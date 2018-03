Stiri pe aceeasi tema

- Am primit de la cititori careieni imagini cu a treia incercare de plombare a gropii de la trecerea de pietoni din centru. Speram ca cea de-a treia incercare sa fie cu succes! http://www.buletindecarei.ro/2018/03/istenem-asa-faceti-voi-plombare-pe-banii-nostri-la-carei.html Prima incercare…5 martie plombare…

- Faimosul interviu cu Ghița a reușit performanța ca audiența de la cele patru canale TV care s-au infrațit miercuri seara ca sa aduca națiunii mesajul marelui disparut peste hotare, sa nu insumeze nici jumatatea celei a unui banal concurs de la Kanal D STOP A fost un remarcabil „fas” la care au pus…

- Respectat si apreciat pentru munca stiintifica si cel mai bine cunoscut drept una dintre cele mai stralucite minti din domeniul stiintei, Stephen Hawking, care a murit la 76 de ani, si-a castigat multi fani si datorita aparitiilor in unele dintre cele mai de succes seriale, stabilindu-si astfel eticheta…

- Primarii interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita incepand de astazi fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, care dupa simplificarea procedurilor de licitație spera sa inregistreze peste un milion de imobile in 2018.Citeste…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, duminica, 18 martie 2018, de la ora 19:00, concertul intitulat „Ritual de Primavara”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac…

- Vasilica Gonceari, fiul cunoscutului olar Vasile Gonceari, care a luptat mult timp cu tumoarea, in data de opt martie a suferit ultima intervenție chirurgicala care il va pune pe picioare. Vestea cea buna a fost data de catre tatal baiatului.

- Mai multe organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor picheta si protesta incepand cu 22 martie, a anuntat, joi, Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania (SNAP). Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii…

- Anuntate public in luna decembrie a anului trecut, planurile pentru mutarea sediului Primariei Ploiesti prind contur si ar urma sa se concretizeze in aceasta primavara, cel mai probabil undeva in a doua jumatate a lunii aprilie. Autoritatile locale au confirmat astazi ca intentioneaza sa se mute,…

- Kevin Harvick a inregistrat a doua victorie consecutiva in actuala editie a sezonului de NASCAR. Pilotul in varsta de 42 de ani s-a impus in cursa, desfasurata in orasul american Las Vegas, statul Nevada. Pornit de pe locul doi, Harvick i-a intrecut pe Kyle Bush si Kyle Larsson.

- Atacantul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, Neymar, a fost operat cu succes in Brazilia, dupa o accidentare la piciorul drept. Interventia chirurgicala a fost efectuata de medicul Rodrigo Lasmar, iar jucatorului i s-a pus o grefa la nivelul celui de-al cincilea metatarsian drept.El…

- In ultimii ani, sute de aradeni au inițiat petiții online pe site-urile de specialitate, fie pentru a susține o cauza a comunitații din care fac parte, fie pentru a-și cauta susținere dupa ce ar fi suferit o nedreptate. Mai exista și categoria celor care au lansat cereri care nici nu intra in competența…

- Innovation Labs 2018 cauta tineri pasionați de tehnologie și inovare digitala, care vor sa-și puna ideile in mișcare. Ei se pot inscrie la hackathoanele și programele de mentorat organizate in București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

- Numarul faptelor penale sesizate in 2017 in domeniul violentei in familie a crescut cu 3% fata de 2016, de la 35.202 la 36.245, potrivit unor date prezentate, miercuri, in cadrul conferintei prilejuite de incheierea campaniei nationale de prevenire a violentei intrafamiliale "Aripi Frante".…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a publicat Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

- Articol realizat de Roxana Clopotaru, studenta in anul I la Facultatea de Știinte Politice, Litere și Comunicare, specializarea jurnalism. Post-ul DE LA CITITORI: Seara de carte – un proiect de succes in cultura dambovițeana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vicecampioana Romaniei la fotbal, FCSB, a realizat o victorie pretioasa in prima mansa din 16 imile Europa League, trecand cu 1 0 pe teren propriu de echipa italiana Lazio Roma.Unicul gol al meciului a fost marcat de Gnohere, in minutul 29.Aceasta a fost prima victorie a ros albastrilor in confruntarile…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Saptamana trecuta, bruneta a facut ceea ce ameninta ca va face de doi ani: a depus actele de divort. De ziua ei, fostul…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in…

- Marcel Chelaru, primarul independent al comunei botosanene Suharau, este interesat sa dezvolte infrastructura scolara, pentru ca, spune el, numai asa poate creste gradul de civilizatie al oamenilor si se poate dezvolta economia zonei.

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de joi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in astfel de cazuri, politistul va avea dreptul sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului.

- SpaceX a bifat înca un moment important în explorarea spatiului - un succes pentru Elon Musk. Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lansat în spațiu încarcatura inedita.

- Cornel Gales nu mai suporta sa ii fie aduse acuzatii! Sotul regretatei Ileana Ciuculete nu vrea sa mai tina niciun secret si vrea sa spuna tot ceea ce s-a intamplat pentru ca oamenii sa isi de seama care este adevarul.

- Unirea Alba Iulia s-a impus in a doua partida de verificare, castigand confruntarea cu CIL Blaj (locul 11 la finele turului in Liga a IV-a), scor 3-1 (2-1), echipa lui Bicheși intorcand scorul prin Andrei David – dubla și Al. Giurgiu, dupa ce a fost condusa cu 1-0 (reușita Comanici). Amfitrionii au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, ca a cerut urgentarea adoptarii legii privind combaterea violentei in familie dupa ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice. ”Am primit…

- A fost facuta publica ultima inregistrare TV realizata de legendara actrița Stela Popescu. Marea doamna a teatrului de revista din Romania, Stela Popescu, a incetat din viața in data de 23 noiembrie 2017 , la varsta de 81 de ani. Cu doar cateva zile inainte sa se stinga din viața, Stela Popescu, a carei…

- Padurile virgine si cvasi-virgine sunt ca o familie in care strabunicii, bunicii, copiii, nepotii si parintii sunt impreuna, a afirmat, luni, ministrul propus pentru portofoliul la Ministerul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament.…

- BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca. TAUR 21.04-21.05: In…

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme, scrie libertatea.ro.

