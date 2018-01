Stiri pe aceeasi tema

- Un fotograf din Alba Iulia vrea sa reinvie tehnica prin care la 1 decembrie 1918 Samoila Marza, cunoscut drept fotograful Marii Uniri, a reusit sa imortalizeze in cinci fotografii evenimentele de acum 100 de ani care au marcat istoria poporului roman. Folosind aparate de fotografiat din lemn, contemporane…

- Mandri sa fim romani! Dragi maramureseni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nasterii statului modern, eveniment major in existenta si definirea identitatii noastre ca natie. Romania de astazi, un stat independent si suveran, membra a Uniunii Europene si a NATO, nu ar fi existat…

- "De fapt, 2018, ca si 2017, a inceput cu o batalie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceausescu incoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul ca ii controleaza pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu functii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, susține, intr-un comunicat, europarlamentarul Siegfried Muresan.

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- Fostul președinte Traian Basescu, intr-o postare intitulata “Romania sfasiata de hienele din PSD”, vorbește despre actualul scandal dintre ministrul de Interne și premierul Tudose. Basescu spune ca partidul social-democrat a devenit un risc pentru securitate iar țara este intr-o decredibilizare totala…

- PPMT-istul a reluat, marți, la Oradea, motivele demersului de la Cluj. Desi toate cele trei formatiunil au acelasi punct de vedere pe tema autonomiei, reprezentantii lor nu au putut cadea de acord pe un plan de actiune comuna, semn ca fiecare ar vrea sa fie cea care livreaza electoratului…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Romania a intrat deja in anul centenarului Marii Uniri, iar autoritațile ar trebui sa marcheze momentul cu manifestari impresionante și sa le ridice monumente celor care au unit Romania. In unele orașe din țara, administrațiile publice locale au anunțat deja cum celebreaza Centenarul Unirii.…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil imprumut si, de asemenea, exclude posibilitatea unei noi crize economice in Romania.

- Revolutia in judetul Alba a inceput la Cugir in 21 decembrie 1989 si a cuprins Alba Iulia si localitatile invecinate. Cugirul a fost al patrulea oras din Romania in care au izbucnit manifestari impotriva regimului Ceausescu. Primele miscari de strada de la Cugir au avut loc la ora 9,45 pe 21 decembrie…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a adresat o interpelare catre Ministerul Transporturilor cu privire la situația la zi a lucrarilor pe tronsoanele de autostrada neterminate, dar și cu privire la termenele de finalizare. Potrivit documentului primit, loturile de pe Autostrada Sebeș – Turda vor fi recepționate…

- Fostul politician Dan Voiculescu se arata revoltat de situatia scandaloasa de la Alba Iulia, unde o femeie a decedat din cauza lipsei tratamentului. Voiculescu sustine ca situatia din sanatate este inacceptabila si cere demisia ministrului Florian Bodog. Mai mult decat atat, mogulul anunta intr-o…

- In perioada 28-30 noiembrie, Sebesul a dedicat o serie de evenimente Zilei Nationale a Romaniei, intentia declarata fiind aceea de a sublinia rolul avut de sebeseni in momentele cruciale in care s-a scris cea mai importanta fila din istoria Romaniei, in anul 1918, la Alba-Iulia. Peste 1.000 de sebeșeni…

- Virgiliu Pop, cercetator din Timisoara, crede ca in debutul anului centenar trebuie contracarata tema unor presupuse disensiuni romano-maghiare. iua Nationala a Romaniei este sarbatorita de pe 1 decembrie din 1990, odata cu promulgarea legii de catre presedintele Ion Iliescu. In trecut, intre 1866-1947,…

- Campinenii, asemeni romanilor de pretutindeni, au sarbatorit astazi Ziua Naționala, ziua in care se implinesc 99 de ani de la Marea Unire infaptuita la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Este ziua in care ne sarbatorim, de fapt, pe fiecare dintre noi și ziua in care, sa recunoaștem, suntem mai romani…

- Fasole cu ciolan si varza cu carnati, preparate de peste 40 de bucatari iscusiți in toata țara. Intr-o locatie diferita fata de anii trecuti, in curtea Cazarmei Militare din Cetate, masa populara de 1 Decembrie la Alba Iulia a hranit 10.000 de musafiri ai orașului. Mancare „la cazan” a fost pe saturate,…

- Ion Arion ramane singurul ”erou martir al Marii Uniri”, fiind impușcat la 30 noiembrie 1918 pentru ca flutura, pe geamul trenului care ducea spre Alba Iulia, steagul tricolor și milita pentru unirea Transilvaniei cu Romania. Suspect a fost un maghiar, insa nu a existat niciun condamnat. Istoricul Muzeului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia, iar in cadrul manifestarilor a transmis, prin intermediul jurnalistilor, „La multi ani tuturor romanilor educati”. Seful Educatiei si-a exprimat speranta ca in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, Romania va demonstra…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a aratat in mesajul adresat de Ziua Naționala ca, in pragul Centenarului Marii Uniri, Romania iși afirma identitatea in cadrul unei Europe unite și puternice. "1 Decembrie este Ziua Naționala a României și…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, transmite un mesaj despre importanta respectarii drepturilor si libertatilor tuturor romanilor, ca esenta a dainuirii statului. Mesajul judecatoarei porneste de la discursul episcopului Hossu si de la Rezolutia…

- ”Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” prezinta o perspectiva asupra Marii Uniri, asupra procesului de unificare statala și asupra consecințelor sale printr-o abordare realista. Volumul prezinta numeroase documente și ilustrații care explica faptele. Istoricul Bogdan Bucur a comentat comentat…

