- Cea mai celebra papusa din lume are acum o serie noua. Frida Khalo, Bindi Irwin si Ashley Graham, alaturi de o multime de alte femei care au devenit modele pentru lumea intreaga, au acum propria lor figurina Barbie.

- Sunt printre cele mai dotate femei din lume, iar formele lor perfecte taie rasuflarea oricarui barbat. Mai mult, hainele minuscule pe care le poarta genereaza si mai multa dorinta in randul acestora.

- Potrivit raportului anual elaborat de Centrul Sova specializat in studiul xenofobiei, numarul de condamnari pentru 'propaganda extremista' a trecut de la 228 de persoane in 2017, dintre care 47 au primit inchisoare cu executare, comparativ cu 220 de condamnati in total in 2016. Aproape 96%…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- Ultima moda in fashion ii da mari batai de cap lui Florin Ristei. Daca pentru Ramona tricoul extrem de scurt pe care il poarta este cool, pentru colegul ei este de neințeles. Și trebuie sa ințeleaga.

- Daniela Chavez a avut parte de un eveniment nefericit. Tinara, care marturisea in trecut ca a avut o relatie cu Cristiano Ronaldo, a trait pe pielea ei ce inseamna sa-ti fie spart calculatorul.

- Imagini interzise au aparut pe internet, oamenii spunand ca este Cristina Pucean. Reactia vedetei nu a intarziat sa apara. Dansatoarea preferata a manelistilor sustine ca nu este ea si vrea sa depuna plangere.

- La doar 21 de ani, a devenit vedeta pe Internet dupa ce a decis sa-si injecteze în bicepsi ulei. Si asta nu a fost tot! Kirill Tereshin, caci despre el este vorba, dupa ce si-a vopsit parul în nuante vibrante, a început sa se machieze,

- Rodrigo Alves, vedeta care si-a facut operatii estetice in valoare de 518,000 de lire, socheaza din nou opinia publica din intreaga lume. Vedeta reality s-a alaturat unei campanii pentru promovarea identitatii de gen.

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.

- Mijlocasul Antun Palici a revenit la Dinamo dupa o perioada nefasta in Belgia, la Mouscron. Acum va aparea in fata fanilor in meciul cu Chiajna, programat luni, de la ora 20.45, pe terenul ilfovenilor. "Sunt bine, am inceput cu echipa si pas cu pas intru in ritm. Cred ca pot juca in urmatorul…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- A devenit cunoscut cu melodia ”Ca o apa cristalina” iar de atunci aproape fiecare aparitie a lui Cristi din Banat a socat opinia publica. Ca acum insa, nu s-a mai intamplat niciodata, pentru ca solistul popularos s-a infatisat in trei ipostaze socant de indecente!. A primit o avalansa de reactii din…

- Miley Cyrus a participat recent, alaturi de alti artisti, la spectacolul tribut al lui Elthon John intitulat I'm Still Standing. Pentru a surprinde momentul, Miley a decis sa impartaseasca cu fanii momente din backstage-ul evenimentului.

- A ramas in viata, chiar daca a trecut trenul peste el. Un tanar din India s-a culcat pe calea ferata chiar in fata garniturii. Isprava temerarului a fost filmata de un prieten și postata pe Internet.

- Doi tineri fac senzatie pe Internet. Un filmulet in care cei doi fac o schema de gimnastica amuzanta in mai multe colturi din lume a ajuns virala. Citeste si Imagini de senzatie la o emisiune TV. Un caine danseaza pe ritmuri latino VIDEO

- A devenit mama pentru a doua oara la sfarșitul lunii aprilie, aducand-o pe lume pe fiica sa Sienna Princess, copil conceput cu actualul soț, Russell Wilson. Deși se ingrașase considerabil in timpul sarcinii, Ciara a fost conștiincioasa și a reușit sa scape de surplusul de grasime, revenind la silueta…

- In 2017, pe plan intern, PSD si-a trantit propriul guvern si sute de mii de romani au iesit in strada ca sa apere independenta Justitiei. Pe plan extern, presedintele Klaus Iohannis a fost primit de Donald Trump la Casa Alba si, la randul sau, l-a primit pe Emmanuel Macron la Bucuresti. 2017 a fost…

- Intr-un localitate din Timis se va finaliza, in 2018, noul centru socio-medical. Satul Șipet, aparținator comunei Tormac – ne spune primarul Csaki Karol – are 960 de locuitori, inscriși la doctorul de familie din centrul de comuna, unde activeaza doi astfel de medici. In prezent, medicul se deplaseaza…

- E o artista indragita si tine legatura cu fanii ei in cat de des poate! Lidia Buble s-a filmat in urma cu cateva ore in cada, alaturi de cainele ei. Vedeta a avut parte de un moment de relaxare, dar in baie a aparut si patrupedul, iar ea a imortalizat momentul.