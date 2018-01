Stiri pe aceeasi tema

- Sportul romanesc este 'manjit' de un nou scandal imens. Un antrenor a fost trimis in judecata dupa pentru infractiunea de viol. Este vorba despre antrenorul de tenis, Ioan Pacurar din Cugir. Monstrul cu chip de barbat a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- Elena Udrea reactioneaza dupa ultimul zvon aparut in urma cu cateva ore. Dupa ce presa tabloida si televiziunile centrale au anuntat ca fosta blonda de la Cotroceni ar fi insaricnata, Udrea a tinut sa ia pozitie fata de aceasta problema.Mai multe detalii aici: Veste IMENSA pentru Elena Udrea:…

- Sporturile de iarna sunt vaduvite in tara noastra de o baza materiala pe masura talentului demonstrat in competitii imternationale de tot mai multi sportivi. Doi tineri din Brebu, Marian Gatlan si Flavius Craciun, legitimati la CSO Sinaia, membri ai lotului national de sanie, s-au clasat astazi pe locul…

- Clubul brailean de handbal "Dunarea" a organizat marți o conferința de presa, care s-a lasat cu schimb de replici dure intre vicepreședintele și președintele HC Dunarea. Vicele Ștefan Catalin Iordache, care e și consilier județean PND, l-a facut in toate felurile pe președintele George Caranica, consilier…

- Despartire bomba in showbiz! Blonda care a devenit celebra dupa ce presa din Spania a dezvaluit ca l-a dat pe spate pe cel mai titrat fotbalist din peninsula, Cristiano Ronaldo, i-a dat papucii celebrului milionar alaturi de care a trait o frumosa poveste de dragoste timp de cativa ani.

- Baiatul in varsta de 20 de ani a indurat in urma cu doi ani bataile antrenorului sau. Barbatul si-ar fi agresat elevul pe motiv ca avea cateva kilograme in plus. Sportivul a ascuns toate aceste detalii la momentul respectiv. In urma traumelor suferite, baiatul s-a ales cu bulimie.

- Kato Ottio se pregatea sa isi inceapa cariera in Europa, in decembrie 2017 el semnand un contract cu gruparea engleza Widnes Vikings, care activeaza in Superliga. El chiar urma sa vina in Europa saptamana aceasta, fiind asteptat sa li se alature noilor colegi. Kato Ottio a murit subit in timpul…

- Duminica, 7 ianuarie, a fost ultima zi de Targ de Craciun la Timișoara iar casuțele din centrul orașului și-au inchis porțile și vor fi demontate. Totuși, timișorenii se vor mai putea bucura inca o saptamana de luminițele de sarbatoare, asta datorita comunitații sarbe și a celor care sarbatoresc revelioniul…

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…

- Inca o tragedie in sportul romanesc. A murit Georgian Tudor, una dintre marile speranțe ale boxului romanesc, bronz european la cadeți și bronz mondial la juniori. O noua veste devastatoare a lovit lumea boxului romanesc. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu a venit, acum, randul lui Georgian…

- Soc in sportul romanesc. Un mare campion al Romaniei a primit o suspendare record dupa ce a fost prins dopat. Este vorba despre atletul Sorin Mineran care in 2017 a devenit pentru a 4-a oara consecutiv campion al Romaniei in cea mai lunga proba olimpica de alergare din atletism, conform aradon.ro.Citește…

- Cum petrec Craciunul vedetele din sportul romanesc. Au facut bradul și a intrat in vraja in Sarbatorilor de iarna. Sandra și Tiago, baiețelul lui Adrian Mutu, director sportiv la Federația Romana de Fotbal, au impodobit deja bradul de Craciun in compania unor prieteni. Fosta gimnasta Sandra Izbașa a…

- La un an dupa Rio, sportul romanesc are in 2017 trei titluri și un argint mondial in probe olimpice. Un indicator pentru ce va fi la urmatoarea ediție a JO? "Deșteapta-te, romane!", s-a auzit de trei ori in 2017 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Vinovate, in sensul bun, de aceasta intamplare…

- Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova, a murit, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s-a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia – Filiasi, ar fi…

- “Cetatenii” din Manchester au inceput sa se gandeasca serios la intariri, iar dupa ce a „distrus” campionatul, Pep Guardiola isi doreste un fotbalist care sa-i asigure titlul de campion cu mult inainte de finalul returului. Englezii scriu ca Isco este omul dorit la City. Conform Daily Star,…

- Doliu în lumea sportului! Un jucator de fotbal a murit sâmbata în timpul unui meci care a avut loc în localitatea Villarrobledo din Spania. Fotbalistul facea parte din echipa El Rayo San Anton. Sportivului i s-a facut rau în timp ce se afla…

- Tristețe mare in sportul romanesc. Un mare voleibalist al Universitatii Craiova s-a stins din viața, sambata, in urma unui accident rutier care s-a petrecut in localitatea Butoiesti, din Judetul Mehedinti.

- Sportul romanesc este in doliu. Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova, a murit, sambata, in urma unui cumplit accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din Judetul Mehedinti. Acesta avea doar 54 de ani. A

- Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit, care este insurat, și nu a plecat cu mana goala: i-a luat jumatate de milion de euro lui Florin Salam. Momente crunte pentru Florin Salam. Potrivit Spynews…

- Fotbalistul brazilian Neymar, vedeta lui Paris Saint-Germain, a plecat pentru câteva zile în țara sa natala din cauza unei probleme personale, a anunțat luni antrenorul echipei franceze, Unai Emery.

- Potrivit unui proiect de lege, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor poate deveni sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare este sarbatoare legala in 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii, iar conform calendarului sarbatorilor legale stabilit de Comisia Europeana va fi in 2018 si pentru institutiile…

- Parlamentul pregateste o noua zi libera, Vinerea Mare, care ar putea deveni sarbatoare legala, informeaza romaniatv.net. Proiectul de lege a fost initiat de UDMR, PSD, PNL, PMP si minoritati, initiatorii sai precizand ca Vinerea Mare este sarbatoare legala in mai multe tari din Europa. A

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby.

- Caștigatoare a Cupei Challenge in 2016, echipa de volei feminin CSM București a inregimentat-o pe sarboaica Jovana Brakocevici, una dintre cele mai titrate jucatoare din lume. Campioana europeana 2011 și vicecampioana olimpica 2016, caștigatoare a Ligii Campionilor 2013, MVP-ul Campionatului European…

- FCSB a pierdut meciul cu Lugano, 1-2, insa Harlem Gnohere a fost premiat pentru golul marcat in minutul 60. Atacantul francez a fost nominalizat de UEFA la titlul de jucatorul etapei in Europa League. Fotbalistul poate fi votat AICI, pana la ora 16:00! Chiar daca a pierdut, FCSB merge mai departe in…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a venit cu o veste-soc pentru fotbalul românesc: FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta împacarii între Gigi Becali si generali.

- Fosta vicecampioana europeana la triplusalt Cristina Nicolau a decedat la varsta de 40 de ani, a anunțat, marți, Federația Romana de Atletism pe site-ul sau oficial. Specialista la triplusalt, cu...

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) deplange disparitia Regelui Mihai I al Romaniei, un mare iubitor de sport, a anuntat forul olimpic pe site-ul oficial. Trecerea in nefiinta a Regelui Mihai I al Romaniei este o mare pierdere pentru sportul romanesc, a notat COSR.

- Dispariția Regelui Mihai I al Romaniei este "o mare pierdere pentru sportul romanesc", a estimat Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) pe site-ul sau oficial. "Comitetul Olimpic și Sportiv Român deplânge dispariția marelui iubitor de sport Regele…

- Misty si iubitul sau Keo sunt pe cale sa devina parinti, informeaza Wowbiz.ro. Cântareata ar fi însarcinata în 7 luni si jumatate si ar fi tinut sarcina secreta pâna acum.

