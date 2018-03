Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Courteney Cox si Johnny McDaid, chitaristul trupei Snow Patrol, care si-au anulat planurile de nunta in 2015, se vor casatori in vara acestui an, potrivit wonderwall.com, citat de mediafax.ro.

- Nicole Cherry declara, pana de curand, ca nu are un iubit pentru ca toata atentia ei se indreapta spre planul profesional. Lucrurile se pare ca s-au schimbat peste noapte, caci Nicole s-a afisat pe retelele de socializare cu un baiat. De cateva luni bune, Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de…

- Peste UN MILION de persoane, dintre care numerosi tineri, au iesit in strada in mai multe orase din Statele Unite pentru o manifestatie istorica impotriva armelor de foc, dupa masacrul dintr-un liceu din Florida care a facut 17 morti. De origine spontana, aceasta initiativa a devenit cea mai mare manifestatie…

- Shurubel a facut in aceasta dimineața un wake up call senzual de excepție Larisei, in varsta de 15 ani. Iubitul ei Dan a inscris-o, așadar colegul nostru s-a straduit sa o seduca telefonic cu plaja, scoici, chitara, iar Larisa i-a facut și ea doua surprize. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh in direct...…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Cum și-a cunoscut Nicole Cherry iubitul. Artista a acceptat sa vorbeasca pentru prima oara despre baiatul care ui-a furat inima. De altfel, este pentru prima oara cand cantareața vorbește despre viața ei personala. Iubitul lui Nicole Cherry are 18 ani si cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei prietene…

- Nicole Cherry a dezvaluit, in emisiunea „La Maruța”, cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo. Cantareața a marturisit ca și tatal ei il cunoaște. „Il cheama Teo, are 18 ani. E mai mic cu cateva luni decat mine. Nu ne-am cunoscut la școala, ne-am cunoscut printr-o prietena comuna. Normal ca și tati știe…

- Tanara care și-a impușcat mortal iubitul pentru o “farsa pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crima de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei sa devina viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a incheiat tragic. Monalisa Perez, acum in varsta de 20 de…

- Adina are 32 și este mama a doi copilași, povestea vieții ei este presarata cu turbulențe emoționale care au facut-o ca astazi sa faca parte din Academia Romana de Coaching, ajutandu-i la randul ei pe cei care au nevoie de o indrumare.

- A luat o pauza muzicala și s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe viața ei personala și bunastarea ei mentala. Duminica, insa, a decis ca e timpul pentru o prima apariție oficiala dupa perioada de șase luni pe care și-a petrecut-o in tacere. Mac Miller și Ariana Grande la petrecerea…

- Nicoleta Nuca, fosta concurenta de la X Factor, s-a facut repede remarcata datorita vocii bune pe care o are. Prezenta la un eveniment, artista s-a afisat cu noul iubit. Zilele trecute, la petrecerea Radio Zu, Nicoleta Nuca nu a mai venit singura, ci in compania unui tanar cu ochi albaștri. Deși la…

- Nicole Cherry a recunoscut pentru prima data ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, pe care vrea sa il țina inca secret. Dupa multe speculații aparute prin presa despre o posibila relație a lui Nicolle Cherry, tanara a marturisit ca este mai indragostita ca niciodata, si ca…

- De ce nu s-a casatorit Diana Matei pana acum, deși traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Marian, de 16 ani. Cei doi se ințeleg de minune, insa din cauza unor evenimente neplacute, aceștia nu au putut face nunta. Diana Matei și iubitul sau sunt deciși sa faca in sfarșit pasul cel mare.…

- Carmen Minune este o tanara foarte frumoasa care adora sa se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers intr-un club, unde a fost fotografiata in ipostaze deloc firești alaturi de o prietena. Bruneta a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fara sa stea pe ganduri, Carmen Minune a…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes a reactionat dur la anuntul lui Tudorel Toader privind revocara sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu…

- Anastasia Cecati a fost ucisa pe fondul geloziei. Iubitul ei, Alexei Mitachi, s-a sinucis dupa crima, suspectand-o de infidelitate, potrivit anchetatorilor de la Chișinau. Cutitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de la bucatarie, iar pe el ar fi fost depistate amprentele…

- Tragedie in familia fotbalistului Gareth Bale: iubitul cumnatei sale s-a sinucis. Traia intr-o rulota. Galezul de la Real Madrid a aratat ca are o inima de aur, dupa tragedia care a lovit familia nevestei sale. I-a daruit cumnatei (sora soției) o casa și o mașina. Iubitul surorii Emma Rhys-Joses a decis…

- Nicole Cherry a povestit despre cele mai dificile momente din viața ei cand nu voia sa dezamageasca pe nimeni, in special pe parinții ei. Vedeta a marturisit ca a plans mult in acea perioada și a avut coșmaruri. Nicole Cherry a devenit faimoasa la o varsta frageda, iar acest lucru a forțat-o sa se gandeasca…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Sportivii Invictus le-au emoționat pe fetele de la Fed Cup. Ana Bogdan: „Sunt un exemplu pentru noi!”. Opt dintre sportivii care reprezinta Romania la Jocurile Invictus au fost prezenți in week-end la confruntarea de FED Cup dintre tricolore și Canada, de la Cluj, pentru a le susține pe elevele lui…

- Adelina Pestritu trece printr-o perioada frumoasa din viata ei, de foarte mult timp voia un copil, si iata ca dorinta ei a devenit realitate. Nici bine nu a anuntat ca este insarcinata si deja a plecat intr-o vacanta alaturi de iubitul ei, Virgil, tocmai in America.

