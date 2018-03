Stiri pe aceeasi tema

- Revista IT Europa a publicat recent lista finalistilor European IT & Software Excellence Awards 2018, una dintre principalele competitii europene destinate furnizorilor independenti de software, integratorilor de sisteme si solutii, partenerilor si distribuitorilor acestora. SIVECO România…

- Cronica de Noapte 8 martie 2018 Nasul tv/ Partea 1 Tema: Vorbim romaneste si gandim ruseste. Azi, nimic rau despre femei. Despre militie, politica murdara si cum ne protejam copiii de capcanele retelelor sociale Moderator : Razvan Corneteanu, actionar Hotnews, Reporter Virtual. Invitat : Oleg Cojocaru,…

- Un avion de mici dimensiuni a fost serios avariat, sambata dupa-amiaza, in zona aerodromului din Cisnadie, judetul Sibiu. Pilotul ar fi ratat decolarea, iar aparatul de zbor s-a lovit de copacii din zona. Cele doua persoane aflate la bord, pilotul si copilotul, nu au suferit vatamari corporale. Incidentul…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare în 38 de unitați de învațamânt din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și

- Dj set-ul Teddy Killers se dezlanțuie pentru publicul din Timișoara in spatele pupitrului de la No Name! Evenimentul este primul din seria party-urilor de incalzire pentru Electroruga de Buzad și va avea loc vineri, 23 martie, de la ora 22:00.

- Forte de interventie si autospeciale ISU din Alba si Hunedoara au fost mobilizate, joi dimineata, pe DN7, in zona Sibot. A fost organizat un exercitiu de actiune cu declansarea Planului Rosu de interventie, avand in scenariu un accident cu mai multe persoane ranite. Locatia simularii a fost DN 7 – intersecție…

- Totul s-a petrecut la moscheea Al-Hidayah din Kelibang din Langkawi, ce s-a petrecut aici, mai precis comportamentul extrem de straniu al unei pisici care s-a ,,autoinvitat”la o inmormantare, a facut inconjurul lumii. Se pare ca filmarea ar fi fost realizata și postata pe internet chiar de nepotul celui…

- A fost inca o noapte alba pentru drumarii din Capitala. 64 de autospeciale au lucrat la foc continuu la deszapezirea strazilor adiacente."Cum vin mașinile așa incarcam. Nisip cu sare"Drumarii au intampinat si dificultati.

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a decedat, marți, intr-o padure de pe raza comunei Blandiana, județul Alba, dupa ce un copac a cazut peste el. Potrivit IPJ Alba, barbatul se afla in padure la taiat de lemne. Revenim cu amanunte.

- O ediție speciala a emisiunii Chefi la cuțite e pregatita pentru perioada urmatoare, cand fanii show-ului culinar vor avea parte de o surpriza: meniul va fi pregatit de cateva moațe din comuna Avram Iancu, județul Alba, in frunte cu Argentina, artist popular care canta la tulnic . Gospodinele și-au…

- Noapte alba pentru muncitorii de la "Exdrupo". Angajatii intreprinderii au lucrat la foc continuu pentru a curata drumurile din Capitala. 67 de autospeciale au fost scoase pentru deszapezire si au fost imprastiate aproape 600 de tone de antiderapant.

- Republica Moldova se afla pe locul 128 din 137 de state la capitolul calitatea drumurilor, potrivit unui raport realizat de Forumul Economic Mondial anul trecut. Vestea buna este ca drumurile noastre sunt mai calitative decât în Mozambic, Paraguay, Yemen, Guineea, Madagascar, Republica…

- Un numar de 26 de hoteluri și pensiuni din județul Alba au fost premiate, sambata, la prima ediție a Galei de Excelența AmFostAcolo 2018, dupa ce au acumulat recomandari pozitive și note foarte bune din partea utilizatorului acestui site in acest an. Trebuie menționat faptul ca 13 dintre unitațile de…

- Politistii din Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 10 autovehicule cu defectiuni tehnice. Valoarea totala a sanctiunilor aplicate…

- La data de 14 martie a.c., in jurul orei 02:00, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat, de 33 de ani, domiciliat in municipiul Turda, in timp ce conducea un autoturism pe Aleea Nicolae Titulescu, avand termenul de valabilitate al autorizației de circulație…

