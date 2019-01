In luna martie, Gabriela Cristea urmeaza sa aduca pe lume cea de-a doua fetița și in casa ei, vedeta este deja „ignorata” de Tavi Clonda, in favoarea micuței Victoria. Desigur, cu toții știm ca frumoasa moderatoare este extrem de iubita de soțul sau, iar fetița lor este, de departe, feblețea lui tati.