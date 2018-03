Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an apar cel puțin doua zvonuri ca fostul coleg a lui Marius Moga a renunțat la burlacie și se pregatește de o noua etapa din viața lui. Adevarul este ca Randi vrea sa se insoare, dar in momentul de fața nu are cu cine. La cei 34 de ani, Randi nu s-a grabit pana acum sa ”se așeze la casa lui”,…

- Un simplu stand, prea mic pentru activitațile planuite, fotografii prost facute cu locuri faimoase, un cuvant greșit in limba germana și imagini cu texte in limba romana, asta au gasit jurnaliștii de la Romania Insider, la standul țarii noastre, la targul de turism desfașurat saptamana trecuta la Berlin.…

- Un locuitor al raionului Basarabeasca va face opt ani de detentie, iar concubina acestuia cu un an mai putin, fiind recunoscuti vinovati de comiterea traficului de persoane, in scop de exploatare prin cersetorie. Ambii au fost luati sub straja din sala de judecata.

- In ultimele 24 de ore jandarmii Detașamentului 1 Mobil Bistrița au executat o actiune specifica pe linie silvica, in cooperare cu lucratori din cadrul Ocolului Silvic Valea Ilvei, in zona localitatilor Lunca Ilvei si Ilva Mica. A fost aplicata o sanctiune in valoare totala de 5.000 lei, pentru transport…

- Reacții dupa FCSB – Viitorul 2-1. Antrenorul gazdelor, Nicolae Dica, considera meritata victoria, chiar daca a recunoscut ca a trait cu pulsul marit finalul partidei. Nicolae Dica, antrenor FCSB: ”Am avut emoții foarte mari in final. Am condus tot meciul, am avut cazii sa facem 3-0, dar am luat gol…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- O explozie s-a produs, vineri dimineata, la un imobil din Oradea, iar in urma deflagaratiei un barbat de 44 de ani a suferit arsuri si a fost transportat la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii, pe raza localitații Fizeșu Gherlii. Din cercetari a reiesit ca luni, 5 martie, in jurul orei 20:00, barbatul, in varsta de…

- La data de 4 martie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea-Livezi au fost sesizați de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a apelat-o pe telefonul fix, s-a recomandat a fi avocatul ginerelui sau si i-a comunicat faptul ca acesta…

- Un barbat de 45 de ani, de loc din orasul Zimnicea, a fost prins de politisti ca sofa pe un drum national, desi ii fusese suspendat dreptul de a mai conduce. Acesta a fost oprit pe Drumul National 5C, in localitatea Slobozia, din judetul Giurgiu.

- Birocrația ucide. Asta au constatat, luni, funcționarii publici și oamenii veniți cu treburi la municipalitate. Un barbat și-a gasit sfarșlitul la primarie, unde venise incercand sa rezolve probleme.

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa, Vanessa, a deschis scrisoarea, la New York, in prezenta mamei sale.Ambele au fost internate in spital ca masura preventiva, dar analizele nu au dezvaluit prezenta unei substante nocive in praful continut…

- Un barbat din comuna Unirea este cercetat de Politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unei masini, fara a detine permis de conducere. Si proprietarul masinii, un barbat din Aiud, s-a ales cu dosar penal, pentru ca i-a incredintat masina. In 25 februarie, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei…

- Imaginile arata cum trei agenți de paza lovesc, pe rand, un barbat cazut in genunchi, in local, in timp ce camerele de supraveghere montate in exteriorul barului arata un barbat culcat pe trotuar care este lovit cu picioarele de doi indivizi.

- O situație demna de scenariul unui film de comedie cu umor negru a avut loc în Bârlad. Un barbat a fost declarat mort, în urma cu ani buni, de propria soție care dorea sa se casatoreasca cu altcineva.

- Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de duba mascaților. S-a intamplat in localitatea argeșeana Merișani, intr-o curba cu vizibilitate redusa. Oamenii legii se intorceau dintr-o misiune, informeaza realitatea.net.

- Autoritatile chineze au cerut o "pedeapsa severa" pentru un barbat acuzat ca a furat degetul mare de la una dintre mainile statuii unui razboinic de teracota, expusa in SUA, a indicat agentia de presa de stat din China. Statuia veche de 2.

- Sfarșit tragic pentru un barbat de 37 de ani din comuna Capu Campului, care a fost gasit fara suflare dupa ce s-a spanzurat, chiar de catre mama acestuia. Nenorocirea s-a petrecut sambata dupa-amiaza, iar in jurul orei 18.45, printr-un apel la 112, au fost anunțați polițiștii Secției de ...

- Politistii din Galati au ridicat arme de vanatoare, munitie, precum si alte bunuri detinute ilegal, de la un barbat banuit de uz de arma fara drept si braconaj cinegetic. Cel in cauza a fost retinut. La data de 16 februarie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DN 2, intre Falticeni si Suceava, in localitatea Bunesti. O soferița a pierdut controlul direcției intr-o curba si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Un barbat a fost ranit in urma ...

