- Salvatori incercau joi sa mentina pe linia de plutire o fregata apartinand Marinei norvegiene, care lua apa la bord printr-o spartura importanta, in urma unei coliziuni cu un petrolier maltez, intr-un fiord, in Norvegia, relateaza AFP, citeaza adevarul.ro.

- Salvatori incercau joi sa mentina pe linia de plutire o fregata apartinand Marinei norvegiene, care lua apa la bord printr-o spartura importanta, in urma unei coliziuni cu un petrolier maltez, intr-un fiord, in Norvegia, relateaza AFP, informeaza News.ro.Accidentul, care a avut loc joi, la…

- Un vas de pescuit polonez s a scufundat duminica in apropierea insulei daneze Bornholm, dupa ce a fost lovit de o nava cargo, a anuntat politia locala. Toate cele 16 persoane aflate la bordul sau au fost salvate, informeaza France Presse citat de Agerpres.roColiziunea s a produs in jurul orei locale…