18.000 de persoane ucise in Siria de raidurile rusesti

Cifra a fost data de Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO) si se refera la victimele facute de la inceputul interventiei militare a Moscovei in Siria, acum trei ani. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahman, 18.096 persoane au pierit in urma loviturilor rusesti in Siria, in perioada… [citeste mai departe]