- Brigitte si Ilie Nastase se indreapta spre finalizarea divortului, insa, de la o zi la alta ies l suprafata detalii socante despre viata brunetei. La o zi dupa ce a marturisit pe o retea de socializare ca si-a inselat sotul, ies la iveala alte amanunte.

- Un barbat a fost ranit grav, luni seara, intr-o explozie care a avut loc intr-un bloc din Iasi, dupa ce ar fi incercat sa sudeze o teava de gaz de la centrala termica, dar fara sa fi oprit alimentarea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a incendiat un vagon de metrou in Chicago dupa ce polițiștii au venit pe urmele lui. Un pasager a declarat ca a fost atacat cu vopsea de individul respectiv, iar poliția s-a dus sa-l prinda. Acesta a opus rezistența, dar cand a vazut ca nu mai are nicio scapare, a deschis focul. …

- Folosirea telefonului la toaleta poate avea efecte nebanuite si chiar deosebit de grave! Un barbat care s-a jucat timp de 30 de minute pe telefon, timp in care se afla pe vasul de toaleta a ajuns de urgenta la spital, chiar in acea noapte!

- Politisti din cadrul Politiei Orasului Pogoanele au depistat un barbat in varsta de 46 de ani, din Gomoesti, comuna Costesti, la volanul unui autoturism pe drumul national 2C, pe raza localitatii Balaia.

- Fiind solicitati sa cerceteze un caz de furt comis in statia CFR Baia Mare, politistii din cadrul Biroului Politie Transporturi Maramures au demarat activitatile specifice de prindere si identificare a autorului. Operativitatea cu care acestia au actionat a dus la identificarea persoanei banuite de…

- Pompierii au intervenit în 18 misiuni în domeniul situațiilor de urgența, din care cinci pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistenta persoane și unsprezece alte tipuri de interventii. „Un eveniment aparte a fost legat de solicitarea pentru stingerea unui incendiu…

- Un proiectil din primul razboi mondial a fost gasit, ieri, intr-o padure din comuna Turcinești. Descoperirea uimitoare a fost facuta de un barbat care cauta comori cu un detector de metale, pentru care deține autorizație. Cand aparatul a localizat obiectul, acesta a sapat in pamant, insa…

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- Brigitte Sfat a fost surprinsa de SpyNews in oraș, alaturi de un barbat misterios. Acesta a fost mai mult decat serviabil cu sotia fostului campion. Astfel, dupa ce s-au plimbat ore bune prin oraș, iar Brigitte Sfat a rezolvat cateva comisioane, cei doi au ajuns la o clinica medicala renumita. Dupa…

- Un barbat din Baila banuit de comiterea unei infractiuni de furt retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat de 55 de ani, din municipiul Braila,…

- In timp ce actionau pe raza localitatii Cergau, politistii au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din municipiul Blaj. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca autorizatia provizorie de circulatie a autoturismului era expirata. Fata de conducatorul…

- Un barbat de 44 ani, din Galati, s-a plâns ca a fost victima unui abuz, dupa ce a fost amendat cu 200 lei în legatura cu o postare injurioasa pe o retea de socializare la adresa unui politist.

- Un barbat a fost amendat si i s-a intocmit dosar penal, dupa ce luni a amenintat angajatele salonului de coafura din Titu, unde o tanara a fost injunghiata mortal pe 23 ianuarie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. ''Astazi, 29 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Un barbat ce a facut un stop cardio-respirator pe raza localitatii Baciu, in timp ce conducea un autoturism, a fost resuscitat dupa doua reprize de masaj cardiac de un pompier SMURD din Zalau, ce trecea prin zona in drum spre casa. Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul…

- Din pacate, gripa a mai curmat o viata. Un barbat de 40 de ani, din judetul Iasi, este cea de-a patra victima a bolii, din acest sezon. O confirmare a venit, vineri, din partea Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, ai carui reprezentanti au anuntat ca victima nu fusese…

- Un barbat de 34 de ani, cautat la nivel international de autoritatile romane dupa ce a fost condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii cu autoritatile spaniole, informeaza IGPR.

- Aproape 1400 de moldoveni au obtinut acte romanesti dupa ce au primit viza de resedinta in locuinta unui barbat din Galati. La adresa respectiva este de fapt... o casa cu doua camere. Cetateanul roman a fost retinut si este anchetat pentru fals in declaratii.

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a încercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei.

- Un angajat aparținand structurii clujene a Ministerului Apararii Naționale, a fost implicat, in data de 10 ianuarie, intr-un grav accident de circulație, produs pe raza județului Salaj, pe Drumul Național 1 F, pe raza localitații Sincraiu Almașului. Potrivit IPJ Salaj, un barbat de 27 ani, din județul…

- VECINUL…Un barbat de 30 de ani, Vasilica Gherghescu, din comuna Gherghesti, a fost salvat de primarul comunei Iana, dupa ce acesta a fost dat disparut de familie. Omul circula pe drumul dintre Iana si Recea, cand a fost vazut de primarul Ionut Totolici, solicitat de cei care il cautau pe barbat, pentru…

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta.