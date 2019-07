Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul de Refacere și Recuperare pentru Veterani de la Manastirea Dealu, o furtuna violenta a distrus parte din munca Post-ul Furtuna a smuls o parte din acoperișul Centrului de la Manastirea Dealu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Coasta Adriatica a Italiei a fost lovita, în cursul zilei de miercuri, de o furtuna violenta, orasul Pescara, unde s-au înregistrat cel putin 18 raniti, fiind cel mai afectat. Cele mai mari probleme s-au înregistrat din cauza grindinei care a cazut, aceasta având…

- Prognozele meteorologilor, care anunțau cod portocaliu pentru aceasta dupa amiaza pana maine dimineața, s-au confirmat – Timișoara a fost lovita de o furtuna violenta. Tunetele și fulgerele au venit insoțite de ploaie și rafale puternice de vant. Furtuna a intrerupt reprezentațiile de la Jazz Tm din…

- Furtuna anunțata prin RoAlert a produs pagube la periferia municipiului Targoviște. Acoperișul unui camin studențesc din Campusul Universitații Valahia a Post-ul TARGOVIȘTE: Acoperișul unui camin studențesc a fost doborat de vant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Blocul in care locuiesc Premierul Viorica Dancila și Ministrul de Interne Carmen Dan, in Videle, a fost avariat de furtuna. Acoperișul a fost distrus de rafalele puternice, in timpul vijeliei de joi dupa-amiaza.

- O furtuna de aproximativ cinci minute a facut ravagii in județul Dambovița, la Targoviște. Doi copaci au cazut peste firele de electricitate, dar și peste doua mașini. De altfel, mai multe elemente dintr-un acoperiș s-au desprins din cauza vantului puternic și au cazut pe trotoar. Din fericire…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut marti, 14 mai 2019, o intrevedere cu reprezentanții Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dezabilitați (AMVVD). Discuțiile s-au axat pe stabilirea unui cadru legislativ eficient care sa raspunda tuturor problemelor veteranilor,…

- Furtuna a facut pegube și la Vingard, comuna Spring, unde un stalp din lemn a fost doborat de vant si a cazut peste acoperisul unei case. La fata locului actioneaza SVSU Spring si echipe ale furnizorului de energie electrica pentru remedierea problemelor aparute. FOTO: ARHIVA