- Familia tenismenului Florin Mergea s-a marit! Frumoasa lui soție a nascut astazi un bebeluș sanatos tun, care a luat primul 10 din viața lui din partea medicilor, care i-au fost alaturi Daianei. Minunea de baiețel a venit pe lume la nici doua saptamani de cand tenismenul a fost supus unei operații complicate…

- Astazi este una dintre cele mai frumoase si importante zile pentru Andrei Stefanescu. Simpaticul prezentator de la "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars, o sarbatoreste astazi pe cea mai importanta persoana din viata sa.

- Veste extraordinara pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu". Dupa ce la inceputul verii au anuntat ca s-au despartit, doi dintre cei mai iubiti fosti concurenti s-au impacat. Vestea au dat-o in cel mai frumos fel.

- Teodor, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", si Ionela sunt in culmea fericirii, iar vestea a fost impartasita si cu fanii lor. Ionela si Teodor traiesc o bucurie de nedescris, iar cei doi fosti concurenti nu stiu cum sa-si mai arate implinirea.

- Bucurie mare in familia Potec, dupa ce Camelia (36 de ani), fosta inotatoare care a cucerit aurul olimpic in 2004, in proba de 200 de metri liber, a nascut astazi o fetița . Libertatea a vorbit cu Grigore, tatal sportivei, din cale afara de fericit pentru ca a devenit bunic. “Camelia și fetița sunt…

- Lidia Buble are o relatie foarte specialE cu familia sa. Ea ixi iubexte xi ixi respectE extrem de mult pErintii, iar azi a fost o zi foarte importantE pentru tatEl ei, iar artista a vrut sE impErtExeascE momentul cu fanii ei.