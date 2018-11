Stiri pe aceeasi tema

- Fosta dansatoare a Deliei a devenit mama pentru prima oara, iar de atunci viața ei s-a schimbat total. Andreea Popescu a postat un mesaj pe contul de socializare, unde le-a impartașit prietenilor virtuali despre cum sunt zilele alaturi de baiețelul ei. „Oriunde calatoresc il iau cu mine, alaptarea te…

- Andreea Popescu este o mEmicE cu normE intreagE. De cand l-a adus pe lume pe micu:ul Ioachim, fosta dansatoare a Deliei este nedespEr:itE de bEie:elul ei, iar pe re:elele de socializare, Andreea Popescu a fEcut o dezvEluire incredibilE.

- Andreea Popescu a devenit mama pentru prima oara, in vara acestui an, iar atenția ei este concentrata acum, doar pe creșterea micuțului Ioachim. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre un moment trist din viața ei și a dezvaluit amanunte mai puțin știute despre familia ei. „Nu am avut informație.…

- Momente deosebite pentru Andreea Popescu. Fosta dansatoare a Deliei isi sarbatoreste fiul, pe Ioachim, iar intreaga zi este o sarbatoare fara egal pentru ea si familia ei. Este prima onomastica pentru Ioachim, minunatia cu care Divinitatea i-a binecuvantat pe Andreea Popescu si pe sotul ei, Rares Cojoc.

- Andreea Popescu se incadreazE in lista ce cuprinde proaspetele mEmici din showbizul romanesc. Fosta dansatoare a Deliei este in culmea fericirii de cand l-a nEscut pe Ioachim "i, chiar dacE mai are ctea kilograme in plus, bruneta se simte foarte bine in pielea ei.

- Fosta dansatoare a Deliei și-a luat un moment de respiro și, la doua luni dupa ce a dat naștere unui baiețel, a plecat la mare pentru cate clipe de relaxare și bronz. Ea nu și-a facut deloc probleme in a-și expune corpul, deși recunoaște ca mai are de dat cateva kilograme jos. In urma cu […] The post…