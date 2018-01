Stiri pe aceeasi tema

- Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, a murit la numai 26 de ani. Celebra pentru efectele speciale pe care le crea in make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul noaptea trecuta, informeaza epitesti.ro.

- Disparitia Denisei Raducu, rapusa la doar 27 de ani e o boala nemiloasa, i-a lasat neconsolati pe fanii artistei, care deplang si acum moartea printesei muzicii de petrecere. Admiratorii artistei au publicat singura fotografie din copilarie cu Denisa! Desi a murit in urma cu mai bine de 5 luni, fanii…

- Omul care a calatorit in aproape toate tarile lumii, despre Cluj: "Este un oras istoric, este un oras frumos, o sa revin aici" Profesorul turc Orhan Kural este o personalitate foarte cunoscuta in tara sa natala dar si pe multe meridiane ale globului. Intr-un interviu pentru ZIUA de CLUJ acesta a vorbit…

- Marian Vasile a devenit celebru in primavara anului trecut, cand a fost supranumit “vraciul” Denisa Raducu, dupa ce a incercat sa o salveze pe regretata artista cu tratamente naturiste. A

- Emilian Raducu, tatal Denisei Raducu, a hotarat sa transforme mormantul fiicei sale intr-un muzeu. In urma luptei pierdute cu cancerul, tatal Denisei Raducu a decis sa transforme mormantul fetei intr-un muzeu. Dupa ce au trecut de noaptea dintre ani fara regretata cantareata, familia Denisei Raducu…

- Fanii regretatei cantarețe au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut ce a facut parintii regretatei cantarete, Denisa Raducu, chiar in seara de Revelion! Moartea Denisei Raducu a adus multa tristețe nu doar in sanul familiei sale, ci și printre miile de fani care o adorau pe cantareața. Parintii Denisei…

- Fanii regretatei cantarețe au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut ce a facut parintii regretatei cantarete, Denisa Raducu, chiar in seara de Revelion! Moartea Denisei Raducu a adus multa tristețe nu doar in sanul familiei sale, ci și printre miile de fani care o adorau pe cantareața. Parintii Denisei…

- Recent, la București, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Strazii Parcului, municipiul Campina fiind reprezentat de primarul Horia Tiseanu. Modernizarea Strazii Parcului este o investiție finanțata de la bugetul de stat prin Programul…

- Recent s-au implinit 7 ani de la moartea Madalinei Manole. „Fata cu parul de foc” a lasat in urma o durere fara margini. Amintirea artistei va ramane mereu vie in inimile celor care au iubit-o, in special al sotului si al copilului. In ziua de Craciun, Petru Mircea, sotul regretatei artiste, impreuna…

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai ravnite femei din Romania, dar si peste hotare! Frumoasa romanca a reusit sa puna pe jar inimile multor barbati celebri, dar niciunul dintre ei nu a reusit sa o multumeasca in totalitate! Ei bine, cineva a facut penru ea un gest impresionant.

- ASUS a prezentat NovaGo, primul laptop din lume echipat cu procesor Snapdragon și conexiune Gigabit LTE. Cu autonomie de pana la 22 de ore, acesta le ofera utilizatorilor o noua experiența de operare, fiind intotdeauna gata de lucru, intotdeauna conectat. NovaGo este dezvoltat pe platforma Qualcomm…

- Doi barbați din Hawaii au fost prieteni apropiați toata viața, fara sa știe ca de fapt sunt frați. Aceștia au aflat recent legatura dintre ei, iar acum, cu o ocazia sarbatorilor de iarna, le-au facut o surpriza de proporții familiilor lor, relateaza AP. Alan Robinson și Walter Macfarlane sunt prieteni…

- Legea Statutului Casei Regale a Romaniei pare a fi cel mai recent scandal intre premierul Mihai Tudose și coaliția care l-a propulsat spre Palatul Victoria. Spun ”coaliția” pentru ca recent, pe 8 noiembrie, legea a fost scoasa de la naftalina de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Scandalul a…

- Recent, Printul Harry si Meghan Markle au facut pasul mult asteptat, anuntandu-si logodna, iar acum preocuparile presei, dar si ale oamenilor obosnuiti au migrat in alta directie, asadar nu e de mirare ca s-a aflat cum va arata rochia de mireasa a lui Meghan Markle!