- Cum au sarbatorit peste 300.000 de oameni la Alba Iulia zece ani de la Marea Unire? La 10 ani de la Marea Unire din 1918, Romania a organizat manifestari impresionante. La evenimente din 1929 au participat peste 300.000 de oameni. Ceremonii importante s-au desfasurat la Bucuresti si in multe alte orase.…

- Ziua de 1 Decembrie este Ziua Nationala a Romaniei, anul 2017 marcand 99 de ani de la unirea Transilvaniei cu Romania, care a avut loc la Alba Iulia. La 1 Decembrie 1918 a fost convocata, la Alba Iulia, Adunarea Nationala a Romanilor, iar lucrarile ei s-au finalizat cu hotararea de unire neconditionata…

- Astazi, 1 decembrie 2017, se implinesc 99 de ani de la Marea Unire. Romania "dodoloața" s-a realizat intr-un context istoric deosebit, prin trei momente importante: unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara-mama.

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in perioada 28 29.11.a.c., 527 de elevi ai Scolii Gimnaziale Nr. 1, Tuzla, coordonati de catre 26 de cadre didactice au participat cu emotie la activitatea "Mesajul meu pentru Romania", contribuind astfel la afimarea identitatii nationale in context european. scolarii…

- „Veniti la Alba Iulia!” a fost chemarea lansata de Consiliul Central National Roman cu cateva zile inainte de 1 decembrie 1918. Dupa 72 de ani, in 1990, aceleasi cuvinte au fost adresate din nou, de data aceasta pentru sarbatorirea zilei nationale a Romaniei, tot la Alba Iulia.

- Inainte de minivacanta, elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea si-au reamintit despre importanta Unirii de la 1918, cand la Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, 1.228 de delegati si peste 100.000 de romani veniti din toate colturile tarii au decis unirea tuturor…

- Programului zilei de 1 Decembrie 1918, cand s-a hotarat, la Alba Iulia, unirea Transilvaniei cu Romania, a fost intocmit de un „comitet aranjator“. Organizatorii au stabilit trasee speciale pentru toti cei care urmau sa ajunga la Alba Iulia pentru a sarbatori marele eveniment istoric.

- La 1 decembrie 2017 se implinesc 99 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Romania. Pentru istoria noastra nationala, Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 reprezinta evenimentul cel mai important si semnifica implinirea idealului romanesc de a trai liber intr-un…

- 1 Decembrie este o zi de sarbatoare, o zi in care ne indreptam gandul la fauritorii Unirii. Pentru a marca evenimentul, in data de 29 noiembrie 2017, elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, au organizat o activitate dedicata Zilei Naționale a Romaniei cu titlul „99 de ani de la Marea Unire”.…

- Poveștile Unirii. Au trecut 99 de ani de cand romanii luau cea mai importanta hotarare din istoria acestei țari: unirea Transilvaniei cu Romania, dupa ce, mai devreme in cursul aceluiași an 1918, Basarabia și Bucovina se alipisera țarii-mama.

- Cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala, membra a Uniunii Europene și a Organizației…

- Parada de 1 Decembrie 2017. Ziua Naționala a României, sarbatorita pe 1 Decembrie 2017, când se aniverseaza 99 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, va fi celebrata prin mai multe

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala,…

- Mihai Sora a declarat, sâmbata, la Alba Iulia, ca prima si a doua grija a guvernantilor ar trebui sa fie pentru cei pe care îi guverneaza, fiind întrebat de jurnalisti care ar trebui sa fie obiectivul românilor si conducatorilor lor la 100 de ani de la Marea Unire. ”Sa…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situatia creantelor mentionate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016. 'Romania a incasat in primele sase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei provenite…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor…

- Zece personalitați marcante ale Marii Uniri, intre care Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Basești sau Vasile Goldiș, au fost ”readuse la viața”, in cadrul unui proiect, pentru a reconstitui in 2018 momentele din urma cu 100 de ani, cand la Alba Iulia s-a semnat actul de Unire al Transilvaniei cu Romania.…

- In februarie 2015, Alba Iulia devenea al doilea oraș din Romania in care se extindea Azets, lider in servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane și consultanța in țarile nordice. Ultimii ani au fost benefici pentru compania cu sediul principal la Sibiu, care grație stilului inovator de lucru…

- 1 DECEMBRIE 2017 – PROGRAMUL ZILEI NAȚIONALE, Festival de Romania de la Alba Iulia | zlatnainfo.ro Program de Ziua Naționala a Romaniei – 1 Decembrie 2017, la Alba Iulia: parada militara, concerte, focuri de artificii și lasere, la ”Festival de Romania ”Vom exista ca popor atata vreme cat vom vorbi…

- ”Recent a avut loc la Universitatea de Vest din Timisoara un foarte interesant colocviu dedicat personalitații lui Titu Maiorescu si actualitații gandirii sale critice. Dezbaterea mi-a amintit cat de actual este, dupa 150 de ani de cand a fost rostit, diagnosticul pus de Maiorescu societații…

- Ministerul Turismului promoveaza Romania la cea de-a 37-a ediție a World Travel Market din Londra, cel mai mare targ internațional de turism din lume, adresat exclusiv specialiștilor din domeniu. Anul acesta, Romania aduce in atenția profesioniștilor atat destinația turistica Alba Iulia, cat și circuitele…

- Destinația turistica Alba Iulia, circuitele culturale, turismul balnear și cel de aventura vor fi promovate, in acest an, la cel mai mare targ internațional de turism din lume, World Travel Market, care se desfașoara, in perioada 6-8 noiembrie, la Londra, a anunțat, luni, Ministerul Turismului. …

