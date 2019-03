Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu a vorbit despre egalul de ieri dintre Dunarea Calarași și FCSB, scor 1-1, și a spus ca principalul vinovat e Gigi Becali, iar pe Mihai Teja il apara. „Devine dramatic sa constatam ce se joaca la noi. Legat de FCSB și de partida lor de la Calarași... Noi vrem prea mult in toate domeniile.…

- Finantatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Ioan Hora este genul de atacant care ii place, rapid si mobil, in comparatie cu francezul Harlem Gnohere, care marcheaza, dar este greoi. "Hora e genul de atacant pe care eu il vreau, gen Suarez...…

- Massimo Pedrazzini și Ilie Stan, doi dintre foștii antrenori de la FCSB, au ieșit in presa cu atacuri dure la adresa echipei patronate de Gigi Becali. „Respectul e un cuvant care la FCSB nu exista. Eu imi mențin amintirile placute. Am cerut doua bilete la un meci și nu mi s-au dat. Puteam sa-l cumpar,…

- Gabi Balint, 56 de ani, fostul mare jucator al Stelei, a vorbit pentru prima oara despre instalarea lui Mihai Teja, 40 de ani, pe banca celor de la FCSB, și e sceptic in ceea ce privește șansele ca tehnicianul sa fie iertat de Gigi Becali in cazul unor rezultate slabe. „E un baiat inteligent, pregatit,…

- "Cand MM mi-a spus ca n-avem antrenor imi spunea ”Bai, Gigi, cunoaște fotbal mai mult decat toți antrenorii pe care i-am avut eu, doar ca jucatorii nu faceau ce cerea el in teren. MM s-a bucurat foarte tare cand i-am spus ca o sa ma intalnesc cu Edi, deși știam ca nu sunt in toane bune. Mi-a spus…

- Gigi Becali i-a socat pe spanioli dupa ce a spus ca femeile nu ar trebui sa joace fotbal. "Misoginismul teribil al patronului Stelei: Femeile nu pot juca fotbal, au sani", au titrat spaniolii de la Marca. Gigi Becali, un nou derapaj SEXIST. Ce a putut sa spuna despre Anamaria Prodan…

- Marius Șumudica e gata sa o antreneze pe FCSB! Fostul rapidist spune ca e prieten cu Gigi Becali, pe care l-a laudat pentru investițiile de la FCSB și cu care „aș putea lucra fara nici o problema”. „Gigi Becali vorbește saptamanal cu mine, e prietenul meu, nu am ascuns asta. Are incredere in ce ii spun,…

- Potrivit informatiilor Digi Sport, Dica a fost extrem de atras de ideea de a-l aduce la FCSB pe Pascanu. Mihai Stoica nu a crezut in internationalul lui Leicester, pe lista sa figurand alte nume. Desi in privinta fundasilor Becali le dadea mana libera subalternilor, de aceasta data nu a mai…