- In urma cu doua zile, Denisa Raducu ar fi implinit varsta de 28 de ani. Din pacate, pe 23 iulie tanara artista s-a stins din viața, lasand in urma numai durere. De ziua ei, Geta Dovleac a facut un gest tulburator la cimitir. Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, i-a așteptat pe fanii regretatei artiste…

- In urma cu doua zile, Denisa Raducu ar fi implinit varsta de 28 de ani. Din pacate, pe 23 iulie tanara artista s-a stins din viața, lasand in urma numai durere. De ziua ei, Geta Dovleac a facut un gest tulburator la cimitir.

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…

- Ziua de astazi este, fara indoiala, una dintre cele mai dificile zile din acest an pentru familia Denisei Raducu. Iar asta pentru ca, azi, regretata artista ar fi implinit 28 de ani, moment care, din pacate, este incarcat de tristețe.

- O inregistrare cu un colind de Craciun a fost facuta de Denisa Raducu chiar inainte sa moara. Echipa care se ocupa de contul de Facebook al regretatei artiste le-a facut o surpriza admiratorilor Denisei Raducu și a dat publicitații inregistrarea pe care aceasta a facut-o inainte de a muri. Scandal…

- Irina Columbeanu a vorbit despre primul ei sarut. Extrem de activa pe contul de socializare, fiica Monicai Gabor le-a raspuns prietenilor virtuali la cateva intrebari, unele dintre ele chiar indraznețe. Fetita Monicai Gabor si a lui Irinel Columbeanu are mare succes in spatiul virtual, iar prin intermediul…

- Romania se desparte astazi, definitiv, de o alta mare actrița. Dupa dispariția Stelei Popescu, Cristina Stamate s-a stins și ea din viața si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, acolo unde isi gasesc odihna vesnica numeroase personalitati.Inaintea inmormantarii s-a aflat si marele secret…

- O fetita, care a cunoscut-o pe regretata actrita Stela Popescu, fiind vecina cu aceasta, i-a compus o poezie celei pe care a admirat-o si a pretuit-o. Cea mica a venit sa ii aduca un omagiu Stelei Popescu si a recitat, in fata Teatrului "Constantin Tanase", poezia pe care a compus-o.

- Stela Popescu a murit! La cateva ore dupa ce s-a aflat cumplita veste, s-a aflat ce a facut actrița in ultimele clipe de viața. Conform spuselor primului ei soț, Dan Puican, Stela Popescu se pregatea sa iasa din casa. Ar fi alunecat pe gresie și s-a lovit la cap. Pe masa, s-ar fi gasit cheile și cațiva…

- Ronald Gavril, cel mai titrat boxer profesionist roman al momentului, locuiește de cinci ani in Las Vegas, loc unde – in ciuda reputației de oraș al petrecerilor eterne – și-a gasit liniștea de care are nevoie. Asta pentru ca viața sa de sportiv este mai importanta decat distracția și larma de pe celebru…

- Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, plange neincetat si se duce zilnic la mormantul fiicei, indiferent de ora. Recent l-a speriat pe sotul ei ingrozitor. i-a spus ca doreste sa se arunce in fata trenului pentru a putea scapa de durere, iar apoi s-a dus la cimitir, desi era aproape ora 12 noaptea.…

- Familia Deniei Raducu a decis sa scoata la iveala inregistrari de senzație cu artista cantand piese dedicate Sarbatorilor de Iarna si nu manele, asa cum o stia toata lumea. Scene sfasietoare la mormantul Denisei Raducu. Incredibil cine a venit sa o planga pe artista FOTO "Canta colinde…

- Mai exact, la prima ora a dimineții, liniștea din Ștefanești a fost intrerupta de plansetele catorva barbați in toata firea, scrie spynews.ro. Aceștia, veniți tocmai din Polonia, membri ai fan-clubului Denisei de acolo, și-au dorit sa vada locul in care a fost inmormantata talentata artista.…

- Și-a vazut fiica in sicriu, iar acum spune ca nu mai are pentru cine sa traiasca, scrie click.ro. Geta Dovleac, mama regretatei cantarețe Denisa Raducu (n.r – Manelista) ne-a marturisit ca vrea sa moara mai repede, pentru a fi alaturi de fiica sa, in Ceruri. Citeste si Cum vrea sora Denisei…

- În ultima vreme, tot mai multe lucruri încep sa iasa la iveala cu privire la moartea Denisei Raducu. Și, evident, se fac tot felul de speculații cu privire la boala de care a suferit și care, acum aproape patru luni, a rait-o din lumea celor vii. Mai exact, de ceva vreme,…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- La patru luni de la moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, au aparut noi detalii despre boala de care sufera artista. Se pare ca nu a fost vorba de aceeasi boala care a rapus-o si pe Ileana Ciuculete, asa cum se credea pana acum.Apropiatii manelistei au declarat de ce suferea, de fapt.

