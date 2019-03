Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc va avea un copil, dar nu vrea si casatorie. "Eu personal nu aș vrea sa ma opresc la un singur copil. Niciunul dintre noi nu suntem cu casatoria, nu excludem, dar nu suntem cu ideea asta. (...) Nu pot sa renunț la statutul de Crai de Dorobanți, pentru ca nu mi l-am autoatribuit,…

- Un veteran de razboi suferind de stres post-traumatic și-a impușcat iubita, fiul de 5 ani al acesteia și apoi și-a tras un glonț in cap. Tragedia a avut loc in direct, difuzata pe contul sau de Facebook. Jovonie Mclendon Jr, in varsta de 33 de ani, a murit vineri in urma ranii suferite la cap. Prietena…

- Codin Maticiuc va deveni tata, in luna aprilie a acestui an, iar bucuria i se citeste pe fata in fiecare moment. Codin a fost invitat in emisiunea „Xtra Night Show” si a vorbit deschis despre viitorul sau copil. Copilul va veni pe lume in luna aprilie si va fi fetita. „Si ca sa fie o dezvaluire aici…

- Neymar Jr a pus capat, la finalul anului trecut, relatiei cu actrita Bruna Marquezine, iar in aceste zile si-a facut cunoscuta noua iubita. "Felicitari, iubita mea. Mandru de tine", a scris fotbalistul echipei Paris Saint-Germain pe Instagram la o fotografie in care apare iubita lui cu premiul…

- Codin Maticiuc ar urma sa devina tata pentru prima oara in doar cateva luni . Aceasta este știrea care a facut inconjurul presei din Romania și, cu toate ca zvonul nu a fost pana acum nici confirmat și nici infirmat, Codin Maticiuc i-a scris o scrisoare emoționanta viitorului sau copil. Codin Maticiuc…

- Codin Maticiuc se pregatește de cel mai amplu și complex rol din viața sa. Iubita sa este insarcinata și in curand cel mai ravnit burlac al Capitalei va deveni tata pentru prima oara. Codin Maticiuc este recunoscut in lumea mondena ca un veritabil Don Juan și dintotdeauna i-a placut expunerea publica,…