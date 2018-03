Stiri pe aceeasi tema

- Doi sindicaliști din Poliție au fost fotografiați in timp ce ar urina pe Biserica Kretzulescu din București. Imaginea surprinsa de un tanar a starnit controverse, dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare. Contactat de reporterii Libertatea.ro, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor…

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi seara, in București. Pe Soseaua Colentina, in dreptul Parcului Plumbuita, un autoturism a derapat si a lovit doi pietoni care traversau strada. Pentru ca a incercat sa evite coliziunea, mașina a lovit și gardul dintre șinele de tramvai. Circulatia tramvaielor…

- Au fost momente dificile pentru avocatul Ionascu. Masina in care se afla a fost serios avariata intr-un accident rutier grav, iar aparatorul legii a ajuns la Floreasca, fiind in afara oricarui pericol. Accidentul a avut loc la primele ore ale zilei de marti, pe Autostrada A 1, pe sensul catre Capitala.…

- Sursa: Ionel Sclavone (Facebook). „Faptul ca (..) poporul roman este mult mai inteligent și Ponta n-a ajuns președintele Romaniei – slava Domnului – și a ajuns președintele Romaniei altcineva, care pana in momentul de fața a demonstrat ca poate fi un bun mediator, astazi nu mai sunt posibile abuzurile…

- O datorie mai veche pe care nu reușeau sa o recupereze in nici un fel de la unul dintre amicii lor i-a facut pe doi barbați din Capitala sa acționeze precum niște talhari. L-au atacat pe respectiv intr-o benzinarie, i-au dat cateva palme și i-au furat mașina, un Volkswagen Passat. Cum totul a fost filmat…

- Presedintele brazilian Michel Temer a deschis luni lucrarile Forumului international al apei de la Brasilia, explicand ca ''nu mai exista timp de pierdut'' pentru a evita o catastrofa, in contextul in care si ONU a tras semnalul de alarma, relateaza AFP. ONU a prezentat un raport potrivit…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Accident spectaculos in Capitala. Un sofer de aproximativ 20 de ani s-a rasturnat cu masina intr-o fantana arteziana din zona Piata Constitutiei, dupa ce a pierdut controlul asupra volanu...

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Israela Vodovoz a murit din cauza unei puternice hemoragii digestive. Medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au dat un prim verdict in cazul morții Israelei Vodovoz, gasita fara suflare in apartamentul ei din Capitala. In urma necropsiei s-a stabilit ca moartea femeii nu a fost violenta, ci a fost…

- Seful unui serviciu din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) este cercetat disciplinar in urma unei perchezitii gresite facute, pe 15 februarie, de polițiști din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei…

- Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce mașina Beetle. Volkswagen Beetle este o mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, iar designul ei va fi recunoscut de multe generații de acum incolo. Totuși, nemții care produc mașina au decis ca nu se va mai lansa un nou model. Povestea ”Broscuței”…

- FOTO: Ion Constantinescu, in studioul Vrancea Media TV, acum cațiva ani. Fostul prefect al județului Vrancea in perioada 1998-2000, Ion Constantinescu, a murit astazi la Spitalul Fundeni din București. Ion Constantinescu a fost președinte al PNȚCD Vrancea și viceprimar al municipiului Focșani (1996-2000).…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Cele mai recente informatii confirma faptul ca 79 de romani si-au pierdut viata, in actualul sezon de gripa. Din nefericire, saptamana incepe, asadar, cu informatii ingrijoratoare despre efectele pe care gripa le-a avut in cazul a sase romani – doua dintre victimele virusului gripal fiind din Bucuresti.…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Dupa ninsoarea din ultimele zile, pietonii circula cu dificultate pe trotuarele din Bucuresti, stratul de zapada asternut fiind consistent. Si cei care au iesit in oras cu masinile persoanele sau au folosit mijloacele de transport in comun au intampinat probleme. "Se merge greu. Nu mi…

- Imagini șocante au fost surprinse de camerele de luat vederi din zona in care luni seara s-a produs un adevarat carnagiu, pe DN 1 B Buzau Ploiești, in dreptul localitații buzoiene Lipia . O camera de vederi amplasata in locul in care a avut loc tragedia in urma careia un jandarm de 37 de ani a pierit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca urmeaza sa fie pregatita o hotarare de guvern pentru constructia unui nou centru de transfuzii in Bucuresti, fiind deja alocat un teren pentru aceasta cladire de catre primarie, in urma unei decizii a CGMB.