- Liga Profesionsita de Fotbal a anuntat cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, intr-un meci FCM Brasov – FCM Galati 2-1.

- Sportiva Loredana Elena Toma, 22 de ani, a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de haltere, desfașurate la Anaheim, în Statele Unite. Loredana Toma a reușit 109 kg la stilul smuls, 128 kg la stilul aruncat și 237 la totalul olimpic. Este primul titlu obținut…

- Macinat de nenumarate scandaluri de dopaj in ultimii ani, sportul romanesc a primit o lovitura teribila. Agentia Mondiala Andidoping (WADA) a anuntat suspendarea provizorie a acreditarii Laboratorului antidoping de la Bucuresti.

- Alaturi de Denis Alibec si de Constantin Budescu, Catalin Golofca este unul dintre jucatorii care au dezamagit teribil in ultima vreme la FCSB. Considerat un super-fotbalist in momentul in care a semnat cu vicecampioana Romaniei, fostul jucator de la FC Botosani a cazut repede in dizgratia lui Gigi…

- Ion Tiriac a deplâns starea în care se afla sportul românesc. Fostul tenismen a declarat, la Gala APS, ca sportul românesc „sta extraordinar de rau” si ca acum toti trebuie „sa ne gândim cu tristete unde am fost si unde suntem”. …

- Comentatorul TV Cristian Topescu a primit distinctia "Colanul de Aur" din partea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), miercuri, in cadrul galei organizate de Asociatia Presei Sportive (A...

- Veste extraordinara pentru arbitrajul romanesc! Alexandru Deaconu, vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat ca observator la un supermeci din Champions League. Romanul va fi observator la duelul dintre FC Sevilla și Liverpool, care se va disputa marți, de la ora 21:45, pe Estadio…

- Decesul antrenorului l-a șocat pe fostul fotbalist Pavel Badea, directorul CSU Craiova. "Nu imi vine sa cred! Este o mare pierdere pentru noi. Nu am cuvinte! De doua saptamani il dusesem pe fiul meu sa faca tenis de masa cu domnul Baluța și era foarte incantat", a spus Pavel Badea, conform gds.ro.…

- Sportul romanesc este in stare de soc. Un celebru antrenor a incetat din viata la doar 49 de ani. Este vorba despre Dumitru Baluța, antrenor emerit de tenis de masa din cadrul CSU Craiova a incetat din viața care a murit dupa ce a suferit un atac de cord.Citeste si: Se negociaza aducerea lui…

- Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national de rugby al Romaniei, Octavian Campian. In varsta de 41 de ani, Tavi s-a stins din viata in aceasta dimineata la Timisoara, in urma unei boli necrutatoare, anunta FRR printr-un comunicat de presa.

- Cea mai mare gimnasta mondiala din toate timpurile, Nadia Comaneci, implinește azi 56 de ani. Zeita de la Montreal s-a nascut pe 12 noiembrie 1961 la Onesti, iar de la varsta de sase ani a fost descoperita de antrenorul Bela Karoly, care a chemat-o la sala de gimnastica. A castigat cinci medalii olimpice…

- Fostul centru al "naționalei" Romaniei, Narcisa Lecușanu (41 de ani), a fost aleasa in funcția de membru in Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal (IHF). Pentru cele doua locuri eligibile in Boardul IHF, Narcisa Lecușanu s-a luptat cu alte trei persoane. ...

- Fostul boxer Bogdanel Stoicescu, finantator al unui club de box si al unei echipe de fotbal, ABC Stoicescu, a încetat din viata marți noaptea la domiciliul din București, în urma unui atac de cord.

- Veste trista! Fotbalistul brazilian Tallys, de la formatia Paysandu, a murit intr-un accident rutier in municipalitatea Garopaba, din statul brazilian Santa Catarina. Din primele informații, acesta ar fi adormit la volan. In momentul accidentului el se afla in masina cu sotia si cu fratele sau, care…