat ce i-a adus anul 2018, dupa care a tras singura concluziile. "Am ințeles ca nu trebuie sa am dubii despre cat de departe pot ajunge.…

- Oana Roman era apropiata de diplomatul român Mihnea Constantinescu, ce a decedat în urma cu câteva zile. Dupa anuntul decesului acestuia, Oana Roman a postat pe contul ei de Facebook un mesaj emotionant.

- ”Constat cu mahnire ca apetenta unora pentru minciuna nu are limita si foamea de putere ii face sa apeleze inclusiv la falsuri pentru a-si atinge scopurile. Ca sa fie clar pentru toata lumea: am mai spus si repet... nu am semnat nicio scrisoare impotriva presedintelui Dragnea si nu am participat…

- "One more down! Du-te dupa Giani", a comentat Cristian Dide pe Facebook stirea cu jandarmerita spulberata de masina. Alaturi de cativa apropiati de-ai sai, Cristian Dide este unul dintre cei mai vocali adversari ai jandarmilor la protestele din Piata Victoriei, dar si cel mai amendat. Aproape…

- Dupa ce a umblat destul prin spitale și a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența in urma unor probleme de sanatate, Beyonce de Romania a postat un mesaj cutremurator pe pagina ei de Facebook, scrie spynews.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guța este o persoana extrem de credincioasa, care nu uita…

- Fostul fotbalist a transmis, duminica, pe pagina de Facebook, un mesaj in memoria lui Ilie Balaci care a murit la varsta de 62 de ani , din cauza unui infarct. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace suflet drag! Prea repede te-ai stins, ai fost si esti un inger! Multe lacrimi pentru tine, nu o sa fii uitat…