Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara destinul unei familii aflate pe drum cEtre casE avea sE se schimbe pentru totdeauna. Un "ofer care fEcea live pe Facebook, in timp ce conducea cu 180 km/h, a intrat in plin in automobilul lor "i le-a omorat copilul.

- S-a aflat identitatea victimelor cumplitului accident de pe drumul Timișoara-Moravița, in urma caruia și-au pierdut viața șoferul vinovat și o copila de 9 ani. Tatal Teodorei, fetița moarta in accident, a transmis un mesaj sfașietor pe Facebook, in timp ce fiul sau, de doar 3 ani, se afla in coma indusa.

- Ilie Balaci este pe bunE dreptate, o legendE a fotbalului romanesc! Cel ce era denumit pe vremuri minunea blondE cand fEcea spectacol pe teren alEturi de coechipierii sEi, a continuat performan:a "i in afara terenului, ca antrenor in Oman!

- Poliția a pierdut enorm la capitalul de imagine de pe facebook dupa scandalul placuțelor de inmatriculare cu mesaj explicit adresat PSD. Constatarea a fost facuta chiar de catre celebrul polițist Marian Godina care este revoltat dupa gafa unui coleg de la Poliția Rutiera. Polițiștii care administreaza…

- Pavel, copila"ul de trei ani care a fost ucis in somn de mama care a crezut cE este Diavolul, a fost inmormantat, miercuri. TatEl, bunicii "i alte rude au plans in hohote la cEpEtaiul micu:ui, care a fost transportat cu excavatorul, intr-un sicriu alb.

- "La inceputul lunii septembrie, sigur o sa discutam in Coalitie, o sa discutam si cu colegii din Senat, si colegii din partid, dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei…

- Raluka a fEcut o schimbare majorE in ceea ce prive"te pErul. Artista a renun:at la ro"catul intens cu care se fEcea remarcatE peste tot "i a ales sE i"i deschidE pErul, ajungand la o nunan:E de blond inchis.

- Un mare ghinion s-a abEtut asupra familiei Huidu-Anghelescu. Giulia a ajuns de urgentE la spital, xi nu doar ea, ci impreunE cu bEietelul ei Eduard. Chiar ea a fEcut publicE o pozE cu micutul pe paturile spitalului.