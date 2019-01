Stiri pe aceeasi tema

- Avion prabușit. Bilanțul negru: Morți și raniți.foto Conform unor surse din cadrul echipelor de interventie, cinci persoane au murit, iar doua au fost ranite in accident, relateaza publicatia Il Fatto Quotidiano. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital in stare critica. Cel putin cinci…

- Zeci de mii de persoane participa sâmbata la manifestatii organizate în mai multe orase din Franta de Miscarea &"Vestele galbene&", care denunta erodarea nivelului de trai, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazilor Baba Novac si Andrei Muresan. Potrivit ISU Constanta, doua persoane au fost ranite. Acestea sunt constiente.Stire in curs de actualizare. ...

- ACCIDENT rutier pe DN 74 la ieșire din Meteș catre Zlatna. Sunt implicate doua mașini. Trei victime, toate conștiente Potrivit IPJ Alba se pare ca șoferul unui autoturism s-a angajat intr-o depașire și a pierdut controlul asupra colanului și a ajuns intr-o gradina. In mașina se aflau 5 persoane dintre…

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite, dupa ce mii de persoane au protestat o zi si o noapte in Franta dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a introdus taxe mai mari de combustibil, a declarat duminica ministrul francez de Interne, Cristophe Castaner, relateaza France 24.

- Trei elicoptere de salvare de ambulanța și un elicopter de poliție si zeci de salvatori au ajuns la locul producerii accidentului. In urma accidentului a fost nevoie si de interventia echipajelor de descarcerare pentru a scoate patru victime din fiarele contorsionate. Stire in curs de actualizare

- Un ACCIDENT rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc, in aceasta dimineața, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din Alba Iulia. Doua autoturisme au intrat in coliziune. Joi dimineata, in jurul orei 9.30, pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, a avut loc un accide rutier in care au fost implicate…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.Atacul a avut loc vineri la pranz la sediul companiei Sony, in zona Derry (Kensington),…