- Mai mult, se pare ca tanara a dus lupta mai bine de un an, nu doar cateva luni cum s-a vehiculat de la apariția informației in presa tabloida, scrie evz.ro. Citeste si Cum vrea sora Denisei Raducu, Adelina, sa o "readuca" pe solista in familie. Are nevoie de tot ajutorul DIVIN In timp…

- Viorel Cordos si chitarele au o poveste veche: in tinerete a cantat in mai multe trupe rock. Pasiunea a prins si mai mult contur recent, cand un relativ recent drum spre insuratoare, tocmai in Suedia, l-a transformat pe Viorel Cordos intr-un aprig colectionar de chitare. Are peste 300 de instrumente…

- Daca inainte de a afla ca sora ei suferea de boala care, de altfel, a și rapit-o din lumea celor vii, Adelina nici nu concepea sa mai faca un copil, lucrurile pare ca s-au schimbat, scrie spynews.ro. Și, mai mult decat atat, spun surse apropiate familiei vedetei care s-a stins din viața in urma cu…

- Cazul Ilenei Ciuculete si cel al Denisei Raducu au fost indelung dezbatute in presa, dupa ce cele doua artiste au contactat un virus hepatic care a dus la sfarsitul lor fulgerator. Ipotezele imbolnavirii au fost diverse, insa in ambele situatii s-a vorbit despre constractrea virusului hepatic la salonul…

- Sarcinile unui astronaut ar putea fi unele dintre cele mai dificile. Pentru a putea lucra ca astronaut trebuie sa fii extrem de inteligent, sa ai aptitudini tehnice, sa fii extrem de pregatit fizic si fara pic de frica. Recent, astronautul britanic...

- O imagine imensa a liderului nord-coreean Kim Jong-Un a fost creata intr-un lan de grau din apropierea orasului italian Verona, de catre artistul Dario Gambarin, informeaza presa internationala.

- Adelina, sora Denisei Raducu, a luat foc. Ruda de sange a regretatei artiste este deranjata de faptul ca un post de radio din Prahova se foloseste numele surorii ei fara sa aiba aprobarea cuiva. A

- Denisa Manelista a fost premiata pentru numarul de abonați pe care le-au avut videoclipurile ei pe platforma YouTube. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg pe numele de scena Denisa Manelista, a incetat din viața pe 23 iulie anul acesta . Denisa Manelista a fost inmormantata in localitatea ei natala,…

- Oana Roman este o mamica fericita si foarte mandra de fetita ei, Isabela. Recent, micuta i-a facut fiintei care i-a dat viata o placuta surpriza, iar vedeta a ramas impresionata pana la lacrimi de talentul pe care il are fiica sa la desen. A

- Maine se implinesc trei luni de la moartea Denisei Raducu, dar rudele si fanii care au pretuit-o enorm nu pot sa se impace cu gandul ca ea a parasit aceasta lume. Iar unii dintre ei, chiar ii cer regretatei cantarete sa le dea semne de pe lumea cealalta. Si nu mica le-a fost mirarea cand le-au avut.…

- Specialistii in arta se astepta ca una dintre picturile lui Leonardo da Vinci sa fie vanduta in cadrul unei licitatii cu peste 75 de milioane de lire. Insa tabloul contine o greseala cruciala care ii intriga pe cercetatori. Pictorul...

- Chiar daca au trecut aproape trei luni de la moartea Denisei Raducu, fanii ei sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde vorbesc des despre regretata artista. Recent, cineva a postat o poezie, creație proprie, pentru parinții artistei.

- Cornel Gales a rabufnit dupa ce apropiatii l-au informat ca, in mediul virtual, au aparut mai multe conturi cu numele lui. Sotul Ilenei Ciuculete a luat, imediat, atitudine si i-a informat pe cei care ii urmaresc activitatea pe Facebook care este pagina sa oficiala. A

- Oana Roman este o mamica fericita si foarte mandra de fetita ei, Isabela. Recent, micuta i-a facut fiintei care i-a dat viata o placuta surpriza, iar vedeta a ramas impresionata pana la lacrimi de talentul pe care il are fiica sa la desen. Extrem de mandra, Oana a postat pe contul personal de socializare…