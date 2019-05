Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs, joi dupa-amiaza, la Uzina Mecanica Babeni, din judetul Valcea. Potrivit unui anunt la 112, o persoana a fost surprinsa de explozia unui proiectil. In pofida eforturilor echipajului SMURD sosit la fata locului, barbatul nu a putut fi salvat.

- Accidentul de circulație s-a produs in zona localitații Tunari, iar conducatorul auto, care și-a pierdut viața era foarte cunoscut in lumea piloților din Romania. Potrivit primelor informații, barbatul a murit pe loc in urma impactului nimicitor

- The exhibition "Unfinished Conversations on the Weight of Absence" will open on May 9 at Romania's pavilion in the Venice Giardini della Biennale; on May 10 it will be also unveiled at the New Gallery of the Romanian Institute of Culture and Humanistic Research in the same Italian city, the Ministry…

- Mii de persoane au asistat duminica, la Ierusalim, la decesul rabinului Menahem Mendel Taub, supravietuitor al lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Taub, nascut in Transilvania in 1923, a decedat duminica in Orasul Sfant.Cunoscut in comunitatea evreiasca ultraortodoxa…

- A murit Ken Kercheval din «Dallas», e a interpretat rolul lui “Cliff Barnes&", rivalul lui J.R Ewing. Actorul s-a stins din viața la vârsta de 83 de ani, duminica seara, în orașul lui natal, Clinton, Indiana.

- Producatorul de filme american David Picker, cunoscut pentru lansarea francizei "James Bond" și a filmului "A Hard Day's Night" al trupei The Beatles, a murit la varsta de 87 de ani, relateaza deadline.com, potrivit Mediafax.David Picker a decedat in locuința sa din New York, in urma unor…

- Este vorba despre scriitorul Marin Ifrim, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Romania, incepand cu 1998. Nascut in Buzau, Marin Ifrim a publicat de-a lungul carierei sale peste 20 de volume de proza și critica literara. Scriitorul a fost inclus in anul 2009 și in "Enciclopedia…

- Chair of the Supreme Council of Magistrates (CSM) Lia Savonea said on Friday that she received from the Ministry of Justice the text of a government ordinance amending emergency ordinance OUG 7, adding that the new piece of legislation brings "some substantial clarifications in areas that generated…