- Vrei sa te miști simplu și rapid prin traficul din Capitala? Exista acum o aplicație care iți permite sa inchiriezi mașini direct de pe smartphone. Mașinile sunt disponibile in anumite zone din oraș și nu ai nevoie decat de un card bancar și actul de identitate. Aplicația poate fi folosita…

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.Un…

- O femeie din Bucuresti a blocat toate tramvaiele de pe o linie dupa ce si-a parcat masina in apropierea sinelor. Totul s-a intamplat, astazi, pe linia tramvaiului 36, pe bulevardul Dimitrie...

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Consiliul Județean Vrancea nu a pus pe prima pagina a site-ului sau proiectul de buget pe anul 2018, adica modalitatea in care Oprișan & Co. vrea sa cheltuiasca banul public in acest an, deși atunci cand baronul se simte ”incolțit” de presa drepturile la replica sunt plasate mereu pe prima pagina a…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.

- Etapa a 3-a (duminica, 28 ianuarie) a programat meciurile: Vrancea Media – Dr. GSM 3 – 6 (Oprișan-2, M. Ionescu, respectiv I. Bari-2. I. David-2, S. Pislaru-2), GS Mobile – Foresta Gugești 7 – 0. Meciurile Prietenii lui Adi – Soveja și Poliția – Finanțe au fost amanate. Clasament – 3: GS Mobile 3 3…

- Volei Alba Blaj nu are timp de odihna dupa rezultatele de senzatie din Champions League (victorie in fieful campioanei Frantei) si trebuie sa se „incarce”, intrucat o asteapta duminica, de la ora 14.45, in Sala „Timotei Cipariu”, o disputa cu o miza enorma. Un derby cu CSM Bucuresti, liderul Diviziei…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Victoria Gugești este a 8-a echipa inscrisa la Cupa ”Adi Olteanu”, dupa formațiile Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM. In aceste condiții, Vrancea Media va juca restanța din prima etapa cu Victoria Gugești la o data ulterioara. Iata rezultatele din prima…

- Polițiștii din București au anunțat ca l-au prins pe pedofilul care a a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei. Culmea, polițiștii trimiteau poze cu… colegul lor de la Brigada Rutiera, cerand oamenilor sa-l recunoasca pe ticalos. Poliția are program de recunoaștere faciala a persoanelor și…

- Marian Oprișan și-a facut un obicei din a lipsi de la ședințele de Consiliu Județean pe care il conduce și a sta pe la București pentru a participa la diverse lupte de culise in PSD. Așa face și astazi, cand este programata o ședința extraordinara de CJ la Focșani. Alaturi de alți baroni locali, Oprișan…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- ♦ Pe langa programatori si traducatori, compania cauta si 4 persoane care sa gestioneze recrutarea a peste 1.000 de oameni. Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a carui expansiune catre noi teritorii - precum publi­ci­tatea online sau comertul prin ma­gazine…

- Proprietarii din București au inceput sa caute chiriași inca din primele zile ale anului 2018. Cea mai ieftina chirie din Capitala este, in momentul de fața, de 135 de euro pe luna. Daca ți-ai propus sa te muți in chirie sau cauți un „chilipir” pentru a schimba locuința in care stai acum, iata care…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag’n’Bone Man, autorul hitului „Human”, se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 in Romania, potrivit Agerpres. Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani. Traficul va fi restrictionat in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Serviciul InfoTrafic anunta ca la aceasta ora sunt inregistrate accidente rutiere pe strazile:intersecția strazilor: București - Armeneasca;intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – M.Dosoftei;intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – A.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…