- Zeci de soferi au fost amendati, miercuri, in cadrul unei actiuni organizate de politistii din Baia de Aries, pe DN 75, pentru prevenirea accidentelor cauzate de viteza excesiva sau neadaptata la conditiile de drum. Au fost verificate peste 70 de autovehicule si au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale.…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, arata ca investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, citand datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Datele oficiale, certe, demasca, din nou, minciuna…

- Simona Halep a castigat prima partida disputata la Indian Wells. Dupa ce au promovat toata ziua confruntarea dintre Halep si Pliskova, cei de la Digi Sport nu le-au putut oferi telespectatorilor un meci integral.

- Bodrum inseamna plaje albe unde distracția se termina abia la ivirea zorilor, hoteluri moderne cu all inclusive și servicii turistice impecabile. Dar mai inseamna și delicii mediteraneene precum homar la gratar sau cocktail de creveți. Pe langa distracția de noapte, Bodrum insumeaza și o mulțime de…

- Pompierii din judetul Arad au avut parte de o noapte grea, fiind solicitati sa intervina pentru stingerea a patru incendii, scrie newsar.ro. Vremea de afara le-a ingreunat misiunea salvatorilor. Trei locuinte au fost cuprinse de flacari si un autoturism. Cosurile de fum necuratate au fost motivele din…

- Asa ceva NU banuiai! E UIMITOR ce se intampla la 24 de ore DUPA o noapte alba Acest articol te va ghida pas cu pas prin experiența lipsei de somn și vei vedea ca, de fapt, somnul nu este o pierdere de timp. Trebuie sa știi ca iți poți antrena creierul sa lucreze cu mai puține ore de somn, daca ai cu…

- Plimbarea pe timp de noapte prin Chisinau prezinta pericol. O spun tot mai multi locuitori ai capitalei intervievati de Noi.md. Daca unii afirma ca evita sa iasa pe timp de noapte din casa, fiindu-le frica de intuneric, altii spun ca sint nevoiti sa traverseze strazile prin bezna, din cauza ca abia…

- Suspecta de cancer, Sonia profita de locul in care se afla și iși continua analizele medicale la un spital din Istanbul. Pentru a nu-i da de banuit soțului ei, care nu este la curent cu problemele sale de sanatate, face in așa fel ca Tudor sa se bucure de luna lor de miere.

- Drumarii de la Secția Drumuri Naționale au avut parte de o noua noapte alba, pe fondul Codului galben de ninsori abundente instituit in nordul țarii, incepand din dupa-amiaza zilei de 8 februarie.

- Drumarii ieșeni au avut parte de o noua noapte alba, pe fondul Codului galben de ninsori abundente instituit in regiune, incepand din dupa-amiaza zilei de 08 februarie. In intervalul 08 februarie, ora 12:00 – 08 februarie 2018, ora 05:30, pe drumurile naționale de pe raza DRDP Iași s-a intervenit cu…

- Sperand ca ulciorul merge de mai multe ori la apa, un barbat de 63 de ani, din comuna Godinești a fost prins la scurt timp dupa comiterea unui nou furt in orașul Targu-Carbunești. Polițiștii l-au reținut, marți, pentru 24 de ore. Acesta este acuzat ca, in ianuarie, ar fi sustras 12…

- O veste nu tocmai buna pentru aradeni. O investiție de milioane de lei a Primariei Municipiului in cele mai mari cimitire din Arad este pradata de hoți iar recepția lucrarii nici macar nu a fost efectuata! Așa cum va spuneam in 21 decembrie 2017, in articolul „Investiție de milioane in cimitire”, este…

- Cladirea Centrului de noapte pentru persoanele fara adapost din Iasi a fost cuprinsa de flacari vineri dupa-amiaza. Potrivit Mediafax, 43 de persoane au fost evacuate, iar pompierii ieseni au lichidat incendiul in cateva zeci de minute. ”Este vorba despre un incendiu care s-a declansat…

- Simona Halep, locul 1 WTA, este in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Lasand emoțiile prin care a trecut, puterea fizica și chinul la care a fost supusa de o Lauren Davis care a atacat și a riscat in permanența,…

