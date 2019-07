FOTO Frumos. Ceramic. Folositor. la Muzeul Astra din Sibiu: Targul de olarit care provoaca mestesugarii si vizitatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 17-21 iulie 2019, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, Targul „Frumos. Ceramic. Folositor”. Ceramica decorativa si utilitara din zona Sibiului, va cheama in lumea de poveste a lutului, la editia a VII-a. Read More...

- Elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal vor fi adversari in semifinalele turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dotat cu premii totale in valoare de 38 milioane lire sterline.

- De multe ori, incercam sa ascundem si sa negam emotii si sentimente negative precum teama, tristete, ingrijorare. Ne fac sa ne simtim neputinciosi, si printr-un efort de a le estompa, le negam si le reprimam.

- Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, organizeaza maine (miercuri), 10 iulie 2019, un atelier interactiv de cosit traditional. Vizitatorii interesati pot afla, intr-un cadru sigur si organizat, cum se foloseste coasa stramoseasca, dar si…

- Consiliul Județean Dambovița și Complexului Național Muzeal „Curtea Domneasca” invita publicul sa se alature programului dedicat Zilei Universale a Iei. Post-ul Ziua Universala a Iei sarbatorita la muzeele din Dambovița! Acces gratuit pentru vizitatorii in camași tradiționale apare prima data in Gazeta…

- Cu prilejul Zilei Internationale a Muzeelor, institutia de cultura isi deschide portile sambata, 18 mai, intre orele 18:00 24:00, pentru a le oferi, gratuit, vizitatorilor o incursiune nocturna in universul satului traditional.Ultima intrare se face la ora 23:30. Potrivit Primariei Constanta, pe langa…