- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus marți, printr-o postare pe Facebook, ca va participa la Referendum și va vota „Da”, pentru ca este nevoie de copii „sanatoși și frumoși” ce au, la randul lor, nevoie de mama și de tata.„Voi participa la Referendum! Voi vota DA! Avem nevoie de copii…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituția Romaniei va avea loc timp de doua zile, in 6 și 7 octombrie, a anunțat Viorica Dancila, marți, in ședința de Guvern. In ședința de marți, Guvernul urmeaza sa stabileasca detaliile de organizare a referendumului pentru redefinirea familiei . Mai…

- Ignorarea invitației președintelui, ”un precedent periculos” Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis considera ca premierul Viorica Dancila a ignorat invitatia la dialog pe tema rectificarii bugetare, ceea ce evidentiaza un precedent periculos…

- Fotbalistul Daniel Zaharia fundas la Axiopolis Cernavoda, dar si component al echipei nationale de fotbal pe plaja a Romaniei si Raluca Florentina Petcu au devenit sot si sotie. Cei doi au spus "Da " la Starea Civila din comuna constanteana 23 August, de unde este tanara. Daniel si Raluca Florentina…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat in mod complet savuros, intalnirea greilor din fostul PDL de la sediul PNL, de astazi. Acesta a declarat a declarat ca "ședința lui Blaga cu pedeliștii, in Modrogan, e ca și cum i-aș chema in biroul meu de la RTV pe Gadea, Badea, Ursu și Ciuvica sa facem o strategie…

- Jurnalistul Victor Ciutacu comenteaza, in mod complet savuros, intalnirea greilor din fostul PDL de la sediul PNL, de astazi. Acesta a declarat, in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.ro, ca "ședința lui Blaga cu pedeliștii, in Modrogan, e ca și cum i-aș chema in biroul meu de la RTV pe Gadea, Badea,…

- *Credeați ca ați vazut și auzit totul in materie de manipulare, dezinformare și cretinism, la Antena 3? He-he, cum ar zice o faimoasa clasica in viața, de fapt n-ați vazut inca nimic! Aseara, la Sinteza zilei, dupa limbuțele – discrete, sa nu se supere primul limbuit al țarii – aplicate lui Tariceanu,…