- Se anunta o noapte alba pentru pasionatii de tenis din Romania. Atat Halep, cat si Ana Bogdan vor evolua in turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului. Daca Halep pleaca mare favorita in disputa cu americanca Lauren Davis, diferenta de valoare dintre cele doua sportive fiind mare, cel putin…

- La data de 19 ianuarie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati de catre o femeie, de 80 de ani, din localitatea Cobadin, care le a spus ca a fost apelata, pe telefonul fix, de catre doi barbati, care i a spus ca fiica ei a fost implicata intr un accident…

- Nameții formati pe drumurile locale si nationale au dat batai de cap mai multor șoferi care au ramas blocați.Pe parcursul nopții, peste 400 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au intervenit pe trasee.

- Drumarii din Maramures au avut noapte alba. In cursul zilei de ieri Si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 36 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 548 de tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurata pe toate sectoarele de drum…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Noapte alba pentru sute de cantareti si lautari din toata tara, veniti la Targu Jiu pentru a petrece impreuna Revelionul special organizat pentru ei. Dupa un an de munca, a venit momentul ca si artistii sa se bucure de o noapte fara...

- Un hotel din gheata inspirat din serialul de televiziune „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, construit in colaborare cu HBO si decorat intre altele cu dragoni, lupi stravechi si Umblatori Albi, a fost deschis in Laponia, Finlanda, si va primi vizitatori pana in aprilie 2018.

- De ce ai nevoie pentru prajitura Blondie 225 g ciocolata alba185 g unt165 g zahar3 oua2 lingurițe esența de vanilie400 g faina1 praf de sare Afla cum se prepara prajitura blondie pe clickpoftabuna.ro.

- Boboteaza, sarbatoare crestina ce simbolizeaza Botezul Domnului, are numeroase traditii, dar si superstitii populare. In satele din Ardeal, exista obiceiuri pentru fetele nemaritate prin care acestea isi afla ursitul acum, de Boboteaza, dar si alte detalii privind viitoarea casatorie. In Apuseni, fetele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare nowcasting cod galben de precipitații slabe ce pot favoriza depunerea de polei și local ceața, ce determina scaderea vizibilitații sub 200 m, in mai multe localitați din județul Alba. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10.45…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, ora 15:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 03.01.2017, in jurul orei 08:00, fiica sa, Țandea Alexandra-Ramona (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu…

- In ultima zi a anului trecut, baza aeriana Hmeimim din Siria, folosita de fortele militare dislocate de Kremlin in aceasta tara, a fost tinta unui atac cu aruncatoare de grenade, rusii pierzand cel putin sapte avioane,...

- In cea de-a treia zi din an, astrele au decis sa pregateasca zodiilor numeroase surprize. Daca unii nativi vor primi azi numeroase vești bune, alții vor vor lucra din greu sau se vor simți lipsiți de energie.

- Inca un accident rutier a avut loc marți dimineața pe DN 1 in, la ieșire din Decea. Din primele informații este vorba despre o coliziune puternica intre doua mașini. In urma impactului trei persoane au fost ranite, din care o victima este incarcerata, dar conștienta. Potrivit IPJ, traficul a fost oprit…

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Fostul magistrat Vasile Zvara a fost condamnat, in noiembrie 2011, la patru ani de inchisoare, dar cu suspendare, plus șase ani ținut sub supraveghere, adica un așa-zis ”termen de incercare” (sic!). 2000 – 2011, asta a fost lunga perioada de aproape 12 ani in care cazul…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Muzica, dans, focuri de artificii și distracție pana dimineața! Se anunta o noapte alba pe strazile multor orase la trecerea in noul an. In parcuri sau in piețele centrale sunt așteptate sute de mii de oameni.

- Accident pe DN7 intre localitațile Șibot și Oraștie, la limita cu judetul Hunedoara. Potrivit IPJ Alba, o șoferița in varsta de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatoarea auto, care se afla singura in autoturism, a fost transportata la spitalul…

- Celebra cantareața nu va uita niciodata aceste zile de Craciun! Verișorul ei, de doar 21 de ani, și-a pierdut viața, in Barbados, la doar cateva ore dupa ce a sarbatorit Craciunul cu artista și familiile lor. Rihanna, copleșita de durere dupa moartea verișorului ei Zile triste pentru Riri! Verișorul…