Stiri pe aceeasi tema

- Petruța Gheorghe, cea care a fost a doua soție a regretatului jurnalist, a avut parte de o surpriza de suflet. In gradina casei a aparut o floare cu totul și cu totul speciala și, fara sa stea prea mult pe ganduri, a luat telefonul, a facut o poza și a postat-o pe Internet. Imaginea emoționanta […]…

- Actrița de telenovele Adamari Lopez a cucerit inimile a milioane de oameni grație rolurilor pe care le-a interpretat de-a lungul timpului, insa viața nu a fost deloc ușoara pentru ea. Diagnosticata cu cancer mamar in urma cu cațiva ani, fosta soție a lui Luis Fonsi a reușit sa depașeasca momentul crucial…

- Petruta Gheorghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu la Antena 3, despre omul Andrei, despre pasiunile sale, dar si faptul ca divortul nu a reprezentat momentul in care iubirea dintre ei nu a mai existat.

- Fosta sotie a lui Andre Gheorghe, Petruta Gheorghe, a povestit ultima discutie pe care a avut-o cu jurnalistul, cu doar cateva ore inainte sa moara. De asemenea, a precizat ca nu stia ca acesta sa fi avut probleme de sanatate, dar in acelasi timp spune ca i-au lipsit controalele periodice.

- Aventura Monicai Niculescu (Romania, 70 WTA) la turneulu de la Miami s-a incheiat dezamagitor duminica dimineata, dupa ce romanca a abandonat la scorul de 7-6(1), 3-6, 0-4 in meciul cu Sloane Stephens (SUA, 12 WTA). Niculescu a inceput entuziasmant in fata campioanei de la US…

- Plecarea de pe aceasta lume a lui Andrei Gheorghe a lasat cate un gol in sufletul celor care l-au iubit și l-au apreciat. Petruța, fosta soție a jurnalistului, se numara printre persoanele care sufera enorm, mai ales ca ei au ramas prieteni dupa divorț. In cadrul unui interviu emoționant, cea care i-a…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a declarat ca nu stia ca omul de radio sa fi avut probleme de sanatate, dar ca, acesta nu isi facea controalele medicale periodice, precizand ca a vorbit cu el chiar cu o seara inainte ca jurnalistul sa-si gaseasca...

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a facut dezvaluiri la Antena 3 despre cum era omul de radio, decedat zilele trecute la doar 56 de ani. Jurnalistul a fost incinerat astazi, aceasta fiind dorinta sa, dorinta pe care familia a vrut sa i o respecte. Intr un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, într-un interviu la un post de televiziune, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizând ca a vorbit cu acesta cu o seara

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. Maria Olaru și Andrei Gheorghe au pastrat o relație buna, in…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara.

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.Petruta Gheorghe a mai spus ca doar cu cateva ore inainte…

- Fosta soție a jurnalistului Andrei Gheorghe face dezvaluiri despre viața omului de radio și televiziune. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena 3, Petruța Ghoerghe spune ca avea o relație foarte apropiata cu acesta și ca vorbise cu el cu o seara inainte sa moara și ca acesta era liniștit…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, marturii uimitoare despre relația lor. Aceasta a acceptat sa dezvaluie amanunte mai puțin știute despre relația dintre ei, deși au divorțat in urma cu trei ani. “Andrei era liber cugetator, milita pentru libertate. El asa si-a dorit”, spune fosta sa sotie,…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. Maria Olaru și Andrei Gheorghe au pastrat o relație buna, in…

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in propria locuinta, in seara zilei de luni, iar presa a speculat drept cauza a mortii un stop cardio-respirator. Romania TV a intrat in posesia certificatului de deces emis de Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, iar medicul legist Razvan Ulea, care a examinat…

