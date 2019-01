Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Pintican, tanarul care a murit dupa ce a intrat cu mașina intr-o pasarela, a fost inmormantat in cursul zilei de sambata, iar soția lui, Iustina, a fost la capataiul acestuia.

- Daca ai fost vreodata in vacanța și ai fost pus in situația de a sta pe social media chiar și atunci cand nu prea vrei, au aparut hoteluri care te ajuta. Acum poți avea o “bona” pentru instagram, te poți relaxa, dar poți sa și impartașești cu prietenii tai virtuali vacanța.

- Zilele trecute au aparut în presa informația ca portughezul are o clauza care îl obliga sa se consulte cu sefii CFR-ului pentru alcatuirea echipei, atât în meciurile oficiale, cât si în cele amicale. Aceste informații au fost negate de astazi de catre Daniel Stanciu.…

- De mai multa vreme, dar mai ales in ultimul an, in mai multe orase din judetul Timis dar si in comune au aparut asa-numite „monumente de for public”, care nu numai ca au fost amplasate fara documentatia necesara si fara avizul obligatoriu al Directiei Judetene pentru Cultura Timis sau al comisiei nationale…

- Doua noi suspiciuni de pesta porcina africana au aparut in judetul Giurgiu dupa ce un porc mistret a fost gasit mort pe fondul de vanatoare din apropierea localitatii Prundu si in urma unui caz de imbolnavire la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Daia. "Ieri, 5 noiembrie, responsabilii fondului…

- Andreea Marin a aparut astazi in platoul "Prietenii de la 11" intr-o tinuta care i-a venit extrem de bine, dar care a ridicat si cateva semne de intrebare. Este vedeta insarcinata pentru a doua oara?

- Mai multe mesaje anti Tudorel Toader au aparut, joi seara, pe Palatul Victoria si pe cladiri din Piata Victoriei, scrie Observator TV.Mesajul Slugarel Toader a aparut proiectat cu laserul pe Palatul Victoria, in timp ce un alt mesaj prin care i se cerea demisia ministrului Justitiei a aparut pe o cladire…