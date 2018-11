Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea, facuta publica de stiride cluj.ro , a fost comentata de internauti: ”A mers printul si a uitat sa plateasca parcarea.. Asta a fost solutie de urgenta… ori l-a pus sa stea de 6”, a comentat cineva. In cea mai mare comuna din tara – Floresti – exista o mare comunitate de romi, care isi lasa…

- O fotografie a ajuns virala pe Facebook. Un cal a fost surprins legat de balustrada unui balcon din comuna Floresti, din Cluj. In cea mai mare comuna din tara – Floresti – exista o mare comunitate de romi, care isi lasa caii nesupravegheati la tot pasul. Imaginea unui cal in zona de blocuri nu mai…

- O fotografie incredibila a fost popularizata pe rețelele de socializare, un cal legat de balustrada unui balcon din Florești. Imaginea incredibila a fost comentata de internauți: ”A mers prințul si a uitat sa plateasca parcarea.. Asta a fost soluție…

- Carmen de la Salciua abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Coboara Doamne pe pamant”, un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in societatea romaneasca: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sanatatea noastra, uitam sa iubim, uitam sa fim…

- Un tanar din Sona s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat un accident rutier in timp ce conducea sub influenta alcoolului. A lovit, cu masina, un autoturism parcat pe o strada din Blaj. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 23.00, politistii de ordine publica din Blaj au intervenit pentru solutionarea…

- Problema locurilor de parcare este una cu care se confrunta zilnic, însa anumiți participanți la trafic depașesc limitele.Acesta este și cazul unui clujean, care și-a parcat mașina chiar în mijlocul unei intersecții.Autoturismul a fost fotografiat în cartierul…

- Cursa nebuna cu poliția pe urme. Un adolescent de 15 ani, din Cluj-Napoca, a fost ranit duminica dupa-masa intr-un accident rutier. Baiatul circula cu mașina prin oraș, iar oamenii legii l-au vazut. Agenții au facut un semnal de oprire, dar adolescentul a ales sa goneasca nebunește pe mai multe strazi.…

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, scrie pe blogul sau despre starea in care se afla Romania. Analiza premierului pleaca de la o scrisoare a unui turist strain care descrie in termeni relativ peiorativi experiența sa in țara noastra. "Impresia unui turist care viziteaza Romania…