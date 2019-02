Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre separarea de fostul ei soț, marele campion la tenis Ilie Nastase. Bruneta a fost casatorita de trei ori. Aceasta a fost maritata cu Ilie Nastase, Ovidiu Torj și Octavian Sfat. Despre separarea de Ilie Nastase i-a facut Brigitte Sfat confesiuni…

- Inna este una dintre cele mai iubite artiste, atat in Romania, cat xi peste hotare. Vedeta a avut intotdeauna aparitii incendiare, iar fanii au apreciat-o pentru asta. Mereu a venit cu ceva nou xi a incercat sE-xi tinE publicul aproape, impErtExind ganduri xi dorinte. Axa a fEcut xi astEzi, la finalul…

- Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul The Cosmopolitan. "Vegas, am cateva probleme de sanatate si, regret nespus, dar nu pot sa vin in fata voastra in acest weekend", a scris vedeta pe Instagram.…

- Mai multe melodii „scurse” pe platformele muzicale de pe internet, despre care se credea ca sunt ale lui Beyonce, s-au dovedit a fi false. Fanii cunoscutei cantarețe s-au bucurat enorm cand au vazut ca pe platformele Spotify și Apple Music au fost publicate mai multe melodii sub numele „Queen Carter”,…

- Ilinca Vandici, a transmis un mesaj emotionant telespectatorilor „FanArena”, dupa ce frumoasa prezentatoare tv a fost jignita dur in urma cu cateva zile de fanii emisiunii „Exatlon”. Fanii emisiunii „Exatlon” au fost revoltati pe Ilinca Vandici dupa editia de miercuri seara a emisiunii „FanArena”. „M-a…

- Inca o TRAGEDIE in muzica populara: A pierdut lupta cu boala! Fanii MARIEI CARNECI, in lacrimi Maria Carneci se lupta cu o boala necruțatoare. Vedeta a acceptat sa susțina o campanie de conștientizare a pericolului pe care-l reprezinta hepatita C. Totul a pornit dupa ce , in anii trecuți, aceasta boala…