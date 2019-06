FOTO/ Fetița împușcată accidental de un polițist în Maramureș, îngrijită de oamenii legii până la sosirea ambulanței Fetița de 7 ani impușcata accidental de un polițist in timpul unei urmariri cu focuri de arma, in Maramureș, a ajuns la spital cu o rana la piciorul drept. O fotografie facuta publica joi seara o arata pe minora in compania a doi polițiști, bandajata la piciorul unde a fost atinsa de glonț. Pe cap, are șapca unuia dintre polițiști. Potrivit comunicatului de la IPJ Maramureș, polițiștii i-au acordat primul ajutor copilei, apoi au solicitat o ambulanța, pentru a o duce pe fetița la spital. Starea ei este stabila. Cum a fost ranita fetița Politistii desfasurau o ampla actiune pe raza localitatii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