- Marius Copil (Romania, 84 ATP) s-a calificat in noaptea de joi spre vineri in mansa secunda a turneului Masters de la Miami, dupa ce a trecut de kazahul Mikhail Kukuskin (83 ATP), scor 7-6(2), 6-4. Copil merge pentru a doua oara in cariera in turul secund al unui turneu Masters, dupa ce…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Oana Pellea a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de revolta la adresa celor care, in timpul vieții lui Andrei Gheorghe, nu au știut sa-l aprecieze, iar acum ii plang moartea.Actrița a transmis un mesaj dur pentru cei care "nu au avut puterea sa treaca peste cinismul lui superinteligent“.…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viata la 56 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Cauzele concrete ale decesului inca nu au fost elucidate, presupunerile inclinand catre infarct, insa se așteapta și raportul toxicologic care va fi gata in decursul acestei saptamani. Andrei Gheorghe, cunoscutul…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Familia regretatului jurnalist a anunțat ca trupul neinsuflețit al acestuia va fi incinerat, respectandu-i-se astfel dorința. Fosta soție a realizatorului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, Petruța Gheorghe, a anunțat ca trupul neinsuflețit al jurnalistului va fi incinerat sambata dimineața, la…

- UPDATE ora 11:00 – Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar. Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Bombonica Prodana a cerut catre Inalta Curte, prin intermediul avocatului sau, sa inceteze procesul penal in cazul sau pentru ca a achitat prejudiciul de 110.000 lei, anunța Realitatea TV. Asta inseamna ca fosta soție a lui Liviu Dragnea iși asuma o parte din vina.Bombonica Prodana a fost…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral "Acesta este un apel catre…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Nenumaratelor ”coincidențe” vestimentare suprapuse cu asemanarea lor naturala, caci nu puține sunt parerile ca Andreea Marin și Lavina Parva seamana ca doua picaturi de apa, li se mai adauga una. Fosta și actuala doamna Banica s-au pregatit amandoua de primavara, dupa același tipar, dupa cum lezne se…

- Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a decedat luni seara, iar la scurt timp dupa aflarea vestii, Mircea Badea a facut câteva afirmatii nepotrivite. Badea, care nu era în relații bune cu Andrei Gheorghe, a ținut sa spuna ca acesta fusese arestat pentru…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale, in urma unui stop cardio-respirator. Ingrijitorul prezentatorului TV l-a gasit fara suflare, fiind imbracat intr-o pereche de boxeri si un tricou.Andrei Gheorghe era decedat de aproximativ 12 ore, potrivit primelor cercetari. Copiii lui au fost…

- Omul care se adresa ascultatorilor emisiunii sale de la radio – de la Pro FM, mai exact – cu “Salutare, natiune!”, care multora le-a ramas in memorie gratie felului sau transant de a spune lucrurilor pe nume a parasit aceasta lume la 56 de ani. Informatia ca Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare,…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Cu putin timp inainte sa se afle vestea ca Andrei Gheorghe a murit, Petruta, a doua lui sotie, a postat un mesaj halucinant pe retelele de socializare, dupa ce fiica ei a distribuit o fotografie bizara.

- Vestea cumplita a morții lui Andrei Gheorghe la varsta de doar 56 de ani a șocat și indurerat o țara intreaga. Omul de radio și televiziune era indragit de toate generațiile, in primul rand grație integritații sale morale și faptului ca spunea lucrurilor pe nume, fara ascunzișuri. Petruța Gheorghe,…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, prietenii, dar si fanii transmitand mesaje de condoleante. Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a a postat si ea un mesaj tulburator pe pagina de profil al jurnalistului.

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant.…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

- Madalin Ionescu și Mihaela au divorțat in 2011, dupa 14 ani de casnicie. Madalin a ramas cu cei doi copii și și-a refacut viața alaturi de Cristina Șișcanu. Mihaela, fosta lui soție, a preferat sa stea cat mai departe de lumina reflectoarelor. Ea este PR-ul unui club din București și arata in continuare…

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și urmeaza sa fie anchetat pentru fapta pe care a comis-o. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!