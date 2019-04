Stiri pe aceeasi tema

- Fabio Fognini (12 ATP, 31 de ani) a caștigat duminica turneul Masters 1000 de la Monte Carlo, reușind sa-l invinga in finala pe sarbul Dusan Lajovic (24 ATP, 28 de ani), scor 6-3, 6-4, dupa o ora și 37 de minute de joc. Fognini a confirmat in finala parcursul uluitor pe care-l avusese de-a lungul saptamanii…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem, locul 5 in ierarhia mondiala si favorit nr. 4, a fost eliminat in optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a fost invins joi seara cu 6-3, 6-3, de sarbul Dusan Lajovic (nr. 48 mondial).…

- Simona Halep va participa la Cluj la Sports Festival, alaturi de Marius Copil, Flavia Pennetta si Fabio Fognini. Intalnirea dintre echipa Romaniei si echipa Italiei va avea loc pe 15 iunie, in cadrul editiei a doua a festivalului. Primele 2.000 de bilete vor fi disponibile la preturi speciale cuprinse…

