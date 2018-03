Stiri pe aceeasi tema

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut, scrie libertatea.ro.

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Oamenii legii l-au reținut pe autorul alertei false cu bomba din 5 martie, de la parcul de troleibuze nr. 1. Acesta s-a dovedit a fi un barbat în vârsta de 30 ani, domiciliat în capitala. Fiind audiat de polițiști, el și-a recunoscut vina, comunicând ca…

- Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr. 1 din Capitala. Un barbat a sunat la poliție și a anuntat ca pe teritoriul institutiei a fost plasat un obiect explozibil. Ajunsi la fata locului, politistii si genistii au constatat ca alerta este falsa.

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Divorțul lui Kamara s-a bucurat nu doar de audiența la TV, ci și de caștiguri frumoase in conturile protagoniștilor. Artistul a intrat in ”ecuație” puțin mai tarziu, dupa ce i s-au satisfacut toate pretențiile financiare. Kamara este cunoscut drept o persoana discreta, mai ales cand vine vorba despre…

- Un chef cu multa bautura s-a incheiat, aseara, tragic in orasul Durlesti. Un barbat, in varsta de 40 de ani, a murit, dupa ce a fost batut crunt de amicul sau de pahar.Potrivit politiei, victima a consumat alcool impreuna cu iubita sa si doi prieteni de-ai lor.

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Germania, pentru furt in banda organizata si fraude informatice. La data de 6 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciul de Investigatii Criminale Dambovita au depistat…

- Astrologul Roxana Lusneac a alcatuit astrograma personalizata a Adelinei Pestritu, pentru 2018 si, a descoperit de ce alte surprize ar putea sa aiba parte viitoarea mamica, in acest an.“I-am facut o astrograma Adelinei Pestritu, anul trecut, la 30 de ani si iata ca lucrurile au inceput…

- Un buzoian in varsta de 62 de ani a ajuns in aceasta seara la secția de poliție dupa ce a fost prins la furat intr-un magazin din carterul Dorobanți. Potrivit IPJ Buzau, barbatul a intrat in magazinul Triton din zona pieței și a sustras un pachet cu 12 tuburi de pasta de dinți, dupa care ...

- In 2012, un barbat arestat preventiv demonstra cat de usor se poate evada din Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IPJ Bacau. Inculpatul s-a ales cu un nou dosar penal, iar IPJ a luat masuri sporite de siguranta. F.P. (35 de ani) a fost trimis in judecata, in 2016, pentru infractiunea de evadare,…

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- Peste 550 de persoane participa la o petrecere oferita de PSD in aceasta seara la Iasi. Evenimentul, intitulat „Revelionul pensionarilor" este organizat de filiala municipala a PSD Iasi. Manifestarea are loc la Restaurantul Castel din Copou.

- Judecatorii de la Tribunalul Timis l-au condamnat pe Marcus Juan Voda, individul de 20 de ani care a injunghiat un barbat in centrul orasului Lugoj. Voda a fost retinut imediat dupa agresiune, aceasta avand loc la sfarsitul lunii septembrie. Ancheta a decurs rapid, Juan recunoscandu-si fapta. In referatul…

- Si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de un automobil pe carosabil. Este cazul unui barbat, in varsta de 31 de ani, din raionul Ungheni, care dupa ce a fost accidentat de o masina, s-a ales cu rani ce i-au fost fatale.

- Un barbat de 43 de ani este anchetat pentru fas in declaratii in forma continuata dupa ce a indus in eroare de peste o mie de ori functionarii Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor din Galati.

- Cand iei decizia de a slabi drastic si sa ajungi in forma, sunt anumite lucruri care chiar te motiveaza sa faci acest lucru. Acesti factori apar cand trebuie sa iti imbunatatesti sanatatea si sa vrei sa te simti mai bine in pielea ta.

- Un bistritean in varsta de 45 ani din comuna Spermezeu, condamnat de autoritatile din Belgia la patru ani de inchisoare pentru tentativa de omor, fost arestat in baza unui mandat european, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. …

- Un barbat din Constanța a juns in coma la spital dupa ce a traversat printr-un loc nepermis. Un tanar de 30 de ani din Constanța se lupta pentru viața, pe patul de spital, dupa ce a fost lovit, in plin, de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze strada prin loc nepermis și fara sa se asigure in zona…

- Pompierii damboviteni au fost solicitati sa intervina in comuna Vanatorii Mici, pentru scoaterea din Raul Arges a unui minor de 13 ani. Pompierii l-au resuscitat zeci de minunte, iar la fata locului a ajuns si o Ambulanta speciala de terapie intensiva de la Bucuresti.

- Pompierii damboviteni au fost solicitati sa intervina in comuna Vanatorii Mici, pentru scoaterea din Raul Arges a unui minor de 13 ani. Pompierii l-au resuscitat zeci de minunte, iar la fata locului a ajuns si o Ambulanta speciala de terapie intensiva de la Bucuresti.

