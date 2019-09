Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul crescut de echipa din Cetatea „Marii Uniri” este pe val in Cehia. Nicușor Stanciu a marcat un nou gol pentru echipa sa de club, Slavia Praga. Acesta a fost titular pentru echipa din capitala Cehiei și a deschis scorul imediat dupa pauza, in deplasarea de la Ceske Budejovice. Internaționalul…

- Pe Twitter circula informatia cum ca delegatul "cetatenilor" il va urmari pe Stefan Bairam (16 ani), tanara speranta a Craiovei. Acesta a fost promovat de Corneliu Papura la prima echipa la inceputul acestui sezon, si deja a debutat pentru formatia din Banie. Este foarte posibil ca antrenorul Craiovei…

- Manchester City, campioana en titre a Angliei, a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 5-0, formatia West Ham United, sambata, in prima etapa a noii editii din Premier League. Internationalul englez Raheem Sterling a reusit un hat-trick pentru "Cetateni", in minutele 51,…

- Delta Dunarii este o destinatie turistica, dar si cea mai importanta rezervatie din Romania, ceea ce o face speciala, din punct de vedere al vizitarii. Aici nu se poate face turism de masa, nu se poate...

- Echipa de fotbal Everton l-a transferat pe internationalul englez Fabian Delph (Manchester City), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul din Liverpool, au anuntat cele doua grupari din Premier League. Delph, 29 ani, cu 20 selectii pentru nationala Albionului, mai avea un an de contract…

- Digi Sport sustine ca fotbalistul ar fi mers sa-i dea tricoul fratelui prietenei sale, dar cand a ajuns langa gard, iubita fotbalistului și fratele acesteia au fost impiedicati sa ajunga la Cristi Manea de catre o fana aflata pe gard. Aceasta chiar a lovit-o pe iubita fotbalistului cu piciorul in…