- Fostul prim-ministru Mihai Tudose a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca l-au luat prin surprindere prevederile referitoare la Declaratia 600 si ca îsi doreste o solutionare a acestei chestiuni. "Recunosc ca m-a luat si pe mine prin surprindere…

- Imagini revoltatoare pe treptele unui dispensar dintr-o comuna vasluiana. Un barbat cu dizabilitati a fost nevoit sa se tarasca pana in cabinetul medicului de familie, asta in ciuda legii care obliga toate institutiile publice sa amenajeze rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii. …

- Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul va fi implementat in parteneriat cu…

- O familie americana a publicat pe pagina sa de Facebook fotografii ale unei sesiuni foto facute de un fotograf profesionist. Pentru munca sa femeia a luat 250 de dolari, explicind rezultatul prin probleme cu umbrele și faptul ca profesorul, la timpul sau, nu a invațat-o sa retușeze imaginile, noteaza…

- A caștigat 39 de titluri de Grand Slam: 23 la simplu, 14 la dublu feminin, și doua la dublu mixt. E caștigatoarea și a patru medalii olimpice, trei la dublu feminin și una la simplu feminin. Iar acum, de cand a nascut, Serena ne arata și partea ei sensibila.

- O racheta care transporta 31 de sateliți in cosmos a fost lansata de pe un centru spațial din India. Dupa aproximativ 30 de minute de zbor, sateliții au fost lansați cu succes pe orbita. Este cea de-a 42-a racheta lansata de Organizația de Cercetare Spațiala Indiana.

- Casa de Sanatate, supusa în ultimele saptamâni unui tir de critici din partea medicilor de familie, dar și din partea pacienților, a redactat un set de propuneri pentru rezolvarea nemulțumirilor.

- Șefa CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu, a subliniat ca absolut toți medicii de familie au semnat actele, iar in baza acestor documente trebuie sa acorde servicii medicale asiguraților din județ: ”Toți cei 159 de medici de familie din județ au semnat actele adiționale la contractul de prestari servicii pentru…

- Acum este insarcinata in șase luni și este fericita alaturi de iubitul sau, jucatorul de baschetbal Tristan Thompson, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara in primavara. Are 33 de ani și in sfarșit pare sa-și fi gasit fericirea alaturi de un barbat, dar și impacarea cu propriul corp. Acum…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Veste buna pentru pacienti. Medicii de familie elibereaza din nou retete compensate si gratuite dupa cateva zile de pauza. Potrivit CNAS; perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat,…

- Aproape jumatate dintre medicii de familie doljeni au refuzat ieri sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS), așa cum se intampla la fiecare inceput de an. Aceștia susțin ca de-a lungul timpului s-au facut legi proaste, dar ...

- Inceputul de an este un moment pentru planuri, unele chiar indraznete, cum ar fi incercarea antreprenoriatului. Digi24 a strans, din campania Romania Fast Forward, mai multe sfaturi ale oamenilor de business care au reusit.

- Reprezentantii Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania si Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor sustin solicitarile medicilor de familie. Ei spun ca autoritatile ar trebui sa considere medicina de familie o parte importanta a sistemului de sanatate. “Noi am…

- La cabinetele medicilor de familie au aparut anunțuri prin care pacienții sunt informați ca nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Medicii de familie nu au semnat contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru anul 2018, dupa ce instituția nu a dat curs solicitarilor medicilor legate…

- O familie din Zimbabwe este blocata de doua luni pe un aeroport din Bangkok. Acest caz a devenit viral in intreaga lume, dupa ce patru adulți impreuna cu patru copii nu se mai pot intoarce acasa. Acest caz i-a impresionat pe thaliandezi in perioada sarbatorilor, insa nu exista soluții pentru a ii…

- HOROSCOP BERBEC Orele petrecute cu cei dragi au efect excelent asupra psihicului! Viata de cuplu si cea de familie sunt placute, sunt locul celor mai frumoase evenimente. Ca participi la o reuniune de familie in care devii centrul atentiei sau ca esti doar figurant in reusita cuiva drag,…

- Medicii de familie anunța ca, din 1 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari, respectiv rețete, bilete de trimitere, concedii medicale pana cand...

- In perioada sarbatorilor de iarna fiecare incearca sa petreaca cat mai mult timp alaturi de familie și persoanele dragi. Una din activitațile preferate de multe familii este vizionarea de filme de „sezon”, povești de Craciun pe care le poate urmarii de la cel mai mic la cel mai mare membru din familie.…

- Voq.ro Trupa Gipsy Casual se bucura de succes international Va invitam sa decoperiti Trupa Gipsy Casual, o trupa romaneasca, ce imbina acorduri excentrice de gipsy-balcanic.Avem multe trupe talentate in Romania care nu sunt atat de vizibile, insa au un public fidel care ii urmeaza concert dupa concert.…

- Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. …

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba anunta ca, pana marți, au fost vaccinate impotriva gripei 8.420 de persoane, majoritatea varstnici, bolnavi cronici. Toate cele 19.234 doze de vaccin primite in 7 decembrie au fost distribuite medicilor de familie, potrivit institutiei. “Astfel, apreciem ca vaccinarea…