- O fetita de unsprezece ani a reusit sa pacaleasca politia, profesorii, ba chiar si pe premierul canadian Justin Trudeau, dand asigurari, plina de aplomb, ca un atacator i-a taiat hijabul - o acuzatie total falsa, dupa cum a declarat luni politia din Toronto, citata luni de AFP. "Dupa o…

- Interpretii si instrumentistii de muzica populara din Gorj si din intreaga tara au petrecut, la sfarsitul saptamanii trecute, la Targu Jiu. Pe insulita din municipiu a fost organizata, in noaptea de vineri spre sambata, cea de-a noua editie a Revelionului ...

- Noapte alba pentru sute de cantareti si lautari din toata tara, veniti la Targu Jiu pentru a petrece impreuna Revelionul special organizat pentru ei. Dupa un an de munca, a venit momentul ca si artistii sa se bucure de o noapte fara...

- Ramona Gabor se distreaza de minune in Dubai. Sora mai mica a Monicai Gabor s-a intors din America inapoi in Dubai, probabil acesteia i-a fost dor de locurile insorite din capitala mondiala a luxului. Odata cu reintoarcerea in locurile care au facut o celebra, diva a revenit si la vechiurile sale obiceiuri……

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Fostul arbitru Cristi Balaj a dezvaluit in aceasta seara ca va anunța in scurt timp daca va alege sa candideze sau nu la alegerile FRF, marturisind totodata ca e gata sa-l susțina pe Ionuț Lupescu in cazul in care "Kaiserul" va face mutarea decisiva și va candida la președinția Federației. "O sa se…

- La data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 50 de ani, cu privire la faptul ca, a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi fiul acesteia, spunandu i ca a fost implicat intr un accident,…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut in fata instantei ca este autorul atacului cu bombe care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund in aprilie anul trecut. El a negat ca a avut vreo intentie criminala, transmite agenția DPA, citata de Agerpres.

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Mihaela Radulescu are noi motive sa se laude cu Felix Baumgartner. Dupa ce a stabilit mai multe recorduri sportive, Felix a reusit sa castige si un titlu in moda! Iubitul Mihaelei a fost desemnat cel mai stilat barbat din 2017.

- Monica Petcu, o buzoianca in varsta de 39 de ani, a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, fiind acuzata de santaj. Tanara este acuzata ca, din spatele unui cont de Facebook fals, a reusit sa obtina peste 70.000 de lei de la un barbat barbat din…

- Adevarat este doar ca a avut loc in Poiana! Urmare a unor afirmatii aparute in mass-media (calificate drept „fake news”) cu privire la participarea ministrului Petre Daea la " cea mai scumpa petrecere organizata in Romania, la Poiana Brasov", pentru corecta informare a celor dornici sa se informeze…

- Patru persoane au fost ranite in Torino, din cauza exploziei unei bombe artizanale, imediat dupa miezul nopții. S-a intamplat in via delle Querce, potrivit agenției naționale de presa din Italia.Bomba a distrus patru mașini parcate și a spulberat ferestrele a treizeci de case. Carabinierii…

- Francisco Nunez Oliviera pare ca a descoperit secretul longebitatii. Spaniolul a ajuns la 113 ani, iar recordul sau a fost omologat de Cartea Recordurilor. De curand, acesta a acordat un interviu cotidianului The Local in care a vorbit despre viata lui.

- Pompierii au reușit un gest eroic. Au reușit sa prinda la timp un tanar care se arunca de pe un bloc, dupa ce se desparțise de iubita sa. Momentele dramatice, surprinse pe camera, au loc in...

- Monica Gabor este de sase ani in America, unde traieste o viata de vis alaturi de un milionar chinez. Manechinul si Mr. Pink si-au petrecut sarbatorile alaturi de...copii. Irina Columbeanu a fost de Craciun in S.U.A, unde pare ca s-a simtit foarte bine. S-a plimbat, a facut shopping si a filmat videoclipuri…

- Francisco Nunez Olivera nu are nici un secret al longevitatii. Spaniolul consuma un pahar de vin rosu pe zi si multe legume crescute in gradina proprie. Fiica a marturisit ca tatal sau a dus o viata linistita, nu s-a certat niciodata cu nimeni si nu a avut sefi, scrie thelocal.es. Top 10 TRUCURI…

- Bataie intr-un club din Baia Mare: Un bodyguard a fost injunghiat Scandal monstru intr-un club din Baia Mare. Un bodyguard a fost injunghiat de un barbat pe care a refuzat sa-l lase sa intre in club deoarece acolo avea loc o petrecere privata. Pe fondul unor replici dure bodyguard-ul un tanar de 24…

- Fostul premier al Romaniei, din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a facut declarații incendiare, in direct la TVR 1, despre statul paralel, definindu-l ca o republica a procurorilor, care a fost inființata de Monica Macovei, in 2005.

- Conform presei centrale, frumoasa bruneta ar fi plecat de langa iubitul ei cu care are doi copii. Roxana Dobre, originara din județul Gorj, ar fi decis ca este cazul sa isi ia lumea in cap si sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in bratele fostului iubit. „Orice barbat…

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare desfasoara cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care un barbat a patruns azi-noapte intr-o societate comerciala din municipiu, a atacat vanzatoarea si a sustras o suma de bani. Vanzatoarea, o femeie in varsta de 34 de ani,…