- "Draga Adela, iubitul meu m-a inselat timp de 8 luni, avand un interes. Suntem de un an si jumatate impreuna, am trecut peste ceea ce a facut, dar la betie, cand ne certam, ii da ei mesaj si pare ca o cam vrea inapoi. Dupa betie isi revine si regreta. Nu stiu cum as putea avea siguranta ca nu ma…

- Astazi este ziua de naștere a celebrei cantarețe Shakira! Așa ca noi o aniversam astazi aducindu-ne aminte de istoria cariei ei. De atunci, au cam trecut vreo 15 ani de cand este Regina Muzicii Pop Latino. De cand a lansat albumul „Laundry Service”, artista a devenit celebra in toata lumea. De atunci,…

- Barbatul avea in telefon fotografii cu alte femei, iar iubita lui s-a decis sa se razbune. L-a legat de pat cu patru esarfe, promitandu-i placeri nemaiintalnite, apoi a inceput sa-l bata cu o ranga. Pentru ca barbatul urla de durere, i-a indesat pe gat somnifere. Citeste si 17 ani va dura…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook mai multe documente medicale despre care sustine ca pot proba traficul de organe pe care l-a sesizat in 2005 Iulian Iacob. Brasoveanul s-a autodenuntat atunci, anuntand ca si-a vandut un rinichi pentru suma de 7.500, operatia fiind efectuata de medicul…

- Ultimul drum pentru Alexandra, tanara ucisa intr-un coafor din Titu, de Florin Oprea, iubitul ei. Sute de oameni au insoțit Post-ul TITU: Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Alexandra, tanara ucisa de iubitul gelos apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S-a speculat ca Alina Eremia si Dorian Popa ar fi intr-o relatie, pe care cei doi au reusit sa o ascunda perfect, dar acum toate zonurile au fost infirmate! Alina si-a prezentat iubitul, un tanar de 27 de ani, alaturi de care este de aproape un an. Si nu e Dorian Popa!

- De necrezut! Alexandra Elena Marin, tanara de 25 de ani ucisa cu sange rece de iubitul gelos, incercase sa atraga atentia autoritatilor cu privire la cat de violent este Oprea Florin Victor, insa nimeni nu a luat-o in seama.

- Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia, se pare ca are ganduri mari cu iubitul ei, Mario Fresh. Acesta a dat-o de gol. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia Eram, formeaza un cuplu cu un tanar artist pe nume Mario Fresh . Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh…

- Miley Cyrus pregatește cele mai speciale și romantice surprize cand vine vorba de iubitul sau Liam Hemsworth. Cu ocazia zilei sale de naștere (Liam a implinit 28 de ani), Miley i-a pregatit un colaj cu selfie-uri de-ale cuplului, pe care l-a postat pe Instagram impreuna cu textul: “La mulți ani celui…

- S-au indragostit, in anul 2009, cand jucau impreuna in „The Last Song”. Trei ani mai tarziu aveau sa se logodeasca, insa legamintul lor de iubire nu a durat mult. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa logodna. Dragoste naravașa, in 2015 cantareața Miley Cyrus se impaca cu iubitul ei, Liam Hemsworth.

- Ei bine, exista anumite semne, unele evidente, altele mai subtile, care iți arata ca partenerul tau se culca cu altcineva. Tu le-ai vazut vreodata sau, cel puțin, ai avut curajul sa le recunoști? 1. Nu se mai bucura sa petreaca timp cu tine. Lipsa entuziasmului se poate extinde fara…

- Betty Salam si Catalin Visinescu formeaza un cuplu de mai multe luni si si-au facut deja planuri de casatorie. Fata celebrului manelist a dezvaluit data nuntii, dar si cum va arata rochia pe care o va purta in cel mai fericit moment al vietii ei. A

- Racheta nord-coreeana este GATA! O demonstreaza imaginile-șoc care il prezinta pe Kim Jong Un pregatind LANSAREA! Mai exact, potrivit unei anchete jurnalistice, au fost surprinse concret imaginile la una dintre principalele sale instalații de lansare, lucru ce demonstreaza un singur fapt: Coreea de…

- Ministrul PSD al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si-a petrecut Revelionul intr-o tara socialista: Cuba. Insa bugetul a fost de caviar. Olguta Vasilescu si iubitul ei, senatorul PSD Claudiu Manda, au fost surprinsi de paparazzi in timp ce se inghesuiau pe un sezlong de pe terasa hotelului NH Capri La Habana,…

- Fiica lui MM Stoica, Teodora, cunoscuta in lumea showbizului drept "Memelusa", a petrecut noaptea dintre ani alaturi de iubitul ei, Dan Petrache. Tanara a postat o imagine pe pagina sa de Instagram cu ei doi, pe strazile din Barcelona, iar ceea ce a atras atentia fanilor a fost tinuta ei, care era una…