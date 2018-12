Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni (69 de ani) a pus capat, miercuri, seriei de doua infrangeri consecutive, a invins-o pe Royal Mouscron, scor 2-1, si a egalat la puncte Club Brugge, echipa de pe locul al doilea din campionatul Belgiei!

- Sergiu Hanca a rabufnit dupa ce sotia sa, Andreea, a fost tinta fanilor dinamovisti. Incidentul neplacut s-a produs in tribunele arenei din Giurgiu, acolo unde Dinamo a pierdut fara drept de apel in fata elevilor lui Enache, scor 4-1.

- Sergiu Hanca, 26 de ani, a oferit, tarziu in noapte, o prima reacție dupa ce soția sa, Andreea, a fost agresata de fani in tribunele de la Giurgiu la partida Astra - Dinamo 4-1. Fotbalistul a solicitat rezilierea contractului și a oferit o reacție dura, in care anunța ca sub nicio forma nu va mai continua…

- Scene reprobabile la Giurgiu, dupa umilința, 1-4, care o scoate pe Dinamo in mare masura din lupta pentru play-off. Soția lui Sergiu Hanca a fost agresata in incinta complexului arenei de cațiva indivizi. Andreea spune ca respectivii erau fani ai lui Dinamo. "Sunt in stare de șoc! Am fost atacata…

- Cel mai vechi fotbalist din actualul lot al lui Dinamo, Sergiu Hanca adora sa posteze pe Instagram poze cu fiul sau de 6 luni, Zian, și cu soția sa, Andreea. Dupa nașterea copilului, mijlocașul dreapta și-a impartit viata intre antrenamentele, meciurile lui Dinamo și datoria de tata. ...

- A venit și vremea lui Cristiano Ronaldo sa se așeze la casa lui. Se pare ca fotbalistul in varsta de 33 de ani a cerut-o in casatorie pe cea care ii este alaturi de doi ani, Georgina Rodruguez, in varsta de 24 de ani, anunța publicația Mirror.co.uk.

- Daca dam paginile istoriei in urma cu 96 de ani, in Alba Iulia, 15 octombrie 1922 nu era deloc o zi obișnuita pentru acest oraș, dar nici pentru intreaga țara. Deși era monarh de opt ani, Regele Ferdinand era incoronat oficial, alaturi de soția lui, Regina Maria.

- Sergiu Hanca e dezamagit dupa eșecul lui Dinamo de la Botoșani, scor 0-2. Fotbalistul recunoaște ca echipa se afla intr-o criza fara precedent din care spera sa iasa cat mai curand. "Ne aflam intr-o criza, se pare ca nu reusim sa castigam, sa strangem puncte. Vorbim de patru etape ca trebuie sa strangem…